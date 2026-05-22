Trabajador de telefonía activaba líneas móviles utilizando datos de terceros en Carabayllo: PNP incautó más de 50 tarjetas SIM

La Policía de Perú intervino en Carabayllo a un trabajador de telefonía acusado de activar líneas móviles y usar datos personales sin consentimiento, un caso que podría derivar en extorsión y estafa. (Composición: Infobae Perú / @CibercrimenPNP)

La Policía de Perú intervino en Carabayllo a un trabajador de telefonía que, según la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP, activaba líneas móviles sin consentimiento de una ciudadana y usaba sus datos personales con acceso al sistema de la empresa de telefonía. El caso, informado por la propia unidad policial en un video publicado en TikTok, expone un mecanismo que, de acuerdo con el general Eric Waldir Ángeles Puente, puede derivar en extorsión, fraude informático y estafa.

La intervención ocurrió el 17 de mayo a las 19:00 en Carabayllo, según la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP. Durante la acción policial se incautaron 15 tarjetas SIM postpago de, 41 tarjetas SIM prepago de la misma empresa, un lector biométrico, un equipo celular y tarjetas bancarias de diferentes entidades.

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De acuerdo con la versión difundida por la PNP, el implicado se desempeñaba como asesor de ventas. Con ese acceso, activaba SIM cards de manera manual sin validación biométrica y consignaba datos personales de las víctimas sin su autorización.

La PNP intervino en Carabayllo a un trabajador de telefonía acusado de activar líneas móviles sin consentimiento usando datos de terceros y acceso al sistema de la empresa. Se incautaron más de 50 tarjetas SIM, un lector biométrico, un celular y tarjetas bancarias, en un caso investigado por presunto fraude informático y uso indebido de datos personales. Fuente: TikTok / @CibercrimenPNP

Sujeto activaba líneas móviles sin validación biométrica

La activación ilegal de líneas móviles volvió a encender las alertas sobre el uso indebido de datos personales en el país. Un trabajador vinculado a una empresa de telefonía fue intervenido en Carabayllo tras ser señalado de habilitar tarjetas SIM sin autorización de los usuarios, utilizando información privada de una ciudadana para concretar las operaciones de manera irregular.

El caso fue dado a conocer por la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la Policía Nacional del Perú (PNP), que advirtió sobre los riesgos que representa este tipo de delitos, ya que las líneas móviles activadas de forma fraudulenta pueden ser utilizadas posteriormente para cometer extorsiones, estafas y fraudes informáticos.

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La activación ilegal de SIM cards compromete la identidad digital de los usuarios porque permite que una línea quede asociada formalmente a una persona que nunca la solicitó. El propio material difundido por la PNP alerta sobre el riesgo para la identidad y la seguridad y recomienda verificar siempre las líneas registradas a nombre de cada ciudadano.

La Policía Nacional del Perú interviene a un trabajador de telefonía en Carabayllo, Perú, por activar líneas móviles y usar datos personales sin consentimiento, incautando tarjetas SIM y un lector biométrico. (Composición: Infobae Perú / @CibercrimenPNP)

Dictan prisión preliminar a sujeto por activar líneas móviles de forma irregular

El implicado permanece con siete días de detención preliminar judicial en flagrancia, según afirmó el general Eric Waldir Ángeles Puente, Director de Investigación de Cibercrimen. La Dirección de Investigación de Cibercrimen señaló además que continúa enfrentando las distintas modalidades con las que opera el cibercrimen.

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Entre las especies incautadas figuran las 56 tarjetas SIM, distribuidas entre líneas prepago y postpago, además del lector biométrico y el teléfono celular. La presencia de ese equipo biométrico forma parte de los elementos recogidos durante la intervención policial, junto con tarjetas bancarias de diversas entidades.

La información oficial difundida no precisa cuántas personas pudieron resultar afectadas por el registro irregular de líneas. Sí establece que al menos una ciudadana fue víctima del uso de sus datos personales para la activación de servicios móviles no consentidos.

¿Cómo saber si alguien activó líneas móviles usando tus datos personales?

Ante situaciones de este tipo, OSIPTEL indicó que los usuarios deben revisar de forma periódica cuántas líneas figuran a su nombre en las empresas operadoras. Para esa verificación, el regulador puso a disposición la herramienta digital Checa tus líneas en https://checatuslineas.osiptel.gob.pe/-

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La entidad explicó que en esa plataforma “encontrarán los enlaces de las empresas operadoras del servicio público móvil, donde las personas podrán verificar el número de líneas activas a su nombre”. Según OSIPTEL, esa revisión permite detectar usos ilegales de datos personales para activar servicios sin consentimiento.

Según el último ranking del Osiptel, solo dos operadoras superaron la nota mínima de 15 puntos, evidenciando brechas en la atención al usuario. Foto: difusión

Si la línea no reconocida es prepago, el usuario debe acudir al centro de atención de la operadora y presentar un cuestionamiento de titularidad, de acuerdo con OSIPTEL. Tras ese trámite, la empresa debe entregar una constancia y retirar los datos del registro de abonados en un plazo máximo de dos días hábiles.

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Si se trata de una línea pospago, corresponde presentar un reclamo por contratación no solicitada ante la operadora, según OSIPTEL. La empresa debe responder en primera instancia dentro de 20 días hábiles y notificar la resolución en un plazo adicional no mayor a cinco días hábiles; si el usuario no obtiene una decisión favorable, tiene 15 días hábiles para apelar ante la misma operadora, que debe remitir el recurso al Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios.