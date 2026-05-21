Manufactura peruana creció en 3,6% impulsada por el avance del subsector primario

El crecimiento estuvo impulsado sobre todo por el subsector fabril primario, cuya producción aumentó 11,5%. Foto: Andina

La actividad manufacturera en el Perú volvió a mostrar resultados positivos en marzo y acumuló así su segundo mes consecutivo de expansión. De acuerdo con el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el sector avanzó 3,6% frente al mismo mes del 2025.

El desempeño estuvo sostenido principalmente por el mejor resultado del subsector fabril primario, que registró un incremento de 11,5%. En paralelo, la manufactura no primaria también mantuvo cifras positivas, aunque más moderadas, con un crecimiento de 1,3%, según información del Ministerio de la Producción (Produce) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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Subsector primario lideró el crecimiento

La expansión de la manufactura primaria estuvo impulsada por diversas actividades vinculadas a la transformación de recursos básicos. Entre las que mostraron mayor dinamismo, destacó la fabricación de productos de metales preciosos y metales no ferrosos, con un avance de 28,3%.

También registraron resultados favorables la elaboración de azúcar, que creció 13%, y la refinación de petróleo, con un incremento de 10,7%. A ello se sumó el procesamiento y conservación de carne, cuya producción aumentó 1,8%. En contraste, el procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos fue la única rama que reportó una caída, al retroceder 18,0%.

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La industria de bienes intermedios continuó mostrando señales de recuperación y avanzó 0,5% durante marzo. Foto: Perú Info

Bienes de capital mostraron mayor dinamismo

Dentro de la manufactura no primaria, el segmento de bienes de capital fue el que alcanzó la expansión más alta durante marzo, con un crecimiento de 34,9%. Este resultado estuvo asociado principalmente a la mayor construcción de buques, actividad que avanzó 54,8%.

Asimismo, destacaron la fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques, que se elevó 158,7%. También crecieron la producción de maquinaria para alimentos, bebidas y tabaco (74,1%), maquinaria para exploración minera y de canteras (50,5%), motocicletas (73,8%) y bombas, compresores, grifos y válvulas (60,9%).

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Recuperación en bienes intermedios

La producción de bienes intermedios mantuvo una tendencia de recuperación y registró un crecimiento de 0,5% en marzo. El mayor impulso provino de la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores, rubro que se expandió 135,1%.

A ello se sumó el desempeño positivo de actividades como aserrado y acepilladura de madera, con un avance de 75,9%, además de la fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno, que aumentó 29,1%. También crecieron las actividades de impresión (22,6%) y la producción de cemento, cal y yeso (20,8%).

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El crecimiento de la manufactura primaria respondió al mejor desempeño de distintas actividades relacionadas con la transformación de materias primas. Foto: Perú Info

Bienes de consumo también avanzaron

En el caso de los bienes de consumo, el crecimiento del subsector llegó a 2,1% durante marzo. Uno de los rubros con mayor expansión fue la fabricación de joyas de imitación y artículos conexos, que registró un incremento de 173%.

Igualmente, sobresalió la producción de aparatos de uso doméstico, con un aumento de 156,6%, y otras industrias manufactureras no clasificadas previamente, que crecieron 38,1%. La elaboración de bebidas malteadas y de malta también mostró un resultado positivo al expandirse 30,8%.

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Industria acumuló crecimiento en el primer trimestre

Tras la contracción observada en enero, cuando la manufactura cayó 1,1%, el sector logró recuperarse en febrero con un avance de 2,9% y consolidó esa tendencia en marzo con el crecimiento de 3,6%.

Con ello, la industria peruana acumuló una expansión de 1,8% entre enero y marzo del 2026. Este resultado respondió tanto al desempeño del subsector primario, que avanzó 3,5%, como al crecimiento de 1,2% registrado por la manufactura no primaria.

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Durante el primer trimestre del año, la recuperación de la manufactura no primaria estuvo respaldada por el aumento en la producción de bienes de capital, que creció 18,0%. También contribuyeron los bienes de consumo, con un avance de 1,2%, y los bienes intermedios, que reportaron una expansión de 0,5%.