Perú

Manufactura peruana creció en 3,6% impulsada por el avance del subsector primario

El avance del sector estuvo acompañado por una recuperación en la producción de bienes de capital, intermedios y de consumo, mientras que la industria acumuló un crecimiento de 1,8% durante el primer trimestre del 2026

Guardar
Google icon
El crecimiento estuvo impulsado sobre todo por el subsector fabril primario, cuya producción aumentó 11,5%.
El crecimiento estuvo impulsado sobre todo por el subsector fabril primario, cuya producción aumentó 11,5%. Foto: Andina

La actividad manufacturera en el Perú volvió a mostrar resultados positivos en marzo y acumuló así su segundo mes consecutivo de expansión. De acuerdo con el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el sector avanzó 3,6% frente al mismo mes del 2025.

El desempeño estuvo sostenido principalmente por el mejor resultado del subsector fabril primario, que registró un incremento de 11,5%. En paralelo, la manufactura no primaria también mantuvo cifras positivas, aunque más moderadas, con un crecimiento de 1,3%, según información del Ministerio de la Producción (Produce) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

PUBLICIDAD

Subsector primario lideró el crecimiento

La expansión de la manufactura primaria estuvo impulsada por diversas actividades vinculadas a la transformación de recursos básicos. Entre las que mostraron mayor dinamismo, destacó la fabricación de productos de metales preciosos y metales no ferrosos, con un avance de 28,3%.

También registraron resultados favorables la elaboración de azúcar, que creció 13%, y la refinación de petróleo, con un incremento de 10,7%. A ello se sumó el procesamiento y conservación de carne, cuya producción aumentó 1,8%. En contraste, el procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos fue la única rama que reportó una caída, al retroceder 18,0%.

PUBLICIDAD

La industria de bienes intermedios continuó mostrando señales de recuperación y avanzó 0,5% durante marzo.
La industria de bienes intermedios continuó mostrando señales de recuperación y avanzó 0,5% durante marzo. Foto: Perú Info

Bienes de capital mostraron mayor dinamismo

Dentro de la manufactura no primaria, el segmento de bienes de capital fue el que alcanzó la expansión más alta durante marzo, con un crecimiento de 34,9%. Este resultado estuvo asociado principalmente a la mayor construcción de buques, actividad que avanzó 54,8%.

Asimismo, destacaron la fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques, que se elevó 158,7%. También crecieron la producción de maquinaria para alimentos, bebidas y tabaco (74,1%), maquinaria para exploración minera y de canteras (50,5%), motocicletas (73,8%) y bombas, compresores, grifos y válvulas (60,9%).

Recuperación en bienes intermedios

La producción de bienes intermedios mantuvo una tendencia de recuperación y registró un crecimiento de 0,5% en marzo. El mayor impulso provino de la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores, rubro que se expandió 135,1%.

A ello se sumó el desempeño positivo de actividades como aserrado y acepilladura de madera, con un avance de 75,9%, además de la fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno, que aumentó 29,1%. También crecieron las actividades de impresión (22,6%) y la producción de cemento, cal y yeso (20,8%).

El crecimiento de la manufactura primaria respondió al mejor desempeño de distintas actividades relacionadas con la transformación de materias primas.
El crecimiento de la manufactura primaria respondió al mejor desempeño de distintas actividades relacionadas con la transformación de materias primas. Foto: Perú Info

Bienes de consumo también avanzaron

En el caso de los bienes de consumo, el crecimiento del subsector llegó a 2,1% durante marzo. Uno de los rubros con mayor expansión fue la fabricación de joyas de imitación y artículos conexos, que registró un incremento de 173%.

Igualmente, sobresalió la producción de aparatos de uso doméstico, con un aumento de 156,6%, y otras industrias manufactureras no clasificadas previamente, que crecieron 38,1%. La elaboración de bebidas malteadas y de malta también mostró un resultado positivo al expandirse 30,8%.

Industria acumuló crecimiento en el primer trimestre

Tras la contracción observada en enero, cuando la manufactura cayó 1,1%, el sector logró recuperarse en febrero con un avance de 2,9% y consolidó esa tendencia en marzo con el crecimiento de 3,6%.

Con ello, la industria peruana acumuló una expansión de 1,8% entre enero y marzo del 2026. Este resultado respondió tanto al desempeño del subsector primario, que avanzó 3,5%, como al crecimiento de 1,2% registrado por la manufactura no primaria.

Durante el primer trimestre del año, la recuperación de la manufactura no primaria estuvo respaldada por el aumento en la producción de bienes de capital, que creció 18,0%. También contribuyeron los bienes de consumo, con un avance de 1,2%, y los bienes intermedios, que reportaron una expansión de 0,5%.

Temas Relacionados

manufactura peruanaINEIperu-economia

Más Noticias

Sporting Cristal 0-1 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ salen con la obligación de ganar en Colombia para mantener sus chances de lograr la clasificación a octavos de final del certamen Conmebol. Hay mucho en juego. Sigue las incidencias de encuentro

Sporting Cristal 0-1 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Indeci descarta alerta falsa sobre terremoto de magnitud 8.7 y tsunami tras mensajes difundidos en celulares de varias regiones del Perú

El comunicado oficial también insistió en que los sismos no pueden predecirse y exhortó a mantener la calma frente a mensajes virales

Indeci descarta alerta falsa sobre terremoto de magnitud 8.7 y tsunami tras mensajes difundidos en celulares de varias regiones del Perú

ENDES 2026: INEI realiza encuesta en Lambayeque sobre anemia, desnutrición y salud materna

La encuesta se desarrolla en 1.300 viviendas de Lambayeque como parte de una muestra nacional de más de 36 mil hogares

ENDES 2026: INEI realiza encuesta en Lambayeque sobre anemia, desnutrición y salud materna

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal durante el juego con Junior por fecha 5

El conjunto ‘celeste’ va por la heroica ante Junior, en Barranquilla, para sellar la clasificación a la siguiente fase, a la espera del Palmeiras vs Cerro Porteño

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal durante el juego con Junior por fecha 5

Leonard León ignora boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “Me tiene sin importancia”

El cantante de cumbia fue consultado por la boda civil de Karla y Christian, programada para el 2 de junio, y respondió con ironía

Leonard León ignora boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “Me tiene sin importancia”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

Rafael López Aliaga se burla de investigación por presunta corrupción: “No la he leído. Lo que me diga mi abogado, lo haré”

Video muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, usando pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio en una oficina

Crisis en San Marcos: renuncia en bloque el Comité Electoral por falta de condiciones y llegada inconsulta de Roberto Sánchez

“Oportunismo político”: Gremio estudiantil de San Marcos repudia ingreso inconsulto de Roberto Sánchez en medio de la toma

ENTRETENIMIENTO

Leonard León ignora boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “Me tiene sin importancia”

Leonard León ignora boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “Me tiene sin importancia”

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial: ¿cuándo se casan?

Janet Barboza y Edson Dávila sorprenden con beso en vivo al recrear la escena de Onelia Molina y Kevin Díaz

Pamela Franco rechaza que Christian Cueva le quite sus hijos a Pamela López: “Los niños tienen que estar con su mamá”

Onelia Molina responde con dureza a Mario Irivarren luego de reacción por beso con Kevin Díaz: “No me interesa”

DEPORTES

Sporting Cristal 0-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 0-0 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal durante el juego con Junior por fecha 5

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Barranquilla por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Gonzalo Bueno no solo busca el cuadro principal: el premio económico que asegura en la ‘qualy’ de Roland Garros 2026

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así va Cusco FC antes de jugar con DIM por fecha 5