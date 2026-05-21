Rafael López Aliaga se burla de investigación por presunta corrupción: “No la he leído. Lo que me diga mi abogado, lo haré”

Rafael López Aliaga negó las acusaciones de colusión y negociación incompatible por el endeudamiento de la Municipalidad de Lima y calificó la denuncia como infundada

El líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, desestimó este miércoles la investigación en su contra por colusión y negociación incompatible relacionada con el endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que comprometió S/ 4 mil millones a través de una emisión de bonos y por lo cual la Fiscalía ha dispuesto 60 días de diligencias preliminares.

“Esa denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Yo he sido inclusive premiado en Nueva York. ¿Cómo premian a un alcalde justamente por lograr colocar el mercado internacional?”, afirmó en una rueda de prensa al ser consultado por la acusación.

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El excandidato presidencial aseguró que la emisión de bonos involucró a varias entidades, como titulizadoras, bancos, distribuidoras de valores y registros internacionales en Estados Unidos.

“Un alcalde básicamente lleva la propuesta del Consejo de Lima, y son aprobadas o no por los señores regidores”, explicó al defender la gestión municipal y recordar que recibió la administración con un déficit de cuatrocientos millones de soles y caja negativa.

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Defendió la emisión de bonos, señalando la intervención de entidades nacionales e internacionales y atribuyó el reconocimiento internacional a la gestión municipal

Subrayó seguidamente que, en nueve meses, la ciudad logró acceder al mercado de capitales con calificación doble A, lo que derivó en el reconocimiento internacional y un premio recibido en Nueva York. “Me pidieron que fuera yo para representar a toda la Municipalidad de Lima porque es un trabajo conjunto de toda la corporación municipal”, enfatizó.

Calificó la investigación como “una bajeza más” del Ministerio Público y afirmó que la reingeniería impulsada durante su administración permitió eliminar planillas fantasmas y cobros indebidos por servicios inexistentes. “Estoy acostumbrado (...) Yo sé que hay ataques de gente que son enemigos de Perú (...) Yo no he leído nada todavía. Lo que me diga mi abogado, lo haré”, declaró.

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Según documentos difundidos por Epicentro TV, la fiscal Janny Sánchez Porturas, responsable del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción, ha citado al exburgomaestre para que declare el próximo 4 de junio, antes de la segunda vuelta electoral, de la que quedó fuera.

La Fiscalía ha solicitado información a la Municipalidad de Lima sobre la operación financiera, así como a la Superintendencia de Mercado de Valores, la Contraloría General de la República, Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, Bank of America Securities, Milbank LLP (Nueva York) y Lazo Abogados (Lima), ambas últimas asesoras legales en la colocación internacional de los bonos sénior titulizados.

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Resaltó que el premio recibido en Nueva York reconoció el trabajo conjunto de la corporación municipal

Ambas firmas representaron a la Municipalidad como originador y garante de la emisión. La investigación se abrió tras la denuncia del auditor independiente Julio Sifuentes, luego de que la Procuraduría Anticorrupción apelara una decisión inicial que desestimó el caso.

La fiscal superior anticorrupción Scarlet Laura Escalante ordenó al Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios emitir la disposición correspondiente y revocar la negativa previa de la fiscalía de primera instancia.

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A mediados de 2025, el auditor denunció hechos presuntamente irregulares e indicios de delitos en el proceso de endeudamiento mediante tres emisiones de bonos titulizados. Según la denuncia y un informe remitido al Ministerio Público citados en el portal de investigación, los bonos se colocaron en el mercado financiero internacional sin cumplir normas técnicas, legales ni contables, lo cual dejó comprometidos los ingresos futuros del municipio limeño.