A todo gas: fabricación de autopartes se acelera 135% en Perú y la industria encadena dos meses consecutivos al alza

La manufactura peruana registró una expansión del 3,6% interanual en marzo, según la Sociedad Nacional de Industrias.

Por segundo mes consecutivo, la industria manufacturera peruana exhibió una expansión de 3,6% en marzo respecto al mismo período de 2025, según el informe difundido por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El resultado, divulgado en Lima el 20 de mayo, atribuye este desempeño principalmente al avance del subsector primario, que alcanzó un alza de 11,5%, mientras que el sector fabril no primario mostró un incremento de 1,3%, de acuerdo con datos del Ministerio de la Producción y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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El subsector primario, motor de la recuperación manufacturera

La recuperación de la industria nacional en marzo se explica en gran medida por la dinámica positiva de los segmentos vinculados a la extracción y transformación de materias primas.

La fabricación de productos de metales preciosos y no ferrosos registró un avance del 28,3%, mientras que la elaboración de azúcar subió 13% y la refinación de petróleo, 10,7%.

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El procesamiento y conservación de carne aumentó 1,8%. Por el contrario, el rubro de procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos experimentó una contracción de 18%, según el reporte del IEES.

En el primer trimestre de 2026, la manufactura peruana acumuló un crecimiento de 1,8% tras un inicio de año negativo. Créditos: SNI

Desempeño de la industria no primaria y bienes de capital

El sector fabril no primario mantuvo su senda positiva, aunque con menor intensidad, al crecer 1,3% durante marzo.

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Dentro de este segmento, la producción de bienes de capital lideró el avance con una subida de 34,9%, impulsada por la construcción de buques (+54,8%).

Pero también se cuentan fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (+158,7%), maquinaria para alimentos, bebidas y tabaco (+74,1%), maquinaria para exploración de minas y canteras (+50,5%), motocicletas (+73,8%) y bombas, compresores, grifos y válvulas (+60,9%).

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En bienes intermedios, la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y motores sobresalió con un repunte de 135,1%, mientras que los aserraderos y acepilladura de madera avanzaron 75,9% y la fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno, 29,1%.

En tanto, actividades de impresión y la producción de cemento, cal y yeso subieron 22,6% y 20,8% respectivamente, de acuerdo con el informe de la SNI.

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Bienes intermedios y de consumo registraron repuntes notables, especialmente en autopartes, abonos y joyas de imitación. Créditos: SNI

Expansión en bienes de consumo y resultados trimestrales

El segmento de bienes de consumo también evidenció dinamismo en marzo. La producción de joyas de imitación y artículos conexos se incrementó en 173%, seguida por la fabricación de aparatos de uso doméstico (+156,6%), otras industrias manufactureras no clasificadas en otras partes (+38,1%) y la elaboración de bebidas malteadas y de malta (+30,8%).

La evolución positiva de la manufactura en febrero (+2,9%) y marzo (+3,6%), tras el descenso de enero (-1,1%), permitió que el sector acumulara un crecimiento de 1,8% en el primer trimestre de 2026.

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Este comportamiento se apoya tanto en el impulso del subsector primario (+3,5%) como en la recuperación del subsector no primario (+1,2%), según el informe de la Sociedad Nacional de Industrias.

La fabricación de bienes de capital destacó con avances en construcción naval y maquinaria para la minería y alimentos. Créditos: SNI

Factores clave y perspectivas para la industria

La Sociedad Nacional de Industrias atribuye la mejora del sector al desempeño de la producción de bienes de capital, que acumuló un alza de 18% en el primer trimestre, y al avance de los bienes de consumo (+1,2%) e intermedios (+0,5%).

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El informe del IEES destaca la importancia de estas cifras para la consolidación de la recuperación manufacturera, tras un inicio de año marcado por volatilidad y ajustes en la demanda.

Las cifras divulgadas por el Ministerio de la Producción y el INEI confirman que la recuperación industrial se apoya en la diversificación de productos y la mejora de los segmentos primarios y de bienes de capital, factores que contribuyen a la resiliencia del sector frente a los cambios en el entorno económico nacional e internacional.

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