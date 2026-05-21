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Gol de Yoshimar Yotún para reducir la diferencia en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

‘Yoshi’ ha sido el único integrante del plantel ‘celeste’ que no aflojó pese a las terribles dificultades presentadas contra un voraz ‘tiburón’, en la ciudad de Barranquilla

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El mediocampista logró el descuento con violento remate cruzado desde el lado izquierdo del área rival - Crédito: ESPN.

Sporting Cristal arrancó con el pie izquierdo su enfrentamiento contra Junior, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la 5ta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. De un gol anulado pasó a la caída inmediata de su valla, en un constante ritmo frenético que marcó el trámite.

Parecía que los ‘rimenses’, quienes fueron superados totalmente en todo el primer acto, se irían a los vestuarios con un humillante electrónico en cero. Pero, en el tiempo de compensación, el histórico Yoshimar Yotún tiró de su clásica vena competitiva para recortar el margen de diferencia.

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A los 45’+4 minutos, el bloque defensivo de Junior quiso salir jugando muy rápido, pero una marca intensa de Alejandro Pósito, acaso uno de los más cuestionados en la visita por su fragilidad en la última línea, devino en un robo preciso y posterior habilitación hacia un envalentonado ‘YoshiYotún.

Una vez que el seleccionado nacional recibió la pelota al pie, metió una breve acelerada hacia el área y con una convicción plena sacó un zurdazo cruzado incontestable con el que superó el cerrojo del ‘tiburón’ y redujo la diferencia a un 3-1 con el que se alimentaron las esperanzas de una reacción.

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De hecho, esa misma recuperación se asomó nada más empezó el segundo tiempo. Con mucho amor propio, Sporting Cristal buscó rehacerse y redujo mucho más el margen tras la aparición de Gustavo Cazonatti, quien dejó a un lado su labor de marcaje para volcarse al ataque y recoger un tiro al larguero. El 3-2 de la esperanza llegó, aunque solo sirvió para colorear el tanteador.

Vuelco absoluto

Le costó asentarse a Junior en su fortín. Se vio atrapado por la propuesta ofensiva de Sporting Cristal, que antes de los cinco minutos dio la sorpresa al romper el cero con una definición de Yoshimar Yotún, la cual fue anulada por posición adelantada.

Lejos de encogerse por los nervios, el ‘tiburón’ apeló a su carácter competitivo para hacerse sentir. Así a los 9′ minutos llegó la contestación por parte de Luis Fernando Muriel, quien cazó a la perfección un rebote del portero Diego Enríquez.

La apertura del score se dio rápido, aunque hubo cierto suspenso por la intervención del Sistema de Videoarbitraje (VAR). Aun así, se confirmó la anotación del ‘9’ y en adelante los locales insistieron en la debilidad del oponente para encontrar un segundo premio.

Cerca de la media hora del lance, Kevin Pérez aumentó la diferencia, noqueando a un irresoluto Cristal, que vio lo peor minutos más tarde cuando Luis Muriel, una vez más, dejó su huella confirmando una goleada de proporciones máximas en Barranquilla.

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