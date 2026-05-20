Video muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, usando pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio en una oficina

Un video difundido este miércoles en redes sociales registra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, utilizando una pistola eléctrica sobre su asesor Arturo Bobbio, quien cae al piso dentro de una oficina.

La grabación muestra a la autoridad edil disparando entre risas el dispositivo directamente a la espalda de Bobbio, quien es sostenido por otra persona y se desploma de inmediato tras la descarga.

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De acuerdo con las imágenes, el incidente ocurre en un ambiente cerrado y ante la presencia de al menos dos testigos. Bruce, quien ha confirmado su postulación a la alcaldía de Lima, no respondió a llamadas ni mensajes de Infobae Perú.

A pesar de que el clip se ha difundido en X, antes Twitter, la Municipalidad de Surco no ha brindado información sobre el contexto en el que se produjo el hecho ni si se trató de una demostración, un acto protocolar o una acción sin justificación funcional. Bobbio, asesor del despacho de alcaldía distrital, tampoco realizó comentarios públicos tras la difusión del video.

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El 2022, Bruce fue elegido alcalde de Surco. El político postuló junto al partido de Hernando De Soto y era uno de sus rostros más representativos. Foto: Andina

Días atrás, el burgomaestre presentó en un acto público 150 pistolas de electrochoque y cámaras de vigilancia corporal para el personal de serenazgo del distrito. En el evento participó el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien mencionó que los equipos fueron provistos por una empresa del país norteamericano.

Las pistolas eléctricas modelo Taser 10, aparentemente la misma empleada en el video, son armas de energía conducida no letales, diseñadas para incapacitar temporalmente mediante impulsos eléctricos controlados. El dispositivo tiene alcance de hasta 14 metros y permite realizar 10 disparos sin recarga inmediata. Además, incorpora un sistema de puntería láser verde visible.

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Desde marzo de este año, Surco se convirtió en el primer distrito del país en equipar a su Serenazgo con estas herramientas, tras la aprobación de las características estandarizadas por parte del Ejecutivo.

El alcalde informó entonces que se adquirieron 20 pistolas paralizadoras y 20 bodycams para el serenazgo, y precisó que las cámaras registran audio e imagen en un rango de 180 grados durante las intervenciones de los agentes.

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De igual modo, señaló que estas armas no deben emplearse contra personas armadas con armas de fuego y aclaró que su uso está destinado a enfrentar delitos urbanos como robos, hurtos o situaciones de alteración del orden, y no a combatir crimen organizado o sicariato.