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Laura Huarcayo rompió el silencio sobre el desplante de Stephanie Salas en ‘Mande quien mande’ que generó polémica

La conductora peruana confesó que percibió cierta incomodidad en la actriz mexicana durante la visita al programa, aunque dice que no detectó ningún desplante mientras estaban al aire

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Revive el momento que se ha vuelto viral en redes sociales: el presunto desplante de Stephanie Salas a Laura Huarcayo. La conductora peruana contó cómo vivió la incómoda situación en el set de televisión. Video: América TV / América Esectáculos

La conductora Laura Huarcayo rompió el silencio tras la viralización de un video donde la actriz mexicana Stephanie Salas, pareja del actor Humberto Zurita, aparentemente le retira el brazo en plena transmisión en vivo de ‘Mande quien mande’, en un gesto que los usuarios de redes sociales interpretaron de inmediato como un desaire.

La presentadora peruana reconoció haber percibido cierta incomodidad en la artista, aunque aseguró que no se dio cuenta en el momento de que había sido objeto de un desplante. El episodio ocurrió durante la visita de Zurita y Salas al programa para promocionar la obra teatral ‘El Seductor’, que los actores presentaron en Lima.

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La dinámica del espacio incluyó una secuencia de actuación donde Huarcayo compartió escena con Zurita, lo que al parecer generó incomodidad en Salas. Al cierre del programa, cuando la conductora intentó acercarse a la actriz para despedirse de forma afectuosa, las cámaras captaron a Salas apartándose ligeramente y retirando el brazo, en un gesto que no pasó desapercibido para los televidentes.

Fue la conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, quien prendió el debate al analizar las imágenes en su programa. “Todo el mundo habla de lo mismo y yo no lo voy a creer cuando yo también pienso lo mismo. Claramente se ve un desaire, una incomodidad de parte de Stephanie”, señaló Escribens, quien también especuló sobre el origen del malestar: “Ella ahí la miraba con el rabillo del ojo y dice: ‘Mmm, esto no me está gustando’. Se nota que Humberto Zurita es picarón, que se le nota ahí”, comentó la conductora.

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Collage: Laura Huarcayo en primer plano sonriendo; cuatro presentadores en el set de TV 'Mande quien mande'; y un panel de tres mujeres conversando
El gesto de Stephanie Salas en 'Mande quien mande' causó polémica tras apartar el brazo de Laura Huarcayo en plena transmisión en vivo.

Lo que dijo Laura Huarcayo

En una entrevista detrás de cámaras con el equipo de América Espectáculos, Huarcayo explicó con detalle cómo vivió el momento. La conductora admitió que no registró el gesto como un desplante en tiempo real, aunque sí percibió tensión en la actriz. “Sabes que no me di cuenta que me hizo un desplante. La verdad que no me había dado cuenta. Sí sentí que estaba un poquito incómoda, no sé si por algunas escenas”, declaró.

La presentadora relató que intentó abordar la situación directamente con Salas al notarla tensa. “Lo cierto es que yo en ese momento la sentí un poquito incómoda y yo lo que hago es decirle: ‘Si algo te incomodó, disculpa’. Y ahí es donde ella hace algo así”, describió, reproduciendo el ademán con el brazo que la actriz habría hecho en respuesta. “Pero bueno, es parte de, ¿no?”, agregó con naturalidad, de acuerdo con los mismos medios.

Sobre la secuencia de actuación con Zurita que pudo haber generado el malestar, Huarcayo explicó que su principal preocupación durante la dinámica era desenvolverse de forma natural, ya que no tiene formación actoral. “Lo que pasa es que como yo no soy actriz, yo decía: ‘¿Qué técnica voy a usar?’. Pero tú sabes que en ‘Mande quien mande’ todo es divertirse, pasarla bien. De verdad que de parte de la producción no tuvimos ninguna intención de que alguien se sienta mal”, afirmó.

Consultada sobre si llegaría a protagonizar una escena de beso con un actor invitado, la conductora respondió entre risas: “¿De beso? Depende de mis clases de actuación”. Y al ser preguntada sobre si la situación la puso nerviosa, fue directa: “Sí, me pone muy nerviosa, claro”.

Stephanie Salas retiró el brazo de Laura Huarcayo y dejó con la mano extendida a Tula Rodríguez.
Stephanie Salas retiró el brazo de Laura Huarcayo y dejó con la mano extendida a Tula Rodríguez.

Huarcayo también reconoció que se quedó con dudas sobre el origen del malestar de Salas, aunque descartó haber podido aclararlo después de la grabación. “Me quedé con la duda de que hay algo que le molestó, pero exactamente no sé qué puede haberle molestado. Igual tenemos mucho cariño a todos los actores que vengan al Perú a hacer presentaciones y mexicanos más aún, con tremenda trayectoria la de ellos”, señaló.

Sobre lo que ocurrió tras bambalinas, fue escueta: “No sé, nada. Me fui a mi casa. Todo tranquilo”, concluyó.

Quién es Stephanie Salas

Stephanie Salas es una actriz y cantante mexicana nacida en 1970, perteneciente a una de las familias más reconocidas del espectáculo de su país. Es nieta de la actriz Silvia Pinal y de Rafael Banquells, e hija de Silvia Pasquel. Su carrera incluye participaciones en producciones como Al filo de la muerte, El candidato y Mujer, casos de la vida real, además de una faceta musical con el álbum Ave María.

La actriz mantuvo una relación con el cantante Luis Miguel durante su adolescencia, de la que nació su hija Michelle Salas. Actualmente mantiene un noviazgo con el actor y director Humberto Zurita, con quien comparte vida personal y proyectos en escena.

Ambos llegaron a Lima para presentar la comedia ‘El Seductor’ en el Auditorio del Colegio San Agustín, producción que también cuenta con Chantal Andere y Gina Varela en el elenco. El video del gesto de Salas continúa circulando en redes sociales, donde los usuarios siguen debatiendo si se trató de un desplante deliberado o de una reacción malinterpretada por las cámaras.

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