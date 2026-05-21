Perú

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

La candidata de Fuerza Popular llamó a la prudencia tras conocerse los resultados del último sondeo de Ipsos, que registra un aumento de indecisos y mantiene el margen entre los dos postulantes dentro del error estadístico

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Keiko Fujimori, de mediana edad y cabello oscuro, habla en un micrófono con una camisa blanca frente a un fondo blanco con logos rojos de 'Defensores del Perú'. Levanta su mano izquierda
La lideresa política Keiko Fujimori ofrece un discurso durante un evento de la organización Defensores del Perú, donde abordó temas relevantes para el país.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió este miércoles a la última encuesta de Ipsos de cara al balotaje del próximo 7 de junio, que la ubica en primer lugar en intención de voto con 39%, cuatro puntos por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP), quien baja al 35%.

El sondeo, realizado el 16 y 17 de mayo en todo el país, muestra un aumento de los indecisos, que pasan del 7% al 12%, y una reducción del voto en blanco o viciado, que desciende del 17% al 14%. En diálogo con la prensa, Fujimori afirmó que toma con “prudencia” estos resultados, ya que representan una “fotografía del momento”.

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“Estamos todavía prácticamente en un empate y es por eso que nosotros ayer hemos anunciado una campaña muy importante que hace la gran diferencia de mis campañas anteriores. Estamos haciendo una cruzada para que todos los ciudadanos puedan participar como personeros a nivel nacional, defensores de la democracia”, señaló.

“Aspiramos a poder contar con más de cien mil ciudadanos que de manera voluntaria ayuden a vigilar y a hacer respetar la voluntad popular”, agregó.

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Keiko Fujimori, vestida con una camisa blanca, sonríe y saluda con la mano derecha levantada, rodeada por varias personas
Keiko Fujimori sonríe y saluda a la multitud mientras es rodeada por simpatizantes durante un evento político.

El crecimiento de la candidata se observa principalmente en Lima, donde sube del 50% al 54%, mientras que Sánchez baja del 25% al 23%. En las ciudades del interior urbano, se mantiene en 35% y Sánchez desciende del 40% al 36%.

La variación más significativa ocurre en el voto rural, principal fortaleza de Sánchez, que pierde seis puntos y queda en 49%, mientras que Fujimori permanece en 26%. El voto blanco rural baja dos puntos y los indecisos rurales suben del 3% al 11%.

La suma de indecisos y voto en blanco o viciado alcanza el 26% del electorado, proporción que podría definir el resultado final. Fujimori mantiene una ventaja de cuatro puntos, dentro del margen de error de ±2,8%. El debate presidencial del 31 de mayo y el debate de equipos técnicos del 24 serán determinantes para captar a los votantes aún no decididos.

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