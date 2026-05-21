Perú, 50 años de aventura: el libro que celebra la historia y futuro del turismo sostenible

La conmemoración del 51° aniversario de Explorandes tuvo como eje principal la presentación del libro Perú: 50 años de aventura, una obra dirigida por Alfredo Ferreyros que recorre la transformación del turismo de aventura en Perú desde 1975. El evento se realizó en la librería El Virrey, en Miraflores, con una convocatoria integrada por representantes del sector turístico, medios, aliados estratégicos y público general. De acuerdo con la organización, el encuentro funcionó como un espacio para analizar los desafíos actuales del turismo sostenible.

Perú: 50 años de aventura está estructurado en dos partes: la primera reúne relatos de figuras que presenciaron los cambios en el país en materia de turismo, mientras la segunda documenta la evolución de destinos clave. El libro contó con la colaboración de treinta autores, seleccionados por su vínculo directo con el desarrollo del sector. Ferreyros destacó que el propósito del texto es “mostrar el potencial de un país megadiverso y la riqueza por descubrir”, y subrayó la importancia de los testimonios reunidos a lo largo de las páginas.

PUBLICIDAD

El tamaño del territorio peruano y el dinamismo de su economía y turismo favorecen el desarrollo de la conectividad aérea. Foto: Perú Travel

En la mesa de presentación participaron Carlos Milla, expresidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco, y Guillermo Reaño, fundador del Grupo Viajeros. Ambos enfatizaron el valor de la publicación como herramienta para reflexionar sobre el futuro de la industria y los retos vigentes para el turismo de aventura en Perú.

“Yo he sido profesor, pero Alfredo es profesor de idealismo, es un peruanista, ese es su legado. Explorandes resume lo que Alfredo ha ido construyendo a lo largo de tantos años con intensidad, tal como lo hicieron Raimondi, Agüero y tantos otros viajeros notables que hemos tenido, que han amado al país desde sus entrañas, al territorio y a su gente”, expresó Reaño durante el evento.

PUBLICIDAD

Milla resaltó en su intervención: “Este libro recoge voces que han visto cambiar el país. Son testimonios relevantes, porque todos ellos tienen un pedacito del Perú. No una historia personal, de turismo ni de una empresa, es la historia de nuestro país contada por sus protagonistas”.

Senderistas disfrutan de una caminata entre imponentes formaciones rocosas y un arroyo cristalino, explorando la riqueza natural de la provincia de Cañete, Perú. (Foto: Tierras Vivas)

Turismo pionero

La publicación surge en el contexto de los 51 años de Explorandes, empresa fundada por Alfredo Ferreyros en Cusco en 1975. Considerada pionera en la apertura de rutas de turismo de aventura y en el trabajo con comunidades locales, la compañía ha sido identificada por su enfoque en la sostenibilidad y el desarrollo responsable. La trayectoria de Ferreyros incluye la cofundación de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (APTAE), así como su participación en organismos internacionales como la Adventure Travel and Trade Association (ATTA) y Conservación Internacional. En 2025, Ferreyros fue incorporado al Salón de la Fama de la Latin American Travel Association (LATA), en reconocimiento a su aporte al turismo de la región.

PUBLICIDAD

La obra también refleja el compromiso de Explorandes con la conservación de los ecosistemas, el respeto por las culturas originarias y la generación de experiencias conectadas con el territorio peruano. El evento de lanzamiento contó con el respaldo de Intursa.

Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

La figura de Alfredo Ferreyros Gildemeister (Lima, 1950) se ha consolidado como referente en el turismo de aventura. Desde la fundación de Explorandes, su trabajo ha impulsado la consolidación de rutas emblemáticas y la integración de las comunidades en un modelo de turismo responsable. Según la organización, “el libro es un reconocimiento colectivo a quienes han contribuido a dar forma a esta industria, y una invitación a proyectar el futuro del turismo en el país”.

PUBLICIDAD