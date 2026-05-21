Perú

MTC renueva por cinco años concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y anuncia nuevas inversiones

Entre las mejoras anunciadas figuran la remodelación integral de las 26 estaciones, el reforzamiento del viaducto elevado y la ampliación de talleres y cocheras

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) renovó por cinco años, de 2026 a 2031, el permiso de operación de la empresa concesionaria del servicio de la Línea 1 del Metro de Lima, decisión que permitirá asegurar la continuidad del sistema ferroviario y habilitar una nueva etapa de inversiones orientadas a mejorar la capacidad y calidad del transporte urbano en Lima y Callao.

La renovación fue otorgada por la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre del MTC, luego de verificar que la empresa operadora cumplió con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por el Estado. Con ello, la Línea 1 consolida su funcionamiento como uno de los principales sistemas de transporte público formal de la capital, tras más de 15 años de operaciones continuas.

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Según informó el sector, esta es la tercera renovación de la concesión desde el inicio del servicio en 2011. Además de garantizar la continuidad operativa, la medida permitirá fortalecer la planificación financiera y ejecutar proyectos destinados a responder al incremento de la demanda de pasajeros en los próximos años.

La estrategia de defensa planteada por la Procuraduría Pública del MTC durante el proceso arbitral evitó que la empresa ICCGSA obtenga ventajas económicas.
La estrategia de defensa planteada por la Procuraduría Pública del MTC durante el proceso arbitral evitó que la empresa ICCGSA obtenga ventajas económicas.

Línea 1 reducirá tiempos de espera

El MTC indicó que la Línea 1 ejecutará un plan de inversiones dividido en dos fases, luego de la aprobación de la viabilidad del proyecto de ampliación de capacidad realizada en febrero de este año. Las obras permitirán reducir progresivamente el intervalo de paso de los trenes en hora punta, pasando de 2,5 minutos a 2 minutos en una primera etapa y hasta 1,5 minutos en una segunda fase.

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Para alcanzar ese objetivo se implementará un sistema de control ferroviario basado en comunicaciones (CBTC), tecnología que permitirá optimizar la operación de los trenes y aumentar la frecuencia del servicio. Con ello, la capacidad de transporte podrá llegar a 48 mil pasajeros por hora por sentido sin necesidad de ampliar los actuales 34 kilómetros de recorrido de la línea.

El proyecto también contempla la ampliación de la flota ferroviaria mediante la adquisición de 53 nuevos trenes de alta capacidad y la modernización de las unidades Alstom ya existentes. Con estas incorporaciones, el sistema superará los 90 trenes operativos para atender la creciente demanda de usuarios en Lima Metropolitana y el Callao.

Manuel Wu, quien preside el directorio de la Línea 1 del Metro de Lima, afirmó que no está previsto aplicar un alza en la tarifa durante el 2025.
Manuel Wu, quien preside el directorio de la Línea 1 del Metro de Lima, afirmó que no está previsto aplicar un alza en la tarifa durante el 2025. Foto: Perú Construye

Remodelarán estaciones y talleres

Las inversiones previstas incluyen además el reforzamiento del viaducto elevado, la remodelación integral de las 26 estaciones de la Línea 1 y la construcción de una nueva estación de intercambio en 28 de Julio. Asimismo, se ampliarán las cocheras y talleres ubicados en Villa El Salvador y Bayóvar para optimizar el mantenimiento y operación de los trenes.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, destacó que las obras permitirán mejorar la movilidad diaria de miles de ciudadanos. “Las nuevas inversiones previstas permitirán reducir los tiempos de espera, incrementar la frecuencia de paso de los trenes y ofrecer viajes más cómodos y seguros para los usuarios”, señaló.

Línea 1 del Metro de Lima no suspenderá actividades por Navidad. (Foto: Andina)
Línea 1 del Metro de Lima no suspenderá actividades por Navidad. (Foto: Andina)

Actualmente, la Línea 1 conecta 11 distritos de Lima Metropolitana y se ha convertido en uno de los principales ejes del transporte urbano de la capital. De acuerdo con cifras del MTC, el sistema ha movilizado más de 1.600 millones de pasajeros desde el inicio de sus operaciones, contribuyendo al acceso al empleo, estudios y servicios para miles de personas cada día.

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