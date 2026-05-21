Hernán Rengifo confirmó que cerrará su carrera como jugador a finales del 2026: “Quiero aprovecharlo cada día”

El experimentado atacante, conocido por sus logros con la selección, reflexiona sobre las demandas físicas y el paso del tiempo en una industria competitiva que no deja espacio para vacilaciones (ADT)

Comienza la despedida. Hernán Rengifo, actual delantero del ADT de Tarma, aseguró que este será su último año como futbolista profesional y explicó que la decisión se relaciona con las exigencias de la competencia, el lugar que ocupa dentro de su club y el aporte que busca dejar a los más jóvenes.

En una entrevista con Fútbol Como Cancha, el delantero también analizó el presente de Universitario de Deportes, se refirió a la selección peruana y habló del proceso que atraviesa su hijo Nico.

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Rengifo sostuvo que su retiro no responde únicamente a lo que ocurra con su participación en los partidos, sino a una lectura integral de su etapa como jugador veterano: la dificultad de competir, las prioridades que maneja el club y el rol que, incluso sin protagonismo en cancha, cumple en el día a día. “Yo creo que es el último año”, afirmó, y remarcó que su motivación pasa por ayudar a los chicos desde el trabajo diario.

Su último año como profesional

Hernán Rengifo confirmó que atraviesa su última temporada como futbolista y explicó que la decisión responde al desgaste competitivo y al rol que hoy cumple en el plantel. (ADT)

El atacante explicó que la idea de cerrar su carrera tomó forma por factores que van más allá de una racha o un momento puntual. “Quiero aprovecharlo cada día”, señaló, al describir una etapa que, según dijo, el fútbol le permitió vivir como una oportunidad constante. En ese sentido, precisó que no se trata de un adiós precipitado, sino de un cierre planificado por las condiciones propias de la competencia.

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Rengifo enfatizó que, con el paso del tiempo, la disputa por un lugar se vuelve más compleja y el futbolista debe entender el lugar que ocupa dentro de la estructura. “No solamente porque no juegue”, puntualizó, antes de detallar que existen “prioridades en el club” y circunstancias que el público no siempre percibe, como el impacto del trabajo en los entrenamientos y la convivencia dentro del plantel.

También aludió a las críticas que suelen acompañar a los jugadores veteranos. Sin confrontar, afirmó que tiene claridad sobre lo que entrega: “Yo tengo claro qué es lo que aporto en mi club, qué es lo que aporto a los chicos”, expresó. Desde esa convicción explicó que mantiene la disciplina de entrenarse y competir, aunque asuma que el final está cercano.

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Al ser consultado sobre su futuro una vez que termine su etapa como futbolista, adelantó que su intención es seguir ligado al deporte. “Ayudar a los chicos que vienen en proceso”, respondió, y planteó la posibilidad de aportar información y acompañamiento para que lleguen mejor preparados a la primera división y a las competencias que deban afrontar.

Sobre la Selección peruana

El atacante recordó su etapa en la selección peruana y afirmó que el crecimiento de nuevos jugadores depende de tener más competencia y oportunidades desde menores. (GEC)

Rengifo recordó su trayectoria con la camiseta nacional desde una mirada marcada por la competencia interna que le tocó enfrentar. Dijo que coincidió con delanteros de “capacidad increíble” que demostraron su nivel tanto en la selección como en sus clubes, por lo que valoró todavía más los minutos que logró sumar en ese periodo.

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En esa línea, confesó que no imaginó disputar tantos partidos con el combinado peruano debido a la cantidad de atacantes consolidados que había en su posición. “Nunca pensé jugar tantos partidos en la selección”, afirmó, y explicó que, ante ese contexto, intentó aprovechar cada oportunidad que se le presentó. También recordó que pudo anotar y construir recuerdos que conserva como parte central de su carrera.

Al hablar del presente del equipo nacional, consideró que el recambio generacional enfrenta obstáculos que exceden a un entrenador o a una convocatoria específica. A su juicio, la falta de continuidad competitiva para los jóvenes influye en la dificultad de consolidar nuevas figuras. “El cambio regeneracional también está costando un poco por el mismo hecho de que los chicos no juegan”, señaló.

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El delantero vinculó ese diagnóstico con aspectos estructurales del fútbol peruano. En su argumentación, apuntó a los calendarios y a la escasez de escenarios para competir con regularidad. Puso como ejemplo el arranque tardío de ciertos torneos: “La liga tres comienza ahora… estamos ya en mayo”, dijo, y añadió que la categoría sub 18 también empezaría en ese periodo, lo que, según su visión, limita el rodaje antes del salto a la liga principal.

Rengifo sostuvo que, si el objetivo es contar con una selección más fuerte, los jóvenes deben competir de manera sostenida y, a la vez, los futbolistas nacionales deben asumir un compromiso mayor para sostener niveles que les permitan progresar. En ese punto, consideró que la mejora también pasa por dar el salto al exterior, consolidarse y elevar la vara competitiva.

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El fútbol al lado de su hijo

Rengifo afirmó que su hijo entendió la importancia de competir regularmente y señaló que Héctor Cúper podría provocar una reacción positiva en Universitario. (ADT)

En el tramo dedicado a su presente en competencia, Rengifo habló de su hijo Nico, quien comparte plantel con él en ADT. Contó que existió la posibilidad de que el joven se quedara en Universitario, pero que se optó por priorizar lo que el equipo necesitaba y, sobre todo, por la continuidad de juego como eje del crecimiento.

“La única forma de crecer es jugar”, sostuvo. Según explicó, Nico entendió que podía encontrar menos minutos por la competencia interna que enfrentaría y decidió incorporarse a su club actual con el objetivo de ganarse un espacio. “Viene acá a tratar de ganar su lugar como todos”, agregó, y describió ese recorrido como parte de un proceso.

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Rengifo también relató que intenta transmitirle una lectura realista sobre el fútbol y las expectativas que recaen en los futbolistas extranjeros. Dijo que muchas veces se espera un impacto inmediato y que, sin embargo, el rendimiento no siempre acompaña. En esa línea, remarcó que su hijo debe concentrarse en lo que puede controlar: entrenar, competir y aprovechar las oportunidades cuando aparezcan.

La influencia de Cúper en Universitario

De cara a la Copa Libertadores, el delantero sostiene que la llegada del nuevo entrenador puede renovar la actitud del grupo y ser el impulso necesario para lograr un resultado positivo (Universitario)

En paralelo, el delantero analizó el momento de Universitario de Deportes, al que observó atravesado por dificultades deportivas y también dirigenciales. Aun así, sostuvo que esos escenarios pueden activar respuestas en un plantel con historia de reaccionar en partidos determinantes. “La U ha estado atravesando unos momentos complicados en todo aspecto”, señaló, antes de plantear que un resultado positivo puede funcionar como impulso.

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De cara a lo que le queda a los cremas por la Copa Libertadores, Rengifo se refirió a la llegada del entrenador Héctor Cúper y al margen de acción con pocos entrenamientos disponibles. Indicó que existen “ventajas y desventajas”: un técnico nuevo suele querer instalar una idea, pero el tiempo acota los cambios. En ese contexto, estimó que, aunque haya pocas modificaciones de nombres, sí puede variar el plano anímico.

“En lo de actitud y en lo de motivación seguro va a haber mucho cambio”, afirmó, al anticipar que los jugadores intentarán mostrarse para ganar minutos. Para Rengifo, esa búsqueda individual puede traducirse en un equipo más intenso y enfocado en conseguir un resultado favorable.