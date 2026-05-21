Día Internacional del Té: historia, significado y los motivos detrás de la celebración global de la infusión milenaria

La producción y el comercio del té generan ingresos para millones de familias rurales, principalmente en países de Asia y África, donde es considerada una actividad agrícola y cultural de gran impacto (Magnific)

El Día Internacional del Té, instaurado oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019, se celebra anualmente cada 21 de mayo.

Esta fecha busca reconocer el impacto que el té tiene en la vida de millones de personas, desde los pequeños agricultores hasta los consumidores finales, y subraya la importancia de prácticas sostenibles en toda la cadena de valor.

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La efeméride, impulsada por países productores, aspira a visibilizar tanto el legado cultural de la infusión como los desafíos que enfrenta la industria frente al cambio climático y las condiciones laborales.

El té es la segunda bebida más consumida a nivel mundial después del agua, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Más de 13 millones de personas en todo el planeta dependen directamente del cultivo y la producción de té, principalmente en Asia y África.

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El Día Internacional del Té nació como respuesta a la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para garantizar que la industria sea sostenible y equitativa, y para sensibilizar sobre el papel fundamental que desempeña el té en el desarrollo rural y la lucha contra la pobreza.

Origen y evolución del Día Internacional del Té

La ONU oficializó el Día Internacional del Té en 2019 para destacar el impacto de una bebida milenaria ligada al trabajo rural y la identidad cultural. (Magnific)

La conmemoración del Día Internacional del Té tiene sus raíces en el esfuerzo de los principales países productores, como China, India, Kenia y Sri Lanka, por dar visibilidad a la importancia de este cultivo.

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El primer antecedente formal se remonta a 2005, cuando organizaciones de trabajadores y agricultores en India promovieron una jornada de reflexión sobre los desafíos de la industria, en especial la protección de los derechos laborales y la promoción de condiciones justas de comercio. Sin embargo, fue en diciembre de 2019 cuando la Asamblea General de la ONU adoptó la fecha del 21 de mayo para la celebración global.

De acuerdo con la FAO, la elección del 21 de mayo coincide con el inicio de la cosecha del té en la mayor parte de los países productores, marcando un momento clave en el calendario agrícola. El organismo internacional subraya que esta bebida no solo es relevante en términos económicos, sino que también constituye un elemento fundamental del patrimonio gastronómico de diversas culturas.

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La directora general adjunta de la FAO, Beth Bechdol, expresó en el lanzamiento de la efeméride: “El té es fuente de ingresos para millones de pequeños productores y trabajadoras rurales. Su cultivo y comercio son vitales para el desarrollo de comunidades enteras”. Según datos de la FAO, en 2023 la producción mundial superó los 6 millones de toneladas, con China e India liderando el mercado.

Significado y objetivos de la conmemoración internacional

Más allá de una tradición cotidiana, el té representa empleo, sostenibilidad y desarrollo rural para regiones que dependen de esta industria ancestral. (Magnific)

La finalidad del Día Internacional del Té va mucho más allá de celebrar una bebida de consumo habitual. Según la FAO, el objetivo central es “fomentar la producción y el consumo sostenibles y apoyar la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y agricultores”. Las Naciones Unidas enfatizan el rol del té en la erradicación de la pobreza y el impulso de la seguridad alimentaria, especialmente en las regiones más vulnerables.

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Además, la efeméride pretende concienciar sobre los efectos del cambio climático en la producción, ya que el cultivo de té es altamente sensible a las variaciones de temperatura y precipitación. La FAO advierte que la adaptación a nuevas condiciones climáticas requiere inversiones y políticas públicas orientadas a la resiliencia.

Por otro lado, la organización destaca que el comercio internacional del té representa una vía de desarrollo para economías rurales en Asia y África, donde pequeños productores constituyen la mayoría de los actores del sector.

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En palabras de la FAO: “Apoyar la sostenibilidad del sector es fundamental para preservar el bienestar de las comunidades y el equilibrio ambiental”. Iniciativas como certificaciones de comercio justo y prácticas agrícolas responsables son promovidas en el marco de esta conmemoración.

El té en cifras y su relevancia social y cultural

Con miles de millones de tazas consumidas cada día, el té se mantiene como una de las bebidas más influyentes y arraigadas del planeta. (Magnific)

El té se ha consolidado como una de las bebidas más populares del mundo, con una historia de más de 5.000 años. Según la Academia de Té, cada día se consumen aproximadamente 3.000 millones de tazas en todo el planeta. El crecimiento del consumo ha sido constante, impulsado tanto por la expansión de los mercados asiáticos como por la diversificación de variedades en Occidente.

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El comercio internacional del té mueve cifras significativas: los principales exportadores, China, India, Kenia y Sri Lanka, concentran más del 75% de la producción global. Para muchos países en vías de desarrollo, la industria del té es un motor económico que genera empleo, ingresos y oportunidades para las comunidades rurales.

En el plano cultural, el té ocupa un lugar central en tradiciones milenarias, desde las ceremonias japonesas hasta el “afternoon tea” británico. El Día Internacional del Té permite poner en valor esos rituales y promover el respeto por la diversidad de expresiones asociadas a su consumo. Distintas organizaciones, como la Academia de Té, impulsan actividades educativas y eventos para difundir el conocimiento sobre la bebida.

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La conmemoración del 21 de mayo representa una oportunidad para recordar que, detrás de cada taza de té, existen historias de trabajo, patrimonio y sostenibilidad. La efeméride, respaldada por organismos internacionales y asociaciones del sector, invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida en la preservación de este recurso y en la mejora de las condiciones de vida de quienes lo producen.