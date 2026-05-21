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Janet Barboza y Edson Dávila sorprenden con beso en vivo al recrear la escena de Onelia Molina y Kevin Díaz

El divertido reto actoral en el programa de 'América Hoy' terminó con un inesperado beso, pero la reacción de la conductora, comparando a su compañero con un papel, causó carcajadas

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Los conductores de 'América Hoy' analizan el polémico beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz en 'Esto Es Guerra'. Para demostrar si fue real o no, Janet Barboza y su compañero recrearon la escena en vivo, desatando las risas en el set | América Hoy

Los conductores de ‘América Hoy’ Janet Barboza y Edson Dávila protagonizaron uno de los momentos más comentados del programa al besarse en vivo durante una dinámica de actuación inspirada en el polémico beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz en ‘Esto es Guerra’, dejando a sus compañeros y camarógrafos entre el asombro y las carcajadas.

Lo que comenzó como un reto actoral terminó en un beso real que la propia ‘Retoquitos’ se encargó de desdramatizar con una frase que se viralizó de inmediato. La dinámica partió del comentado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz, cuyo acercamiento en el reality de América TV se convirtió en tema central del programa.

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Para ilustrar la escena, Barboza llamó a Dávila al set y propuso recrearla. “Vamos a hacer la demostración. Tú no quedas como Kevin, yo te llevo a ti una cabeza”, comentó la conductora antes de iniciar la actuación. Dávila aceptó entre bromas: “¿Estás segura? ¿No se molesta tu pareja?”, respondió, de acuerdo con el mismo medio.

La pareja de conductores realizó la escena en dos oportunidades: la primera de forma exagerada y cómica, y la segunda con mayor realismo para ironizar sobre la química que habrían mostrado Onelia y Kevin durante el reto de actuación en ‘Esto es Guerra’. Fue en esa segunda recreación donde Barboza terminó besando realmente a su compañero.

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Edson Dávila y Janet Barboza sostienen micrófonos en un set de televisión azul brillante. Un recuadro circular muestra a Edson besando a Janet
Janet Barboza y Edson Dávila sorprendieron en ‘América Hoy’ al recrear en vivo el ampay entre Onelia Molina y Kevin Díaz durante una dinámica actoral.

La reacción que robó el show

Lo que más llamó la atención del set no fue el beso en sí, sino la respuesta inmediata de Janet Barboza. Apenas terminó el reto, la conductora lanzó la frase que desató las carcajadas: “No sentí nada”, expresó frente a sus compañeros. Dávila respondió en el mismo tono: “Yo tampoco”. La conductora fue más lejos y remató: “Es como besar un papel”. Dávila tomó el comentario con humor: “Lo bueno es que no me convertí en piedra”, añadió.

El conductor también se encargó de aclarar el alcance del momento ante las cámaras. “Un piquito a una amiga, no pasa nada”, señaló, e incluso bromeó con la posibilidad de que Félix Moreno, pareja de Barboza, pudiera molestarse por las bromas surgidas en el set.

La conductora, por su parte, reveló entre risas que en más de una ocasión ha llegado a dormir junto a su compañero, aunque dejó en claro que siempre lo ha considerado un amigo cercano desde que trabajan juntos en el espacio matutino de América TV. Las reacciones del resto del set no se hicieron esperar. Xiomy Kanashiro y Rebeca Escribens no pudieron contener la risa al presenciar la recreación.

El ampay que originó el reto

El detonante del momento fue el ampay de Onelia Molina y Kevin Díaz, cuyas imágenes circularon días antes en los programas de espectáculos. La cercanía entre ambos competidores de ‘Esto es Guerra’ generó rumores de romance que se intensificaron tras la difusión del material. Onelia Molina decidió pronunciarse en cámaras de ‘América Hoy’ para aclarar algunos detalles y desmentir parte de la información que circuló.

La periodista cuestionó que los chicos reality se negaran en tantas oportunidades a este reto de actuación y terminaran cambiando de opinión | Magaly TV La Firme

La modelo se mostró incómoda por el seguimiento de la prensa y negó que el lugar donde fue captada correspondiera al departamento de Kevin Díaz, como se había señalado inicialmente.

“Simplemente voy a decir las cosas. Cuando no son, hay que aclararlas. Si ellos se están equivocando en alguna información que están dando, van a tener que salir a aclarar porque esa no es la casa de Kevin. Que me estén siguiendo por todos lados es incómodo”, declaró la influencer.

Sus palabras generaron reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su versión mientras otros mantienen la convicción de que entre ambos existe algo más que amistad. El beso en ‘Esto es Guerra’, el ampay y la recreación de Barboza y Dávila convirtieron esta historia en uno de los temas más comentados.

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