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Alessandra Fuller deslumbra en Festival de Cannes 2026 y representa al Perú en la alfombra roja

La actriz y productora peruana llegó al evento tras participar en dos producciones estadounidenses en inglés y formar parte de actividades del Marché du Film, el mercado audiovisual más relevante del mundo.

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Alessandra Fuller asistió al Festival de Cannes 2026 y llamó la atención en la alfombra roja. La actriz y productora peruana llega al evento tras participar en dos producciones estadounidenses en inglés y formar parte de actividades del Marché du Film, el mercado audiovisual más relevante del mundo.

Alessandra Fuller fue una de las figuras latinoamericanas que asistió al Festival de Cine de Cannes 2026, consolidando una presencia que no solo se vio en la alfombra roja, sino también en espacios clave para la industria.

La actriz y productora peruana llegó a la Riviera Francesa en un momento de expansión profesional, tras participar en dos producciones cinematográficas estadounidenses rodadas íntegramente en inglés: Boyz Trip y Green River Killer.

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Su paso por Cannes generó atención entre medios, fotógrafos e invitados vinculados al cine y a los negocios audiovisuales. Para Fuller, la visita representa un hito: el encuentro con uno de los escenarios más influyentes del circuito mundial, donde convergen estrenos, acuerdos de distribución y oportunidades de coproducción.

“Estar aquí es realmente un sueño hecho realidad. Cannes representa cine, arte e historia, y poder vivir esta experiencia es algo profundamente especial para mí. Caminar esta alfombra es la confirmación de que no existen límites cuando decides apostar por tus sueños”, expresó Fuller desde Francia.

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Alessandra Fuller deslumbra en Festival de Cannes 2026 y representa al Perú en la alfombra roja
Alessandra Fuller deslumbra en Festival de Cannes 2026 y representa al Perú en la alfombra roja

Cannes 2026: una edición marcada por industria, negocios y visibilidad global

Más allá del glamour, Cannes funciona como un punto neurálgico para el cine global. En paralelo al festival se desarrolla el Marché du Film, considerado el mercado audiovisual más importante del mundo, donde productores, distribuidores, agencias de ventas, plataformas y estudios negocian proyectos presentes y futuros.

En 2026, el Marché se realiza en Cannes del 12 al 20 de mayo, dentro del calendario oficial del evento. En ese marco, Green River Killer se vinculó a actividades de industria, un espacio estratégico para una actriz que también se mueve como productora y que busca posicionar su carrera más allá del mercado local.

Dos películas en inglés y un giro en su carrera

El viaje a Cannes llega cuando Fuller atraviesa una etapa enfocada en proyectos internacionales. Según lo informado por su entorno, participó en dos producciones estadounidenses filmadas en inglés, un paso importante para cualquier intérprete que busca trabajar en mercados más competitivos.

Esa apuesta no solo implica actuar en otro idioma, sino adaptarse a dinámicas de rodaje, equipos y estándares de producción diferentes. En su caso, la experiencia en Boyz Trip y Green River Killer se convierte en un argumento de posicionamiento: formación, disciplina y presencia internacional.

La peruana viajó a la Riviera Francesa tras rodar dos producciones en inglés: Boyz Trip y Green River Killer.
La peruana viajó a la Riviera Francesa tras rodar dos producciones en inglés: Boyz Trip y Green River Killer.

El equipo detrás: Samantha Fuller, management y estrategia

La presencia de Alessandra Fuller en Cannes estuvo liderada por Samantha Fuller, su hermana, quien trabaja como talent manager y productora. Desde esa estructura, el objetivo es claro: construir carrera con planificación, conectando proyectos, redes de contacto y espacios de visibilidad como Cannes, donde la industria se mueve con rapidez y las oportunidades se abren en conversaciones cortas.

La estrategia incluye gestionar apariciones públicas, reuniones y posicionamiento de la actriz en circuitos donde el networking es tan importante como el talento artístico.

Una vitrina para el Perú y una generación con proyección

La presencia de Fuller en Cannes también se lee como un símbolo: una nueva generación de talento peruano que apunta a escenarios internacionales, con proyectos rodados en inglés y participación en eventos donde se definen alianzas globales.

En la misma edición del festival, otras figuras peruanas como Luciana Fuster también compartieron en redes su experiencia en Cannes, lo que confirma el interés creciente de personalidades peruanas por participar en vitrinas internacionales de alto perfil, ya sea desde el cine, la moda o la industria de eventos vinculados al festival.

Con Cannes como punto de impulso, Alessandra Fuller se perfila para seguir ampliando su camino entre la actuación y la producción. La expectativa ahora se centra en el recorrido que tendrán Boyz Trip y Green River Killer y en los próximos anuncios sobre estrenos, distribución y nuevos proyectos.

Por ahora, la actriz ya dejó su mensaje desde la Riviera Francesa: apuesta por el cine, apuesta por lo grande y reafirma que su camino no tiene fronteras.

Fuller destacó que estar en Cannes es “un sueño hecho realidad” y una confirmación de su apuesta por el cine.
Fuller destacó que estar en Cannes es “un sueño hecho realidad” y una confirmación de su apuesta por el cine.

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