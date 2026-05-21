Los jugadores de Sport Boys publican comunicado conjunto y exigen el pago de sus salarios del mes de abril

El equipo publicó un pronunciamiento aclarando que no han recibido la remuneración de abril, solicitan el abono inmediato y advierten que la situación amenaza la normalidad del trabajo profesional y el rendimiento en el campo (Sport Boys)

La plantilla de Sport Boys hizo público un pronunciamiento para precisar que la remuneración correspondiente a abril continúa pendiente. En el texto, difundido en redes sociales, los jugadores rechazaron las versiones que daban por cumplida esa obligación y plantearon que el desembolso se concrete cuanto antes.

También solicitaron que la situación se encauce a través de conversaciones con la administración que lidera Martín Noriega, al advertir que el problema puede impactar en el trabajo del grupo y en su desempeño deportivo.

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Un comunicado para desmentir versiones y exigir el pago

Sport Boys aclaró que el sueldo de abril continúa impago y rechazó las versiones sobre una supuesta regularización. El plantel pidió una solución inmediata para evitar impactos deportivos. (Carlos Zambrano)

La postura del plantel se conoció mediante un documento publicado en plataformas digitales, en el que los futbolistas aseguraron que, pese a lo señalado “públicamente” en las últimas horas, el depósito del mes de abril no se había ejecutado.

“Hasta la fecha no se ha realizado el pago correspondiente al sueldo del mes de abril, contrario a lo que se viene mencionando públicamente”, indicaron en el comunicado compartido por los jugadores.

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La plantilla explicó que decidió pronunciarse en ese formato como respuesta a información que circuló en redes sociales. El objetivo, según el propio texto, fue fijar una versión única desde el vestuario y evitar interpretaciones equivocadas sobre el estado real de la situación salarial.

En esa línea, el grupo trasladó el reclamo hacia la dirigencia y remarcó que espera una respuesta en el corto plazo. “Exigimos que el pago pendiente sea efectuado a la mayor brevedad posible”, añadieron, al subrayar que se trata de una obligación laboral vencida.

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El pronunciamiento también incluyó una advertencia sobre el efecto que una deuda de este tipo puede tener en el día a día del equipo. En el mismo documento, los futbolistas plantearon que el conflicto administrativo no debe interferir con lo que ocurre en el campo de juego.

“Exigimos que el pago pendiente sea efectuado a la mayor brevedad posible, evitando así que el esfuerzo, profesionalismo y compromiso demostrado por el plantel dentro del campo se vea perjudicado por circunstancias extradeportivas”, sostuvieron.

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Los futbolistas pidieron una salida con la administración de Martín Noriega

Los jugadores de Sport Boys solicitaron resolver el conflicto salarial mediante diálogo con la administración liderada por Martín Noriega y evitar que la crisis siga escalando. (Sport Boys)

Además del reclamo por el salario de abril, el plantel dejó constancia de que busca una salida institucional basada en conversaciones directas con quienes gestionan el club.

“Esperamos que esta situación pueda resolverse de manera pronta y favorable mediante el diálogo correspondiente con la administración encabezada por Martín Noriega”, señalaron los jugadores.

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El mensaje apuntó a que el conflicto sea atendido desde la gestión del club, con una definición rápida que permita normalizar el cumplimiento salarial. La publicación del pronunciamiento se interpretó como una señal de presión hacia la directiva, en un contexto en el que los futbolistas insistieron en que se había instalado públicamente una versión distinta sobre los pagos.

Entre los integrantes del plantel mencionados en los reportes vinculados al pronunciamiento aparecen Carlos Zambrano y Miguel Trauco, junto con el resto de jugadores del primer equipo, en el marco de una comunicación conjunta.

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El documento, según lo difundido, no planteó medidas específicas adicionales, pero sí trazó una línea de exigencia sobre el pago pendiente y la necesidad de resolverlo sin dilaciones. La plantilla, además, puso el foco en que el cumplimiento de esa obligación es clave para sostener la normalidad del trabajo profesional.

SAFAP también expresó preocupación por obligaciones vencidas

SAFAP advirtió que Sport Boys mantiene cuotas vencidas y trasladó el caso a la Comisión de Licencias de la FPF, mientras crece la preocupación por nuevos incumplimientos. (Sport Boys)

El reclamo del plantel se produjo en un escenario en el que la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) ya había manifestado su inquietud por deudas vinculadas a Sport Boys.

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De acuerdo con lo expuesto por SAFAP, el club “mantiene cuotas vencidas de los meses de marzo y abril”, asociadas a compromisos laborales de años anteriores y a convenios de refinanciamiento. En ese mismo pronunciamiento, la agremiación añadió un dato sobre el último movimiento registrado: “el último pago realizado por el club fue el pasado 28 de febrero”, y precisó que se efectuó fuera del plazo previsto. También advirtió que una nueva cuota estaba próxima a vencer.

En su comunicación, SAFAP afirmó que trasladó el caso a la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y pidió que se activen las medidas contempladas por la normativa. “Frente a estos incumplimientos reiterados, SAFAP ya informó formalmente a la Comisión de Licencias de la FPF, solicitando que se apliquen las medidas y sanciones contempladas en la normativa vigente”, indicó.

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