Perú Deportes

Los jugadores de Sport Boys publican comunicado conjunto y exigen el pago de sus salarios del mes de abril

Además, niegan que se haya regularizado la deuda y piden a la directiva de Martín Noriega una solución inmediata a través del diálogo para evitar que el conflicto afecte su desempeño deportivo

Guardar
Google icon
Sport Boys – Martín Noriega - SAFAP – Agremiación de Futbolistas – Liga 1 – Perú - 20 mayo
El equipo publicó un pronunciamiento aclarando que no han recibido la remuneración de abril, solicitan el abono inmediato y advierten que la situación amenaza la normalidad del trabajo profesional y el rendimiento en el campo (Sport Boys)

La plantilla de Sport Boys hizo público un pronunciamiento para precisar que la remuneración correspondiente a abril continúa pendiente. En el texto, difundido en redes sociales, los jugadores rechazaron las versiones que daban por cumplida esa obligación y plantearon que el desembolso se concrete cuanto antes.

También solicitaron que la situación se encauce a través de conversaciones con la administración que lidera Martín Noriega, al advertir que el problema puede impactar en el trabajo del grupo y en su desempeño deportivo.

PUBLICIDAD

Un comunicado para desmentir versiones y exigir el pago

Sport Boys – Martín Noriega - SAFAP – Agremiación de Futbolistas – Liga 1 – Perú - 20 mayo
Sport Boys aclaró que el sueldo de abril continúa impago y rechazó las versiones sobre una supuesta regularización. El plantel pidió una solución inmediata para evitar impactos deportivos. (Carlos Zambrano)

La postura del plantel se conoció mediante un documento publicado en plataformas digitales, en el que los futbolistas aseguraron que, pese a lo señalado “públicamente” en las últimas horas, el depósito del mes de abril no se había ejecutado.

“Hasta la fecha no se ha realizado el pago correspondiente al sueldo del mes de abril, contrario a lo que se viene mencionando públicamente”, indicaron en el comunicado compartido por los jugadores.

PUBLICIDAD

La plantilla explicó que decidió pronunciarse en ese formato como respuesta a información que circuló en redes sociales. El objetivo, según el propio texto, fue fijar una versión única desde el vestuario y evitar interpretaciones equivocadas sobre el estado real de la situación salarial.

En esa línea, el grupo trasladó el reclamo hacia la dirigencia y remarcó que espera una respuesta en el corto plazo. “Exigimos que el pago pendiente sea efectuado a la mayor brevedad posible”, añadieron, al subrayar que se trata de una obligación laboral vencida.

El pronunciamiento también incluyó una advertencia sobre el efecto que una deuda de este tipo puede tener en el día a día del equipo. En el mismo documento, los futbolistas plantearon que el conflicto administrativo no debe interferir con lo que ocurre en el campo de juego.

“Exigimos que el pago pendiente sea efectuado a la mayor brevedad posible, evitando así que el esfuerzo, profesionalismo y compromiso demostrado por el plantel dentro del campo se vea perjudicado por circunstancias extradeportivas”, sostuvieron.

Los futbolistas pidieron una salida con la administración de Martín Noriega

Sport Boys – Martín Noriega - SAFAP – Agremiación de Futbolistas – Liga 1 – Perú - 20 mayo
Los jugadores de Sport Boys solicitaron resolver el conflicto salarial mediante diálogo con la administración liderada por Martín Noriega y evitar que la crisis siga escalando. (Sport Boys)

Además del reclamo por el salario de abril, el plantel dejó constancia de que busca una salida institucional basada en conversaciones directas con quienes gestionan el club.

“Esperamos que esta situación pueda resolverse de manera pronta y favorable mediante el diálogo correspondiente con la administración encabezada por Martín Noriega”, señalaron los jugadores.

El mensaje apuntó a que el conflicto sea atendido desde la gestión del club, con una definición rápida que permita normalizar el cumplimiento salarial. La publicación del pronunciamiento se interpretó como una señal de presión hacia la directiva, en un contexto en el que los futbolistas insistieron en que se había instalado públicamente una versión distinta sobre los pagos.

Entre los integrantes del plantel mencionados en los reportes vinculados al pronunciamiento aparecen Carlos Zambrano y Miguel Trauco, junto con el resto de jugadores del primer equipo, en el marco de una comunicación conjunta.

El documento, según lo difundido, no planteó medidas específicas adicionales, pero sí trazó una línea de exigencia sobre el pago pendiente y la necesidad de resolverlo sin dilaciones. La plantilla, además, puso el foco en que el cumplimiento de esa obligación es clave para sostener la normalidad del trabajo profesional.

SAFAP también expresó preocupación por obligaciones vencidas

Sport Boys – Martín Noriega - SAFAP – Agremiación de Futbolistas – Liga 1 – Perú - 20 mayo
SAFAP advirtió que Sport Boys mantiene cuotas vencidas y trasladó el caso a la Comisión de Licencias de la FPF, mientras crece la preocupación por nuevos incumplimientos. (Sport Boys)

El reclamo del plantel se produjo en un escenario en el que la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) ya había manifestado su inquietud por deudas vinculadas a Sport Boys.

De acuerdo con lo expuesto por SAFAP, el club “mantiene cuotas vencidas de los meses de marzo y abril”, asociadas a compromisos laborales de años anteriores y a convenios de refinanciamiento. En ese mismo pronunciamiento, la agremiación añadió un dato sobre el último movimiento registrado: “el último pago realizado por el club fue el pasado 28 de febrero”, y precisó que se efectuó fuera del plazo previsto. También advirtió que una nueva cuota estaba próxima a vencer.

En su comunicación, SAFAP afirmó que trasladó el caso a la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y pidió que se activen las medidas contempladas por la normativa. “Frente a estos incumplimientos reiterados, SAFAP ya informó formalmente a la Comisión de Licencias de la FPF, solicitando que se apliquen las medidas y sanciones contempladas en la normativa vigente”, indicó.

Temas Relacionados

Sport BoysMartín NoriegaSAFAPLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal 1-3 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ salen con la obligación de ganar en Colombia para mantener sus chances de lograr la clasificación a octavos de final del certamen Conmebol. Hay mucho en juego. Sigue las incidencias de encuentro

Sporting Cristal 1-3 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs Los Chankas: el árbitro que dirigirá partido clave en Matute por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026

Un árbitro con insignia FIFA conducirá el choque entre el líder y su escolta, que puede resolver el Torneo Apertura 2026, bajo el control del VAR y con entradas totalmente agotadas para el duelo

Alianza Lima vs Los Chankas: el árbitro que dirigirá partido clave en Matute por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026

Gol de Yoshimar Yotún para reducir la diferencia en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

‘Yoshi’ ha sido el único integrante del plantel ‘celeste’ que no aflojó pese a las terribles dificultades presentadas contra un voraz ‘tiburón’, en la ciudad de Barranquilla

Gol de Yoshimar Yotún para reducir la diferencia en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Hernán Rengifo confirmó que cerrará su carrera como jugador a finales del 2026: “Quiero aprovecharlo cada día”

El delantero histórico comparte sentimientos sobre la transición final en los campos de juego. El ‘Charapa’, exfigura de Universitario, medita el futuro mientras piensa en el legado para nuevas generaciones

Hernán Rengifo confirmó que cerrará su carrera como jugador a finales del 2026: “Quiero aprovecharlo cada día”

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal durante el juego con Junior por fecha 5

El conjunto ‘celeste’ se descalabra ante Junior, en Barranquilla, en un encuentro clave toda vez que Cerro Porteño viene dando el golpe ante Palmeiras

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal durante el juego con Junior por fecha 5
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

Rafael López Aliaga se burla de investigación por presunta corrupción: “No la he leído. Lo que me diga mi abogado, lo haré”

Video muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, usando pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio en una oficina

Crisis en San Marcos: renuncia en bloque el Comité Electoral por falta de condiciones y llegada inconsulta de Roberto Sánchez

“Oportunismo político”: Gremio estudiantil de San Marcos repudia ingreso inconsulto de Roberto Sánchez en medio de la toma

ENTRETENIMIENTO

Laura Huarcayo rompió el silencio sobre el desplante de Stephanie Salas en ‘Mande quien mande’ que generó polémica

Laura Huarcayo rompió el silencio sobre el desplante de Stephanie Salas en ‘Mande quien mande’ que generó polémica

Alessandra Fuller deslumbra en Festival de Cannes 2026 y representa al Perú en la alfombra roja

Leonard León ignora boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “Me tiene sin importancia”

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial: ¿cuándo se casan?

Janet Barboza y Edson Dávila sorprenden con beso en vivo al recrear la escena de Onelia Molina y Kevin Díaz

DEPORTES

Sporting Cristal 1-3 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 1-3 Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs Los Chankas: el árbitro que dirigirá partido clave en Matute por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026

Gol de Yoshimar Yotún para reducir la diferencia en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Hernán Rengifo confirmó que cerrará su carrera como jugador a finales del 2026: “Quiero aprovecharlo cada día”

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal durante el juego con Junior por fecha 5