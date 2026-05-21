Investigan a la “Dama Inca de Oquendo” en el Callao: entierro de más de 500 años fue hallado intacto con textiles y cerámica

Especialistas iniciaron el análisis de la “Dama Inca de Oquendo” en laboratorios del Museo de Historia y Arte del Callao. (Composición: Infobae / Museo de Historia y Arte del Callao)

La recuperación del patrimonio arqueológico en el Callao abrió una nueva etapa de estudios sobre las sociedades que ocuparon la costa central del Perú antes y durante la expansión del Tahuantinsuyo. En los laboratorios del Museo de Historia y Arte del Callao, especialistas del Programa Progresamos de la Municipalidad Provincial del Callao iniciaron el análisis de un entierro femenino descubierto en el Palacio Inca de Oquendo, uno de los hallazgos más relevantes dentro de las investigaciones arqueológicas ejecutadas en la provincia constitucional.

El personaje, denominado “Dama Inca de Oquendo”, permanecía sobre una camilla de carrizo y en posición decúbito dorsal, es decir, boca arriba. El hallazgo corresponde al periodo de dominación inca en el Callao y presenta una antigüedad superior a los 500 años. Los trabajos forman parte del Proyecto de Investigación Arqueológica en el Palacio Inca de Oquendo, dirigido por el arqueólogo Hugo Benavides Seminario y financiado por la Municipalidad Provincial del Callao.

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Infobae Perú accedió a información sobre los avances que ejecutan los especialistas encargados de los estudios. Las investigaciones comprenden análisis antropológicos físicos, revisión de los textiles asociados al entierro y evaluación de las piezas cerámicas encontradas junto al cuerpo. Entre los objetos recuperados figura un expansor del lóbulo de la oreja, elemento que podría evidenciar un rango social elevado dentro de la estructura política y social de la época.

Los arqueólogos analizan textiles con diseños zoomorfos y peces, además de cerámicas con serpientes en alto relieve. (Composición: Infobae / Museo de Historia y Arte del Callao)

Los especialistas buscan reconstruir aspectos vinculados a la vida cotidiana de la mujer hallada en Oquendo. Los análisis permitirán conocer información relacionada con la alimentación, posibles enfermedades, edad aproximada, patologías y eventual causa de muerte. La investigación también apunta a identificar características del modo de vida durante la presencia inca en el Callao.

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Estudios arqueológicos se concentran en textiles y restos asociados

El hallazgo también aporta evidencias sobre la presencia de la cultura Ychsma antes de la expansión inca. (Composición: Infobae / Museo de Historia y Arte del Callao)

Los trabajos en laboratorio incluyen el examen detallado de los textiles que envolvían el cuerpo. Según la información obtenida por Infobae Perú, uno de los objetos textiles presenta forma de banda y fue elaborado con fibras mixtas de algodón y camélido. La técnica decorativa corresponde a tapiz ranurado y excéntrico, con diseños zoomorfos escalonados en colores blanco, rojo y rosado.

Otro textil recuperado posee forma rectangular y fue confeccionado con fibras de algodón beige. En esta pieza predomina la técnica de urdimbre y tramas suplementarias. El diseño incorpora figuras de peces en colores azul y beige. Dentro de las representaciones principales aparecen otros peces más pequeños.

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Los especialistas también analizan una vasija utilitaria de cuerpo globular decorada con una serpiente ondulante en alto relieve. De acuerdo con los investigadores, esta característica constituye una evidencia estilística vinculada a las vasijas incas halladas en la costa central.

La revisión de estos elementos permitirá establecer relaciones culturales y cronológicas entre las poblaciones locales y la presencia inca en el territorio chalaco. Las piezas recuperadas permanecen bajo evaluación técnica en el laboratorio del museo del Callao.

El hallazgo reveló nuevos indicios sobre la presencia Ychsma

El entierro descubierto incluye elementos ceremoniales y textiles, sugiriendo que se trata de un personaje de élite. (Video: Paula Elizalde)

En febrero de 2025, Infobae Perú visitó el lugar del descubrimiento dentro del Proyecto de Investigación Arqueológica Sitios Arqueológicos del Callao. En aquel momento, las excavaciones ya mostraban nuevos indicios sobre la presencia de la cultura Cultura Ychsma, tradicionalmente vinculada a los valles de Lurín y Rímac.

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Durante esas investigaciones, los arqueólogos localizaron un cuerpo enfardelado con telas. El director del proyecto, Hugo Benavides Seminario, explicó entonces que el individuo descubierto medía aproximadamente 1,55 metros y aparecía acompañado de una vasija de cerámica negra con una serpiente en alto relieve.

“Eso es lo que nos está permitiendo a nosotros darle una asignación cultural al individuo”, declaró el arqueólogo a Infobae Perú.

Según el experto, el cuerpo permanecía boca arriba sobre una estructura de cañas y envuelto en textiles con distintos diseños y colores. Los investigadores también encontraron un expansor del lóbulo de la oreja, objeto asociado a personajes de élite dentro de varias sociedades prehispánicas.

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Saqueos afectaron la conservación del sitio arqueológico

Un entierro intacto con textiles y cerámica Ychsma descubierto en el Palacio Inca de Oquendo. (Infobae / Paula Elizalde)

El Palacio Inca de Oquendo afrontó diversos episodios de saqueo a lo largo de los años. Esta situación afectó parte del contexto arqueológico original y dificultó la preservación de estructuras y materiales asociados a ocupaciones antiguas.

Pese a ello, el entierro descubierto permanecía intacto debido a su ubicación periférica dentro del complejo arqueológico. Hugo Benavides explicó que el contexto funerario evitó la profanación gracias a su localización apartada.

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Las excavaciones se desarrollan con financiamiento de la Municipalidad Provincial del Callao y bajo supervisión del Ministerio de Cultura del Perú. El proyecto constituye la primera investigación formal ejecutada en el Palacio Inca de Oquendo.

Benavides indicó que los trabajos también permitieron ubicar otros hallazgos relevantes dentro del sitio arqueológico. “En ese contexto de investigaciones y de recuperación de nuestro patrimonio, encontramos el soldado desconocido chalaco y este cuerpo de la cultura Ychsma”, precisó.

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La ampliación del área de excavación permitió localizar el entierro

Un entierro intacto con textiles y cerámica Ychsma descubierto en el Palacio Inca de Oquendo. (Infobae / Paula Elizalde)

La arqueóloga Carolina Manco participó directamente en el descubrimiento realizado durante las excavaciones en Oquendo. Según explicó a Infobae Perú, el hallazgo surgió en medio de una ampliación del área de trabajo dentro del complejo arqueológico.

“Estábamos viendo ese con el soldado y en una ampliación de un metro nos dimos cuenta de un nuevo hallazgo”, relató.

La ampliación permitió identificar nuevas evidencias funerarias y materiales asociados a ocupaciones prehispánicas en la zona del Callao. Los arqueólogos consideran que el sitio todavía conserva información importante sobre las poblaciones que habitaron el litoral central antes y durante la expansión del Imperio Inca.

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Las investigaciones también buscan determinar la relación entre las estructuras arquitectónicas del lugar y los cambios políticos ocurridos tras la llegada de los incas a la costa central.

Entre 1450 y 1470, los incas llegaron a Lima y al Callao, donde incorporaron nuevos modelos arquitectónicos y administrativos. Según los investigadores, el proceso no presenta señales claras de destrucción o conflicto armado dentro del sitio de Oquendo.

Los incas implementaron estructuras con diseños trapezoidales y conectaron la región al sistema del Qhapaq Ñan. Esta red de caminos facilitaba la comunicación con Huarochirí y otras zonas estratégicas de la costa y la sierra.

“Los caminos llegaban hasta acá. Se conservan incluso en algunos sectores, aunque la expansión urbana ha destruido buena parte”, indicó el arqueólogo.

Los estudios actuales sobre la Dama Inca de Oquendo buscan aportar nuevos datos sobre ese periodo de convivencia y transformación cultural en el Callao, una etapa que todavía presenta vacíos dentro de la investigación arqueológica peruana.

Concoe más de la historia del Callao

El museo cuenta con 16 salas temáticas que abordan, entre otros temas, El Callao y su Historia, El Combate del 2 de mayo de 1866, La Inmigración y el Desarrollo, Óscar Avilés y el Criollismo Chalaco y El Callao Deportivo. Cada sala integra piezas patrimoniales, fotografías, documentos, material audiovisual y recursos interactivos que ofrecen a visitantes una experiencia dinámica y accesible.

Ubicado en el jr. Manco Cápac 182, cerca de Plaza Cívica e Iglesia Matriz, el museo está diseñado para recibir delegaciones escolares, turistas nacionales y extranjeros, investigadores y vecinos interesados en redescubrir la grandeza del puerto. Su atención es de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., y la entrada es totalmente gratuita.