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Alianza Lima vs Los Chankas: el árbitro que dirigirá partido clave en Matute por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026

Un árbitro con insignia FIFA conducirá el choque entre el líder y su escolta, que puede resolver el Torneo Apertura 2026, bajo el control del VAR y con entradas totalmente agotadas para el duelo

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Alianza Lima – Los Chankas – Liga 1 – Michael Espinoza – Perú – deportes – 20 mayo
El enfrentamiento entre Alianza Lima y Los Chankas, dirigido por Michael Espinoza y con David Huamán en el VAR, pone en juego el título del Torneo Apertura 2026 ante un Estadio Alejandro Villanueva completamente lleno (Alianza Lima / Los Chankas)

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) informó la relación de jueces para la penúltima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, con especial atención en el cruce que puede inclinar la definición del certamen.

El encuentro entre Alianza Lima y Los Chankas, programado para el sábado 23 de mayo a las 20:30 en el Estadio Alejandro Villanueva, tendrá como árbitro principal a Michael Espinoza.

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En el videoarbitraje figura David Huamán. El choque reúne a los dos equipos con opciones directas al título: el conjunto blanquiazul lidera con 36 puntos y el cuadro de Andahuaylas marcha segundo con tres unidades menos.

La designación arbitral para el partido decisivo en Matute

Alianza Lima – Los Chankas – Liga 1 – Michael Espinoza – Perú – deportes – 20 mayo
Michael Espinoza fue designado para dirigir el Alianza Lima vs Los Chankas, duelo clave del Apertura 2026 que puede definir al campeón en un Matute con entradas agotadas. (CONAR)

El anuncio de la Conar confirmó que Espinoza conducirá las acciones en Matute en un compromiso que puede definir al campeón del Apertura. De acuerdo con la programación oficial, el duelo se disputará a las 20:30 (hora peruana) del sábado 23 de mayo.

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En la nómina difundida para esta fecha, el apartado del partido en Lima consignó a David Huamán en el VAR. En otra relación de designaciones, además, se detalló una terna arbitral ampliada para el mismo cotejo: los asistentes FIFA Stephen Atoche García y Leonardo Soto, y un equipo de videoarbitraje integrado por José Pérez, David Huamán, Diego Jaimes y Johny Bossio.

El antecedente inmediato que rodea la designación tiene que ver con la trascendencia deportiva del cruce y con el contexto que instaló el propio club visitante. Los Chankas realizó un pedido formal para que el arbitraje ofreciera garantías, con un perfil “absolutamente neutral, transparente e imparcial”, y solicitó que la elección recayera en un juez FIFA que, durante el campeonato, hubiese mostrado un rendimiento “destacado, solvente y objetivo”.

En el mismo pronunciamiento, el club andahuaylino también reclamó que se asegure el ingreso de su hinchada. “En ese sentido, exhortamos a la Comisión Nacional de Árbitros y a la Federación Peruana de Fútbol a designar un arbitraje absolutamente neutral, transparente e imparcial, que otorgue garantías deportivas para ambos clubes y preserve la credibilidad de la competencia”, expresó la institución. Y añadió: “Del mismo modo, solicitamos que se garantice el acceso de la hinchada visitante, tal como históricamente se ha permitido en diversos escenarios deportivos del país”.

Un árbitro con antecedentes de controversia y críticas públicas

Alianza Lima – Los Chankas – Liga 1 – Michael Espinoza – Perú – deportes – 20 mayo
El árbitro designado para el Alianza Lima–Los Chankas llega rodeado de antecedentes polémicos, entre ellos cuestionamientos de clubes y entrenadores de la Liga 1. (CONAR)

La presencia de Espinoza en el partido llega con antecedentes que, por distintos motivos, ya lo colocaron bajo el foco. En la temporada pasada, el juez quedó envuelto en una polémica en un encuentro en Trujillo entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima, a partir de una anotación en el cierre del partido que fue invalidada. Según el relato disponible, Espinoza revisó la acción y sancionó una mano; esa decisión derivó en una suspensión, lo que impidió que dirigiera un compromiso que tenía asignado, entre Sport Huancayo y Melgar.

En los audios atribuidos al árbitro, se escucha la explicación de su determinación en aquella jugada: “Aquí tengo una mano que está, para mí, en una posición natural. Con esa mano se apoya, porque si no el balón se le iba. El jugador con la mano hace que el balón se quede a disposición de él. Voy a anular la jugada y voy con mano de tiro libre”.

También existe un antecedente de cuestionamientos desde el ámbito técnico. Tiago Nunes, en 2023 como entrenador de Sporting Cristal, expresó su malestar tras un partido ante UTC y apuntó directamente contra el arbitraje. “El árbitro (Michael Espinoza) es el peor de la Liga 1, no hay duda de eso, es el peor árbitro que he visto en los últimos 20 años. Es increíble cómo trabaja ese señor. Todos los partidos que nos ha dirigido, es increíble, quizás es solo coincidencia pero es muy malo, en el caso de los líneas, creo que sí trabajaron bien”, afirmó en conferencia de prensa.

Para el choque del sábado, el componente arbitral se suma a la tensión lógica por la tabla. Con 36 puntos, Alianza Lima afronta la fecha con ventaja de tres unidades sobre Los Chankas, que ocupa el segundo lugar. En ese escenario, al conjunto local le basta un empate para asegurarse el trofeo, mientras que el visitante necesita ganar para alcanzar el primer puesto en la recta final del campeonato.

La agenda de la penúltima fecha

Alianza Lima – Los Chankas – Liga 1 – Michael Espinoza – Perú – deportes – 20 mayo
La penúltima fecha del Apertura 2026 se jugará entre el 22 y 25 de mayo, con Alianza Lima vs Los Chankas como partido central y transmisión por L1 Max. (Liga 1)

La Conar también publicó la programación completa de árbitros para la jornada, que se abrirá el viernes 22 de mayo y se extenderá hasta el lunes 25 de mayo.

El viernes 22 de mayo, a las 15:00, Juan Pablo II enfrentará a Melgar con Micke Palomino como árbitro y Alejandro Villanueva en el VAR.

El sábado 23 de mayo se jugarán cuatro partidos antes del duelo en Matute:

  • a las 12:45, CD Moquegua vs Universitario con Kevin Ortega y Junior Rivera en el VAR
  • a las 15:00, UTC vs Sport Boys con Edwin Ordóñez y César García en el VAR
  • a las 17:15, Cusco FC vs Atlético Grau con Jesús Cartagena y Fernando Legario en el VAR
  • a las 20:30, Alianza Lima vs Los Chankas con Michael Espinoza como juez principal y David Huamán en el VAR.

El domingo 24 de mayo habrá tres encuentros:

  • a las 11:00, Sporting Cristal vs ADT con Joel Alarcón y Diego Haro en el VAR
  • a las 13:15, Sport Huancayo vs Cienciano con Bruno Pérez y Walter Guadalupe en el VAR  
  • a las 15:30, Alianza Atlético vs FC Cajamarca con Augusto Menéndez y Julio Quiroz en el VAR.

La jornada se cerrará el lunes 25 de mayo, a las 15:30, con Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso, dirigido por Pablo López y con Milagros Arruela en el VAR.

En cuanto a la televisación del partido entre Alianza Lima y Los Chankas, la señal anunciada para el territorio peruano será L1 Max. También se indicó que el encuentro podrá verse por L1 Play y por Movistar Deportes.

En el plano logístico, el Estadio Alejandro Villanueva presentará aforo completo: a tres días del enfrentamiento, todas las entradas se agotaron. Además, el historial reciente entre ambos fue resaltado en la previa: en los cinco últimos cruces en Primera División, el equipo de La Victoria no registró derrotas frente al club de Andahuaylas.

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