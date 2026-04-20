No hay mal que dure cien años: manufactura repunta en febrero y corta caída de 7 meses en bienes de consumo

La industria manufacturera peruana mostró señales de repunte en febrero de 2026, registrando un crecimiento de 2,7% en comparación con el mismo mes del año pasado.
El impulso provino sobre todo del subsector fabril no primario, que creció 3,6%, mientras que el segmento primario avanzó 0,3%.
Así lo reportó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en base a cifras del Ministerio de la Producción y del INEI.
Los bienes de capital siguen en racha y empujan la industria
El segmento de bienes de capital fue el gran protagonista del mes, con un crecimiento de 9,5% en febrero y consolidando una racha de 18 meses consecutivos al alza.
Este dinamismo es reflejo de una mayor inversión en sectores como la industria naval —donde la construcción de buques y estructuras flotantes creció 61,1% en el mes y 777,9% en el año anterior— y en la fabricación de maquinaria.
Destacan incrementos en la producción de bombas, compresores, grifos y válvulas (+136%), otros tipos de maquinaria de uso general (+39,8%), equipos para minas y canteras (+29,9%) y sistemas de elevación (+20,3%).
El IEES subraya que la industria de bienes de capital se ha consolidado como el principal motor del sector manufacturero no primario.
Bienes de consumo y bienes intermedios también levantan cabeza
La industria de bienes de consumo, que había estado en terreno negativo durante siete meses consecutivos, registró un crecimiento de 3,6% en febrero, mostrando señales de recuperación.
Este repunte fue impulsado especialmente por la mayor producción de muebles (+25,5%), joyas de imitación y artículos conexos (+15,1%), bebidas alcohólicas (+12,9%), vinos (+11,5%) y prendas de tejido de punto y ganchillo (+8,5%).
Según el informe, la producción de bienes de consumo se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, salvo la caída experimentada en 2023.
En cuanto a los bienes intermedios, el incremento fue de 1,4% en febrero. Este segmento, que provee insumos a otros sectores productivos, mostró una recuperación parcial y se ubica en niveles similares a los previos a la pandemia.
Entre las ramas industriales que más crecieron destacan la fundición de metales no ferrosos (+114,8%), pulpa, papel y cartón (+91,9%), productos refractarios (+89,9%) y actividades de impresión (+48%).
El sector primario crece, pero con matices
El subsector fabril primario también aportó al saldo positivo, aunque de manera más modesta, con un crecimiento de 0,3% en febrero.
Las ramas que impulsaron este segmento incluyen la elaboración de azúcar (+6,1%), la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos (+3,4%) y la elaboración y conservación de carne (+1,9%).
Sin embargo, hubo caídas en la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (-6,0%) y en la fabricación de productos de la refinación del petróleo (-4,6%).
El primer bimestre deja un resultado positivo, aunque moderado
El repunte de febrero permitió compensar la caída de 1,4% registrada en enero, con lo que la industria manufacturera acumuló un incremento de 0,6% en el primer bimestre de 2026.
Tanto el subsector fabril primario como el no primario contribuyeron a este resultado, con alzas de 0,4% y 0,6% respectivamente. El desempeño de los bienes de capital, junto con la recuperación de los bienes de consumo e intermedios, ha sido clave para este balance positivo.
La Sociedad Nacional de Industrias concluye que el comportamiento diferenciado de los segmentos industriales refleja una mayor inversión en bienes de capital y una recuperación gradual en los otros sectores.
La expectativa para los próximos meses es que el dinamismo de la industria de bienes de capital y la reactivación de la demanda interna permitan sostener el crecimiento del sector manufacturero.