Perú

No hay mal que dure cien años: manufactura repunta en febrero y corta caída de 7 meses en bienes de consumo

Ramas como fabricación de bombas, maquinaria general y equipos para minería reportaron incrementos de hasta 136% en febrero de 2026, según la SNI

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Industria - SNI
La construcción de buques y estructuras flotantes creció 61,1% en febrero y 777,9% durante todo el 2025, motor clave del sector.

La industria manufacturera peruana mostró señales de repunte en febrero de 2026, registrando un crecimiento de 2,7% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El impulso provino sobre todo del subsector fabril no primario, que creció 3,6%, mientras que el segmento primario avanzó 0,3%.

Así lo reportó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en base a cifras del Ministerio de la Producción y del INEI.

Los bienes de capital siguen en racha y empujan la industria

El segmento de bienes de capital fue el gran protagonista del mes, con un crecimiento de 9,5% en febrero y consolidando una racha de 18 meses consecutivos al alza.

Este dinamismo es reflejo de una mayor inversión en sectores como la industria naval —donde la construcción de buques y estructuras flotantes creció 61,1% en el mes y 777,9% en el año anterior— y en la fabricación de maquinaria.

Destacan incrementos en la producción de bombas, compresores, grifos y válvulas (+136%), otros tipos de maquinaria de uso general (+39,8%), equipos para minas y canteras (+29,9%) y sistemas de elevación (+20,3%).

El IEES subraya que la industria de bienes de capital se ha consolidado como el principal motor del sector manufacturero no primario.

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El segmento de bienes intermedios mostró una mejora del 1,4%, con alzas notables en fundición de metales no ferrosos y productos de papel.

Bienes de consumo y bienes intermedios también levantan cabeza

La industria de bienes de consumo, que había estado en terreno negativo durante siete meses consecutivos, registró un crecimiento de 3,6% en febrero, mostrando señales de recuperación.

Este repunte fue impulsado especialmente por la mayor producción de muebles (+25,5%), joyas de imitación y artículos conexos (+15,1%), bebidas alcohólicas (+12,9%), vinos (+11,5%) y prendas de tejido de punto y ganchillo (+8,5%).

Según el informe, la producción de bienes de consumo se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, salvo la caída experimentada en 2023.

En cuanto a los bienes intermedios, el incremento fue de 1,4% en febrero. Este segmento, que provee insumos a otros sectores productivos, mostró una recuperación parcial y se ubica en niveles similares a los previos a la pandemia.

Entre las ramas industriales que más crecieron destacan la fundición de metales no ferrosos (+114,8%), pulpa, papel y cartón (+91,9%), productos refractarios (+89,9%) y actividades de impresión (+48%).

El sector primario crece, pero con matices

El subsector fabril primario también aportó al saldo positivo, aunque de manera más modesta, con un crecimiento de 0,3% en febrero.

Las ramas que impulsaron este segmento incluyen la elaboración de azúcar (+6,1%), la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos (+3,4%) y la elaboración y conservación de carne (+1,9%).

Sin embargo, hubo caídas en la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (-6,0%) y en la fabricación de productos de la refinación del petróleo (-4,6%).

Fachada de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
Tras siete meses de caída, la producción de bienes de consumo avanzó 3,6%, impulsada por muebles, joyas de imitación y bebidas alcohólicas.

El primer bimestre deja un resultado positivo, aunque moderado

El repunte de febrero permitió compensar la caída de 1,4% registrada en enero, con lo que la industria manufacturera acumuló un incremento de 0,6% en el primer bimestre de 2026.

Tanto el subsector fabril primario como el no primario contribuyeron a este resultado, con alzas de 0,4% y 0,6% respectivamente. El desempeño de los bienes de capital, junto con la recuperación de los bienes de consumo e intermedios, ha sido clave para este balance positivo.

La Sociedad Nacional de Industrias concluye que el comportamiento diferenciado de los segmentos industriales refleja una mayor inversión en bienes de capital y una recuperación gradual en los otros sectores.

La expectativa para los próximos meses es que el dinamismo de la industria de bienes de capital y la reactivación de la demanda interna permitan sostener el crecimiento del sector manufacturero.

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