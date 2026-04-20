No hay mal que dure cien años: manufactura repunta en febrero y corta caída de 7 meses en bienes de consumo

La construcción de buques y estructuras flotantes creció 61,1% en febrero y 777,9% durante todo el 2025, motor clave del sector.

La industria manufacturera peruana mostró señales de repunte en febrero de 2026, registrando un crecimiento de 2,7% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El impulso provino sobre todo del subsector fabril no primario, que creció 3,6%, mientras que el segmento primario avanzó 0,3%.

Así lo reportó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en base a cifras del Ministerio de la Producción y del INEI.

Los bienes de capital siguen en racha y empujan la industria

El segmento de bienes de capital fue el gran protagonista del mes, con un crecimiento de 9,5% en febrero y consolidando una racha de 18 meses consecutivos al alza.

Este dinamismo es reflejo de una mayor inversión en sectores como la industria naval —donde la construcción de buques y estructuras flotantes creció 61,1% en el mes y 777,9% en el año anterior— y en la fabricación de maquinaria.

Destacan incrementos en la producción de bombas, compresores, grifos y válvulas (+136%), otros tipos de maquinaria de uso general (+39,8%), equipos para minas y canteras (+29,9%) y sistemas de elevación (+20,3%).

El IEES subraya que la industria de bienes de capital se ha consolidado como el principal motor del sector manufacturero no primario.

El segmento de bienes intermedios mostró una mejora del 1,4%, con alzas notables en fundición de metales no ferrosos y productos de papel.

Bienes de consumo y bienes intermedios también levantan cabeza

La industria de bienes de consumo, que había estado en terreno negativo durante siete meses consecutivos, registró un crecimiento de 3,6% en febrero, mostrando señales de recuperación.

Este repunte fue impulsado especialmente por la mayor producción de muebles (+25,5%), joyas de imitación y artículos conexos (+15,1%), bebidas alcohólicas (+12,9%), vinos (+11,5%) y prendas de tejido de punto y ganchillo (+8,5%).

Según el informe, la producción de bienes de consumo se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, salvo la caída experimentada en 2023.

En cuanto a los bienes intermedios, el incremento fue de 1,4% en febrero. Este segmento, que provee insumos a otros sectores productivos, mostró una recuperación parcial y se ubica en niveles similares a los previos a la pandemia.

Entre las ramas industriales que más crecieron destacan la fundición de metales no ferrosos (+114,8%), pulpa, papel y cartón (+91,9%), productos refractarios (+89,9%) y actividades de impresión (+48%).

El sector primario crece, pero con matices

El subsector fabril primario también aportó al saldo positivo, aunque de manera más modesta, con un crecimiento de 0,3% en febrero.

Las ramas que impulsaron este segmento incluyen la elaboración de azúcar (+6,1%), la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos (+3,4%) y la elaboración y conservación de carne (+1,9%).

Sin embargo, hubo caídas en la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (-6,0%) y en la fabricación de productos de la refinación del petróleo (-4,6%).

Tras siete meses de caída, la producción de bienes de consumo avanzó 3,6%, impulsada por muebles, joyas de imitación y bebidas alcohólicas.

El primer bimestre deja un resultado positivo, aunque moderado

El repunte de febrero permitió compensar la caída de 1,4% registrada en enero, con lo que la industria manufacturera acumuló un incremento de 0,6% en el primer bimestre de 2026.

Tanto el subsector fabril primario como el no primario contribuyeron a este resultado, con alzas de 0,4% y 0,6% respectivamente. El desempeño de los bienes de capital, junto con la recuperación de los bienes de consumo e intermedios, ha sido clave para este balance positivo.

La Sociedad Nacional de Industrias concluye que el comportamiento diferenciado de los segmentos industriales refleja una mayor inversión en bienes de capital y una recuperación gradual en los otros sectores.

La expectativa para los próximos meses es que el dinamismo de la industria de bienes de capital y la reactivación de la demanda interna permitan sostener el crecimiento del sector manufacturero.