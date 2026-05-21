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Leonard León ignora boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez: “Me tiene sin importancia”

El cantante de cumbia fue consultado por la boda civil de Karla y Christian, programada para el 2 de junio, y respondió con ironía

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Leonard León fue consultado por la boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez, programada para el 2 de junio, y respondió con ironía: “Me tiene sin importancia”. El cantante también bromeó al ser preguntado si les daba su bendición.

Leonard León reaccionó con evidente indiferencia al anuncio del matrimonio civil entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, una noticia que ha dado de qué hablar desde que se difundió el edicto matrimonial con la fecha del enlace. El cantante, expareja de la conductora y padre de sus hijos, fue abordado por las cámaras del streaming Q’ Bochinche y, lejos de mostrarse incómodo o afectado, dejó claro que el tema no le mueve un centímetro.

Cuando el reportero le comentó que Karla estaba a punto de llegar al altar, Leonard evitó profundizar y respondió con una frase directa: “No, eso no, no me tiene sin importancia”. La respuesta, que en redes fue leída como un “multiplicarla por cero”, se volvió viral por el tono frío con el que el cantante se desmarcó del tema.

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“¿Seré cura?”: la ironía de Leonard León ante la pregunta de la “bendición”

La conversación subió de tono cuando el reportero insistió y le preguntó si les daba su bendición a los futuros esposos. Leonard León optó por la ironía: “Seré cura, ¿o me has visto cara de cura?”, soltó entre risas, marcando distancia de cualquier rol simbólico en la nueva etapa sentimental de su expareja.

El comentario generó reacciones inmediatas, no solo por el humor, sino porque confirma una postura: Leonard no tiene interés en involucrarse en la vida privada de Karla Tarazona, más allá del vínculo familiar que comparten por sus hijos.

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Leonard León ignora boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez.
Leonard León ignora boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez.

“Es decisión de cada persona”: su postura sobre el matrimonio

Aunque el cantante esquivó los titulares con su estilo relajado, también dejó una idea más estructurada sobre lo que piensa del matrimonio y las relaciones. Leonard sostuvo que casarse es una decisión personal, que solo se toma cuando hay convicciones compartidas.

“Pues de repente, porque cuando ya te conoces con una pareja y comparten muchos ideales, se casan. Es decisión de cada persona. Si estás totalmente seguro de la persona que está a tu lado y quieres contraer nupcias, inmediatamente lo haces”, manifestó.

La declaración fue leída como una forma diplomática de cerrar el tema sin entrar en polémicas, pese a que su frase inicial fue interpretada como un “me da igual” en clave farandulera.

Leonard León respondió con ironía cuando le preguntaron por la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez. YouTube: 'Q'Bochinche'.
Leonard León respondió con ironía cuando le preguntaron por la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez. YouTube: 'Q'Bochinche'.

“Tienes que pagar bien”: la broma sobre la fecha del matrimonio

El reportero intentó seguir la conversación con un giro más ligero: le preguntó si tendría la fecha del matrimonio libre para trabajar o hacer una presentación. Leonard respondió, como suele hacerlo, con humor y un guiño comercial: “Tienes que pagar bien”.

Y remató con una frase que provocó risas en el set: “Ojalá que no me enferme la garganta ese día”. Con ello, el cantante dejó en claro que no piensa cambiar su agenda por un evento que —según sus propias palabras— no le importa.

La boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez: la fecha que ya se conoce

Las declaraciones de Leonard León ocurren después de que se revelara información sobre el próximo matrimonio civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez, programado para el martes 2 de junio, según lo difundido en televisión. El anuncio tomó fuerza tras la circulación del edicto matrimonial notarial que confirmó la solicitud de boda civil.

La pareja, que en el pasado protagonizó ceremonias simbólicas y un matrimonio religioso mediático, daría ahora el paso formal ante la ley, en una ceremonia que Domínguez ha descrito como íntima y reservada.

Christian Domínguez y Karla Tarazona, vestidos de novios, sonríen a cámara mientras él firma un documento y ella muestra un acta de matrimonio civil.
Christian Domínguez y Karla Tarazona posan sonrientes en una notaría de Lima, exhibiendo el acta matrimonial civil que acaban de firmar, confirmando así su unión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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