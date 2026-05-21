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Alejandra Baigorria responde sin rodeos sobre tener un bebé con Said Palao y su ausencia en redes sociales

Tras su viaje a Sudáfrica, la empresaria dejó claro que tomará las decisiones a su manera y sin apuros, aclarando por qué eligió no mostrar a su esposo en sus redes durante la aventura africana

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Imagen dividida con Alejandra Baigorria en vestido de lentejuelas y Said Palao en camiseta blanca, ambos mirando a cámara
Alejandra Baigorria aclaró que el viaje a Sudáfrica junto a Said Palao y su hija fue planificado por la empresa desde hace un año.

Alejandra Baigorria regresó a Lima tras su viaje a Sudáfrica junto a Said Palao y la hija del chico reality, y fue interceptada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ con preguntas que no pudo esquivar: si aún planea tener un hijo con su esposo y por qué lo excluyó de sus publicaciones en redes sociales durante el viaje. La empresaria respondió con una franqueza que no dejó dudas sobre su estado de ánimo, aunque tampoco cerró ninguna puerta.

Sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a Palao, la ‘Gringa de Gamarra’ dejó la respuesta en suspenso. “Vamos a ir paso a paso... no sé, yo vivo mi día a día y vamos a seguir viendo qué pasa”, declaró a su llegada al aeropuerto. La reportera insistió en si seguía en pie el deseo de buscar un bebé este año, pero Baigorria prefirió no comprometerse con una fecha ni con un plan concreto. “Como ven, si sigo llevando este ritmo... vamos a ir paso a paso”, reiteró.

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Sobre el viaje en sí, la empresaria aclaró que la experiencia en Sudáfrica no fue una decisión improvisada ni una señal especial sobre el estado de su matrimonio. “Es familiar, este viaje tiene un año de planificado por la empresa, no por mí”, señaló. También dejó en claro que la convivencia durante el safari fue tranquila: “Todos hemos dormido en el mismo cuarto, todo bien, todos felices”, afirmó.

La explicación por las fotos sin Said y la frase que lo resumió todo

Lo que más llamó la atención del viaje fue el contraste entre las publicaciones de ambos. Mientras Said Palao compartió imágenes familiares en Instagram donde aparecía junto a Baigorria y su hija Caetana, la empresaria optó por publicar solo fotos propias y con una amiga, sin incluir a su esposo ni a la menor en ninguna de ellas. Al ser consultada al respecto, Baigorria no tomó bien la pregunta.

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Gian Piero Díaz asegura que Alejandra Baigorria ya tiene planificada su vida, es por ello que perdonó a Said Palao, y calificó a Mario Irivarren de inmaduro. Amor y Fuego.

“Lo que siento es que voy a hacer siempre lo que me pega la gana y cuando me dé la gana. Así como han visto que a mí no influye lo que diga nadie, así yo voy a hacer las cosas cuando me pegue la gana y me dé la gana. Igual soy criticada, así que da lo mismo. Al final uno hace las cosas cuando las siente”, respondió.

Cuando la reportera le señaló que Palao sí publicó fotos de ambos y le preguntó si eso reflejaba alguna incomodidad de su parte, la empresaria deslizó que la relación atraviesa un proceso que no se puede mostrar en blanco y negro. “Tú puedes decir ‘al parecer’ (estamos bien), pero siempre todo tiene un trayecto, estamos con la bebé, un viaje bonito para ella sobre todo y estamos bien”, dijo, sin agregar más detalles sobre su situación sentimental.

La empresaria también dejó en claro que no piensa responder a presiones externas sobre cómo mostrar su relación. “Yo siempre voy a hacer lo que me pega la gana, cuando me pega la gana y cuando me dé la gana”, reafirmó.

El padre de Said y una indirecta sobre Onelia

El contexto del regreso de la pareja estuvo acompañado de más declaraciones del entorno. Steve Palao, padre del chico reality y conocido como ‘Thanos’, fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante un evento y reaccionó con evidente molestia ante las preguntas sobre la reconciliación de su hijo con Baigorria.

Said Palao y Alejandra Baigorria disfrutan de unas espectaculares vacaciones en África, cumpliendo el sueño de Said de vivir la experiencia de un safari en familia. Video: América TV / América Hoy

“Son temas personales donde los terceros sobran, eso está demás. Aparte hay que ser respetuosos con las personas y no ser metiches”, expresó de forma tajante. Aunque evitó opinar sobre la relación, reconoció haber hablado con su hijo tras el ampay en Argentina y le dio un consejo que resumió con humor: “Que entrene, que cocine bien y que se porte bien”. El padre del competidor también reveló un deseo personal: “Ya tengo 52, me gustaría... ya necesito nietos”, confesó.

Baigorria, por su parte, también fue consultada sobre el comentado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz en ‘Esto es Guerra’. La empresaria, quien ha protagonizado enfrentamientos con Onelia en el pasado, optó por no pronunciarse directamente: “Personas que no tienen nada que ver en mi vida, no opino”, dijo en un primer momento.

Pero segundos después lanzó una frase que sus seguidores interpretaron como una indirecta: “Al final del caso yo no cambio. Lo que yo digo no lo cambio, lo que pienso de las personas no lo cambio… y siempre digo que en algún momento me darán la razón”, señaló.

El matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao atraviesa un proceso público de reconstrucción desde que el ampay del chico reality en un yate en Argentina sacudió la relación. El viaje a Sudáfrica, el safari familiar y el regreso a Lima son los últimos capítulos de una historia que el público peruano sigue de cerca, con la pareja mostrando señales de cercanía pero sin confirmar una reconciliación definitiva.

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