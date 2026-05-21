Perú

Terremoto en Lima : Estos son los distritos con suelos más seguros ante sismos

Un estudio del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas revela cuáles son las zonas de Lima Metropolitana con menor riesgo estructural ante un gran movimiento telúrico y por qué el tipo de suelo marca la diferencia

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Mario Irivarren - Habla Good - sismo - Lima - Callao - Perú - entretenimiento - 17 junio
El influencer recordó que la seguridad en casa y la preparación previa son vitales. Dijo que su cámara, instalada tras un robo, hoy también lo ayudó a reflexionar sobre cómo enfrentar desastres. (AFP)

El reciente sismo que sacudió la región de Ica, ubicada al sur del país, reactivó la preocupación sobre la seguridad sísmica en Lima y otras zonas del territorio peruano.

A raíz de este evento, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) difundió un informe sobre los distritos con suelos más seguros ante un terremoto en la capital. De acuerdo con la entidad, existen zonas donde la composición geológica reduce el riesgo de daños estructurales tras un movimiento telúrico de gran magnitud.

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Según el CISMID, la estabilidad del suelo y la calidad de las edificaciones resultan determinantes al momento de enfrentar un sismo.

Los distritos de Breña, Cercado de Lima, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel presentan suelos compactos, de origen rocoso y mayor estabilidad, condiciones que amortiguan la propagación de las ondas sísmicas y disminuyen la probabilidad de colapsos. En estas jurisdicciones, el cumplimiento de normas técnicas de construcción antisísmica también ayuda a reducir los riesgos.

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Especialistas explican que el tipo de suelo influye directamente en la intensidad con la que se sienten los sismos. Los terrenos firmes y rocosos tienden a dispersar la energía, mientras que los suelos blandos o rellenos pueden amplificar el movimiento, incrementando el riesgo para viviendas e infraestructuras.

Por este motivo, la ubicación y la calidad del terreno en el que se construye una vivienda representan factores clave para la seguridad de sus ocupantes.

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Dónde se concentra la mayor vulnerabilidad sísmica

No todos los distritos de Lima cuentan con las mismas condiciones geológicas. El CISMID advierte que zonas como Ancón, Ate, Chorrillos, Comas, Independencia, Laderas de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Ventanilla, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo presentan suelos inestables, arenosos o rellenos.

Estas características incrementan la probabilidad de deslizamientos, daños graves y colapsos en caso de un terremoto mayor.

El riesgo sísmico también se ve aumentado por la presencia de construcciones informales y edificaciones levantadas sin supervisión técnica, un fenómeno frecuente en zonas de rápido crecimiento urbano. Los especialistas recomiendan solicitar evaluaciones estructurales a ingenieros y reforzar viviendas, especialmente en áreas identificadas como vulnerables.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) alerta además que regiones cercanas a la capital, como Ica, Nazca, Áncash, Tacna y Moquegua, se encuentran en zonas de alto peligro sísmico por su proximidad a la fosa Perú-Chile, una de las áreas más activas del planeta.

Lima, ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, permanece bajo riesgo permanente debido a la interacción de placas tectónicas y a un prolongado periodo de “silencio sísmico”.

Las autoridades recomiendan fortalecer la cultura de prevención, preparar mochilas de emergencia, identificar rutas de evacuación y participar en los simulacros nacionales. Además, insisten en la importancia de fiscalizar las construcciones y promover el respeto a las normas antisísmicas desde los gobiernos locales.

El análisis del CISMID confirma que la seguridad ante un sismo no depende solo de la magnitud, sino también del lugar donde se vive y de cómo se construye. Mientras tanto, la tarea de reducir el riesgo continúa siendo un desafío para toda Lima Metropolitana.

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