Lista 23 del Fonavi llega en diciembre: No serás incluido en el padrón sin este requisito

Para poder ser parte de la Lista 23 del Fonavi primero deberás tener aportes acreditados. Si cumples esto, y no has recibido una devolución anterior, todo depende del rango de edad y características que conformen el padrón. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ya diversas fuentes de entidades que se encargan de la devolución de aportes del Fonavi, ya sean para aprobar nuevos grupos de beneficiarios, implementar los pagos u ordenar los registros y acreditaciones, han anunciado que este diciembre de 2026 se pagaría a la Lista 23, tal como había adelantado la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) y había informado anteriormente Infobae Perú.

Como se sabe, estas listas de beneficiarios (diferentes a las de los grupo de reintegro) se caracterizan por tener en su padrón a fonavistas que no han sido incluidos en listas anteriores (de las 1 a la 22) ni tampoco han recibido ni un solo pago.

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Así, estos tendrán todo este año, antes de diciembre, para cumplir con un requisito esencial para poder ser incluidos en el padrón que se está creando para esta devolución. Si uno ha aportado al Fonavi y no se ha beneficiado de este fondo en su momento, puede solicitar devolución de sus aportes, y más allá de encontrarse un rango de edad en específico, si uno no acredita estos aportes realizados no será incluido en ningún padrón nuevo.

Se confirmó el Reintegro 5 para los fonavistas de las listas 1 a la 19. Pero también habrá pago para nuevos beneficiarios. - Crédito Fenaf Perú

El requisito esencial es acreditar aportes

En respuesta a una consulta de un exfonavista, Jorge Milla respondió en RPP que la Lista 23 se pagará en diciembre, que anteriormente fue reportada por Infobae Perú. “El tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado. Para las personas que están en evaluación, que no les han pagado, que nunca le dieron nada. Ese grupo se está preparando para fin de año”, aclaró el representante de la Comisión Ad Hoc y miembro de la Fenaf Perú.

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Así, Milla detalla algo que siempre se ha resaltado con los pagos del Fonavi: si un exfonavista lleva esperando su pago desde la lista 1, y en 22 grupos de pago que han pasado, no ha sido considerado, es posible que sea porque falta información (sobre todo si ni el exaportante ni su empleador ha presentado documentación para validar que los descuentos de sus sueldo para aportar al Fonavi se realizaron)

“Este grupo de diciembre va a ser el grupo 23. Entonces, si en 22 grupos no me han pagado, lo más probable es que es un tema de información. Entonces, el fonavista y los herederos deben preocuparse en acercar esta información a la Secretaría Técnica: los certificados de trabajo, las boletas, información que pueda ayudar a que se pueda incorporar al proceso del grupo de fin de año”, resumió Milla.

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Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

“Acreditar aportes” significa que debe estar probado que ha realizado aporte al fondo en su momento y que tenga esa documentación sobre los montos presentada o acreditada en la Secretaría Técnica de apoyo a la devolución de aportes del Fonavi.

Es decir, que si un fonavista no tiene aportes acreditados al Fonavi o si su empleador o empresa en la que trabajo tampoco ha presentado esta información, será imposible que forme parte de una nueva lista.

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Necesitas acreditar un monto mínimo

Un fonavista puede haber aportado varios años al Fonavi, y, en total, haber aportado miles de soles (hasta por encima de S/10 mil). Pero si uno no acredita con los debidos documentos que en efecto ha hecho estos aportes (o si sus empleadores o la ONP lo hace), entonces podría no recuperar todo el dinero que aportó.

Ya se paga a los beneficiarios del Reintegro 5 del Fonavi. - Crédito Andina

Sin embargo, ya se ha detallado que el monto mínimo de aportes que se deben acreditar para ser parte de una lista es de S/40. Es decir, que el fonavista debe haber acreditado aportes hasta por S/40 para poder ser parte de una siguiente devoluciones del Fonavi. Si ha acreditado que una vez pagó S/10, esto no es suficiente. Si acreditó que aportó S/100, esto sí, y sería el monto de su devolución.

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