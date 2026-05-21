Perú implementa línea gratuita para interpretar lenguas indígenas

La asistencia cubrirá seis lenguas: aimara, ashaninka, awajún, shipibo-konibo, ticuna y quechua en las variedades Áncash, chanka y Cusco Collao - Créditos: Mincul.

El Ministerio de Cultura lanzó la línea gratuita 1812, un servicio nacional de interpretación en lenguas indígenas u originarias que permitirá a hospitales, comisarías y otras entidades públicas atender a la ciudadanía en su propia lengua, las 24 horas.

La herramienta busca que servidores del Estado se comuniquen de forma inmediata con intérpretes especializados del propio ministerio, con el fin de facilitar trámites y consultas de personas hablantes de idiomas originarios. El objetivo central es garantizar una atención con pertinencia cultural y lingüística, de acuerdo con el anuncio oficial.

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La Línea 1812 ofrecerá asistencia en seis lenguas: aimara, ashaninka, awajún, shipibo-konibo, ticuna y quechua en sus variedades Áncash, chanka y Cusco Collao. La cartera precisó que el servicio operará a nivel nacional y atenderá requerimientos de distintas instituciones públicas que necesitan apoyo para comunicarse con usuarios que no emplean el castellano como primera lengua.

El soporte se orienta a salud, seguridad y emergencias: incluye atención médica, orientación en establecimientos de salud y apoyo en denuncias y procesos en comisarías y juzgados - Créditos: Mincul.

Atención en salud, seguridad y emergencias

El funcionamiento anunciado apunta a escenarios cotidianos y de urgencia. Para activar el soporte, el personal de una entidad pública deberá marcar 1812 y conectará con un intérprete del Ministerio de Cultura, quien brindará apoyo durante atenciones médicas u orientación en establecimientos de salud, además de denuncias y procesos en comisarías y juzgados.

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El servicio también incluirá soporte para situaciones de emergencia o riesgo que requieran atención inmediata, entre otros casos. La intención del programa es que la persona usuaria reciba información clara, comprenda los pasos del procedimiento y pueda ejercer sus derechos con un canal de comunicación que respete su lengua.

El Ministerio de Cultura activó la línea gratuita 1812, un servicio nacional de interpretación en lenguas indígenas u originarias disponible 24 horas para entidades públicas como hospitales y comisarías - Créditos: Mincul.

Campaña de señalética y nuevo portal informativo

La implementación irá acompañada de una campaña nacional de señalética en oficinas públicas para informar sobre la disponibilidad del servicio y promover su uso en todo el país. El Ministerio de Cultura indicó que esta difusión busca que la ciudadanía identifique con facilidad dónde solicitar el apoyo y que el personal estatal incorpore la herramienta en la atención diaria.

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En la misma actividad, las autoridades presentaron el primer portal web informativo en lenguas originarias: www.lenguasoriginarias.gob.pe, desarrollado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). La plataforma apunta a ampliar el acceso a información para pueblos indígenas, con contenidos orientados especialmente a quechua y aimara, bajo un enfoque intercultural.

La ceremonia de lanzamiento se llevó a cabo este miércoles en Palacio de Gobierno, encabezada por el presidente de la República, José María Balcázar, y la ministra de Cultura, Soraya Altabás Kajjat. Durante el acto, la titular del sector enmarcó la puesta en marcha del número 1812 dentro de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040, al señalar que se trata de una medida concreta para reducir barreras de acceso a derechos.

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Funciones del Ministerio de Cultura

Formula, dirige y supervisa la política nacional de cultura en todo el país.

Protege, conserva, investiga y difunde el patrimonio cultural material e inmaterial.

Impulsa artes, elencos nacionales, creación contemporánea e industrias culturales.

Reconoce y fortalece la diversidad cultural con enfoque intercultural y de derechos.

Atiende asuntos de pueblos indígenas u originarios: lenguas, PIACI (Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial) y consulta previa.

Coordina con gobiernos regionales, municipios y entidades públicas para acercar servicios culturales a la ciudadanía.