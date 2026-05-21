Perú

Perú implementa línea gratuita para interpretar lenguas indígenas

La herramienta permite que el personal del Estado contacte de inmediato a intérpretes especializados del ministerio para facilitar trámites y consultas de ciudadanos que no usan el castellano como primera lengua

Guardar
Google icon
La asistencia cubrirá seis lenguas: aimara, ashaninka, awajún, shipibo-konibo, ticuna y quechua en las variedades Áncash, chanka y Cusco Collao - Créditos: Mincul.
La asistencia cubrirá seis lenguas: aimara, ashaninka, awajún, shipibo-konibo, ticuna y quechua en las variedades Áncash, chanka y Cusco Collao - Créditos: Mincul.

El Ministerio de Cultura lanzó la línea gratuita 1812, un servicio nacional de interpretación en lenguas indígenas u originarias que permitirá a hospitales, comisarías y otras entidades públicas atender a la ciudadanía en su propia lengua, las 24 horas.

La herramienta busca que servidores del Estado se comuniquen de forma inmediata con intérpretes especializados del propio ministerio, con el fin de facilitar trámites y consultas de personas hablantes de idiomas originarios. El objetivo central es garantizar una atención con pertinencia cultural y lingüística, de acuerdo con el anuncio oficial.

PUBLICIDAD

La Línea 1812 ofrecerá asistencia en seis lenguas: aimara, ashaninka, awajún, shipibo-konibo, ticuna y quechua en sus variedades Áncash, chanka y Cusco Collao. La cartera precisó que el servicio operará a nivel nacional y atenderá requerimientos de distintas instituciones públicas que necesitan apoyo para comunicarse con usuarios que no emplean el castellano como primera lengua.

El soporte se orienta a salud, seguridad y emergencias: incluye atención médica, orientación en establecimientos de salud y apoyo en denuncias y procesos en comisarías y juzgados - Créditos: Mincul.
El soporte se orienta a salud, seguridad y emergencias: incluye atención médica, orientación en establecimientos de salud y apoyo en denuncias y procesos en comisarías y juzgados - Créditos: Mincul.

Atención en salud, seguridad y emergencias

El funcionamiento anunciado apunta a escenarios cotidianos y de urgencia. Para activar el soporte, el personal de una entidad pública deberá marcar 1812 y conectará con un intérprete del Ministerio de Cultura, quien brindará apoyo durante atenciones médicas u orientación en establecimientos de salud, además de denuncias y procesos en comisarías y juzgados.

PUBLICIDAD

El servicio también incluirá soporte para situaciones de emergencia o riesgo que requieran atención inmediata, entre otros casos. La intención del programa es que la persona usuaria reciba información clara, comprenda los pasos del procedimiento y pueda ejercer sus derechos con un canal de comunicación que respete su lengua.

El Ministerio de Cultura activó la línea gratuita 1812, un servicio nacional de interpretación en lenguas indígenas u originarias disponible 24 horas para entidades públicas como hospitales y comisarías - Créditos: Mincul.
El Ministerio de Cultura activó la línea gratuita 1812, un servicio nacional de interpretación en lenguas indígenas u originarias disponible 24 horas para entidades públicas como hospitales y comisarías - Créditos: Mincul.

Campaña de señalética y nuevo portal informativo

La implementación irá acompañada de una campaña nacional de señalética en oficinas públicas para informar sobre la disponibilidad del servicio y promover su uso en todo el país. El Ministerio de Cultura indicó que esta difusión busca que la ciudadanía identifique con facilidad dónde solicitar el apoyo y que el personal estatal incorpore la herramienta en la atención diaria.

En la misma actividad, las autoridades presentaron el primer portal web informativo en lenguas originarias: www.lenguasoriginarias.gob.pe, desarrollado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). La plataforma apunta a ampliar el acceso a información para pueblos indígenas, con contenidos orientados especialmente a quechua y aimara, bajo un enfoque intercultural.

La ceremonia de lanzamiento se llevó a cabo este miércoles en Palacio de Gobierno, encabezada por el presidente de la República, José María Balcázar, y la ministra de Cultura, Soraya Altabás Kajjat. Durante el acto, la titular del sector enmarcó la puesta en marcha del número 1812 dentro de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040, al señalar que se trata de una medida concreta para reducir barreras de acceso a derechos.

Funciones del Ministerio de Cultura

  • Formula, dirige y supervisa la política nacional de cultura en todo el país.
  • Protege, conserva, investiga y difunde el patrimonio cultural material e inmaterial.
  • Impulsa artes, elencos nacionales, creación contemporánea e industrias culturales.
  • Reconoce y fortalece la diversidad cultural con enfoque intercultural y de derechos.
  • Atiende asuntos de pueblos indígenas u originarios: lenguas, PIACI (Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial) y consulta previa.
  • Coordina con gobiernos regionales, municipios y entidades públicas para acercar servicios culturales a la ciudadanía.

Temas Relacionados

Ministerio de CulturaMincullenguas indígenasperu-noticias

Más Noticias

MTC confirma ingreso de desconocidos a SISMATE para enviar mensajes sobre un “fraude electoral” a celulares de todo el Perú

Según el texto mostrado en el sistema de alerta, los responsables del ataque pertenecen al grupo hacktivista conocido como “Deface Perú”

MTC confirma ingreso de desconocidos a SISMATE para enviar mensajes sobre un “fraude electoral” a celulares de todo el Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 21 de mayo de 2026

El IGP registró tres sismos en menos de 24 horas: el principal de magnitud 6.1 sacudió la región Ica, y dos réplicas de 4.1 y 3.6 grados se sintió horas después en la misma región. Un temblor de 3.6 se sintió a las 21:35 en la región Arequipa. Aquí el reporte completo con datos técnicos y el balance de daños

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del jueves 21 de mayo de 2026

Universitario confirmó primer acuerdo con Aixa Vigil para que deje San Martín: ¿Qué falta para oficializarla?

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, señaló que conversaron con la atacante nacional y alcanzaron un entendimiento para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Universitario confirmó primer acuerdo con Aixa Vigil para que deje San Martín: ¿Qué falta para oficializarla?

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: día, hora y canal TV del choque por clasificación a octavos de Copa Libertadores 2026

Tras la derrota frente Junior en Colombia, los ‘cerveceros’ se juegan la vida frente el ‘Ciclón’: solo un triunfo los clasificará a los octavos de final. Entérate todos los detalles del último duelo de la fase de grupos

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: día, hora y canal TV del choque por clasificación a octavos de Copa Libertadores 2026

Crisis en San Marcos: Estudiantes y autoridades sin acuerdo tras siete días de huelga y toma de la UNMSM

El cierre prolongado de la universidad más antigua de Perú mantiene en vilo a estudiantes y autoridades, mientras se multiplican pedidos de diálogo y se intensifica el debate sobre la reelección de directivos

Crisis en San Marcos: Estudiantes y autoridades sin acuerdo tras siete días de huelga y toma de la UNMSM
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

Rafael López Aliaga se burla de investigación por presunta corrupción: “No la he leído. Lo que me diga mi abogado, lo haré”

Video muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, usando pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio en una oficina

Crisis en San Marcos: renuncia en bloque el Comité Electoral por falta de condiciones y llegada inconsulta de Roberto Sánchez

“Oportunismo político”: Gremio estudiantil de San Marcos repudia ingreso inconsulto de Roberto Sánchez en medio de la toma

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina lanza las ‘Urracanovelas’ inspirada en la polémica relación de Melcochita con joven de 22 años: “Noventa y veinte”

Magaly Medina lanza las ‘Urracanovelas’ inspirada en la polémica relación de Melcochita con joven de 22 años: “Noventa y veinte”

Melanie Martínez se burla de futura boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Su dignidad está por los suelos”

Toñizonte sorprende al revelar los supuestos sueldos de los integrantes de ‘La Granja VIP’: “Yo quiero entrar”

Magaly Medina responde a Tilsa Lozano tras acusarla de caer en depresión: “Su vida es desgraciada”

‘Metiche’ asegura que boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona tendría fecha de caducidad: “Dudo de que su fidelidad vaya a ser eterna”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: día, hora y canal TV del choque por clasificación a octavos de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: día, hora y canal TV del choque por clasificación a octavos de Copa Libertadores 2026

Héctor Cúper señaló que no le gusta “festejar empates” y explicó el gol errado de Martín Pérez Guedes: “Estaba muy contracturado”

Universitario vs Deportes Tolima: día, hora y canal TV del partido por la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026

¿Sekou Gassama deja Universitario para fichar por Domingo Dianderas? El trasfondo sobre la posibilidad del ‘9’ en el club de Jorge Luna

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro HOY: partido en Brasil por fecha 5 de la Copa Sudamericana 2026