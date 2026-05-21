Perú

Sismate: la promesa de un sistema de alerta que desató críticas por su funcionamiento y que terminó hackeado

El sistema implementado por el gobierno peruano para avisar sobre peligros naturales fue objeto de una vulneración digital, mientras la población expresó incertidumbre sobre su utilidad y protección de datos

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Este video presenta un reportaje de noticias en vivo sobre el hackeo del sistema de alerta temprana SISMATPE en Perú. Una presentadora informa sobre una falsa alerta de emergencia por sismo y tsunami, emitida por un grupo identificado como 'Defaceperu'. Se muestran capturas de pantalla de la alerta y un comunicado oficial de INDECI desmintiendo la información y aclarando el uso del sistema. La transmisión incluye un segmento de 'último minuto' sobre el incidente.

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) fue presentado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como una solución tecnológica destinada a notificar desastres naturales inminentes en Perú. Sin embargo, el sistema terminó en el centro de una polémica pública tras una serie de críticas sobre su funcionamiento y una vulneración cibernética que expuso fallas graves en su seguridad y confiabilidad.

¿Qué es el Sismate?

Desde su implementación, el Sismate generó un debate nacional sobre la efectividad y los riesgos de los sistemas de alerta masiva. La idea central era aprovechar la tecnología de difusión celular (Cell Broadcast) para enviar avisos sobre peligros como huaicos, tsunamis o desbordes de ríos a millones de teléfonos móviles. El sistema, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de los operadores de telefonía, tenía la misión de advertir a la población ante emergencias naturales progresivas o inminentes.

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El lanzamiento de Sismate estuvo marcado por la expectativa de una herramienta estatal capaz de salvar vidas ante fenómenos naturales. No obstante, las primeras pruebas a nivel nacional desataron reacciones adversas y burlas en redes sociales. Uno de los primeros obstáculos fue la confusión ciudadana sobre el verdadero alcance del sistema. Un sector significativo de usuarios asumió que se trataba de una alarma capaz de predecir sismos, cuando la comunidad científica ha reiterado que ningún sistema puede anticipar con precisión un terremoto.

Primer plano de un teléfono móvil sobre una mesa de madera clara con una alerta de emergencia roja y amarilla en pantalla, rodeado por varias manos que lo observan.
Un teléfono móvil muestra una alerta de emergencia mientras varias manos se agrupan alrededor, reflejando la tensión y urgencia que genera el mensaje en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controversia por el mal funcionamiento de Sismate

El desconcierto se agravó durante los simulacros oficiales. El sonido estridente de la alarma sorprendió a miles de personas, ocasionando momentos de pánico y desconcierto en espacios públicos y oficinas. Videos con las reacciones de los usuarios circularon en plataformas como YouTube, amplificando la percepción de incomodidad y hasta un cierto grado de acoso. El carácter sorpresivo del mensaje, acompañado de vibraciones e iluminación en la pantalla de los teléfonos, provocó quejas en múltiples regiones.

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Sismate - Hackeo - Curwen - Perú - 20 mayo
Composición: Infobae Perú

Las críticas hacia el funcionamiento de Sismate se intensificaron cuando, en episodios de sismos reales, numerosos usuarios reportaron la ausencia total de avisos en sus dispositivos. La desconfianza frente a la efectividad del sistema se expandió rápidamente. Datos recopilados indican que la falta de uniformidad en el envío de alertas y la incompatibilidad con ciertos modelos de teléfonos agravaron la percepción negativa en la opinión pública.

Sismate - Hackeo - Curwen - Perú - 20 mayo
Composición: Infobae Perú

Hackers perjudican la credibilidad del Sismate

El punto de mayor crisis para el Sismate ocurrió la noche del 20 de mayo cuando el sistema fue vulnerado en un ataque cibernético que impactó a miles de usuarios. A través de la plataforma, se emitió una alerta apócrifa que anunciaba un supuesto sismo de magnitud 8.7, junto con la advertencia de un inminente tsunami que obligaba a desalojar todo el litoral peruano. Este mensaje, reproducido de manera instantánea en teléfonos de distintas regiones, generó pánico y confusión social. El mensaje incluía un enlace vinculado a un link del grupo de hackers autodenominado “Defaceperu”, que se atribuyó la acción.

La situación se agravó minutos después, cuando el sistema continuó enviando notificaciones con referencias a presuntos fraudes electorales y mensajes de contenido político. El uso de una plataforma estatal para la difusión de mensajes ajenos a su función original mostró la fragilidad de la infraestructura tecnológica de emergencia del país.

Teléfono móvil con alerta roja, candado roto y nube de código binario. Logo desvanecido del MTC Perú al fondo.
Una imagen conceptual editorial muestra un teléfono móvil con una alerta de seguridad, un candado roto y el logo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, simbolizando la vulnerabilidad digital y el riesgo de hackeo invisible en la infraestructura estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INDECI emite comunicado oficial rechazando el mensaje de posible sismo

Frente a la alarma desatada, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió comunicados urgentes en medios y redes sociales desmintiendo la alerta y recordando a la población que los sismos no pueden preverse ni advertirse con antelación por ningún canal tecnológico. “No existe sistema alguno en el mundo que permita alertar con precisión sobre un sismo antes de que ocurra”, señaló el Indeci.

La crisis de confianza en el Sismate motivó llamados a revisar los estándares de ciberseguridad en los sistemas de alerta estatales.

Comunicado de Indeci
Comunicado de Indeci

MTC promete reforzar el sistema

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la realización de auditorías técnicas y la colaboración con firmas internacionales para reforzar la seguridad del sistema. “El objetivo es restablecer la credibilidad de una herramienta que, bien implementada, puede ser clave para la gestión de emergencias”, explicó en su comunicado oficial.

El episodio de vulneración del Sismate reabrió el debate sobre la necesidad de campañas informativas claras, protocolos de reacción rápida y la adopción de estándares internacionales de seguridad digital para los sistemas de alerta temprana en Perú. La población, por su parte, se mantiene atenta a futuras actualizaciones y a la capacidad del Estado para prevenir nuevos incidentes que comprometan la confianza ciudadana.

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