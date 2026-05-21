Universitario vs Deportes Tolima: día, hora y canal TV del partido por la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026.

Universitario de Deportes logró un empate ante Nacional en Montevideo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Héctor Cúper mantiene opciones de avanzar a los octavos de final como segundo del Grupo B.

Programación del Universitario vs Deportes Tolima

Universitario recibirá a Deportes Tolima el martes 26 de mayo a las 19:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Se espera una importante concurrencia de hinchas ‘cremas’ en las tribunas.

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Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas de Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 21:30 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Canal TV del Universitario vs Deportes Tolima

La transmisión oficial del encuentro entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima estará a cargo de ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Libertadores 2026 para Perú y Sudamérica. El partido también podrá verse a través de la plataforma Disney+, disponible para usuarios con suscripción activa tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

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Infobae Perú brindará además una cobertura minuto a minuto, con información sobre incidencias, goles, jugadas destacadas, el resumen del partido, el resultado final y la actualización de la tabla de posiciones del Grupo B.

El cuadro 'crema' rescató un empate de visita y sueña con la clasificación a octavos de final - Crédito: ESPN.

Un partido decisivo

Universitario igualó sin goles frente a Nacional en la fecha 5 y alcanzó 5 puntos, permaneciendo en la tercera posición del Grupo B en la Copa Libertadores 2026.

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Deportes Tolima, en tanto, perdió 3-0 ante Coquimbo Unido, conjunto que aseguró su pase a octavos de final. Tras esta derrota, el equipo colombiano quedó segundo en la tabla con 7 unidades.

Tolima mantiene una ventaja de dos puntos sobre Universitario, por lo que el conjunto peruano podría superarlo en la última jornada si logra una victoria. Para avanzar, el equipo dirigido por Héctor Cúper está obligado a ganar, ya que un empate o una derrota lo dejarían fuera del torneo.

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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B tras el empate en Universitario vs Nacional.

¿Cómo quedó el primer enfrentamiento?

El duelo entre Deportes Tolima y Universitario de Deportes se disputó el 7 de abril en Ibagué, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La ‘U’, que debutaba en el Grupo B, obtuvo un empate sin goles en condición de visitante.

Durante la primera mitad, Universitario generó las oportunidades más claras, principalmente a través de Jairo Concha, quien dispuso de varias ocasiones para abrir el marcador. El arquero rival y la falta de precisión impidieron que el conjunto crema se adelantara en el resultado.

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Miguel Vargas, portero ‘crema’, fue una de las figuras del partido al intervenir de manera decisiva en varias jugadas, incluyendo un cabezazo peligroso de Tolima que envió al tiro de esquina. Sus intervenciones resultaron clave para mantener el arco en cero.

En el complemento, Universitario realizó modificaciones y cedió la posesión del balón, aunque la defensa se mantuvo sólida e impidió que Tolima generara situaciones claras de gol. El encuentro finalizó 0-0, dejando a ambos equipos con un punto al término de la primera jornada del grupo.

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Universitario igualó sin goles con Deportes Tolima en su primer partido.

En esta ocasión, Universitario afrontará el partido ante Deportes Tolima con el respaldo de su hinchada en el estadio Monumental. El equipo buscará mejorar su eficacia ofensiva, ya que solo logró anotar en el duelo frente a Nacional, encuentro en el que se impuso 4-2 como local.