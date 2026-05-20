¿Sekou Gassama deja Universitario para fichar por Domingo Dianderas? El trasfondo sobre la posibilidad del ‘9’ en el club de Jorge Luna

La crisis deportiva de Universitario de Deportes, marcada por resultados adversos y una reciente reestructuración en el mando técnico con la llegada de Héctor Cúper como nuevo entrenador, ha generado un escenario de incertidumbre para varios integrantes del plantel. En este contexto, el futuro de Sekou Gassama se ha vuelto una incógnita, ya que el atacante podría alejarse del club en el corto plazo, mientras se anticipan modificaciones importantes en el plantel para la segunda mitad del 2026.

La información sobre una posible salida del ‘9’ tomó fuerza en las últimas horas, tras conocerse que existen conversaciones entre la ‘U’ y Domingo Dianderas, cuyo propietario es el comediante peruano Jorge Luna.

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Según detalló Miguel Vergaray, reportero del programa de YouTube, Palabra de Hincha, la opción de que el delantero se sume al conjunto de Chincha está planteada tanto en el plano deportivo como comercial: “Me acaba de llegar una información que la había escuchado hace dos semanas pero ya es oficial, de que hablaban de Gassama. Domingo Dianderas había conversado con Universitario para tratar de conseguir el préstamo y también se había visto como un tema comercial. Están en conversaciones, no se ha cerrado, está abierta la posibilidad”.

Sekou Gassama solo ha jugado 101 minutos con Universitario entre Liga 1 y Copa Libertadores. - créditos: Difusión

Algunos periodistas han aportado matices sobre el futuro de Gassama. Renato Luna sugirió que el interés de Domingo Dianderas podría estar más vinculado al ámbito comercial que al deportivo, mientras que Jorge Solari recordó que la información ya había sido tratada anteriormente. “Hubo una conversación entre dirigentes y el administrador de Universitario estaba completamente de acuerdo, es lo que tengo entendido”. El periodista Paul Pérez sumó que antes de su llegada a Universitario, Gassama trabajó como comentarista de la Copa Africana, aunque dejó la interrogante sobre si esa experiencia influiría en su futuro deportivo.

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¿Sekou Gassama puede jugar la Copa Perú 2026?

La posible llegada de Sekou Gassama a Domingo Dianderas ha generado debate sobre su participación en la Copa Perú 2026. De acuerdo con el artículo 46 del reglamento, “en sistema de campeonato oficial de la Copa Perú, no podrán participar los jugadores extranjeros, salvo aquellos que adquieran la nacionalidad peruana, de acuerdo a las leyes vigentes”.

Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna excepción ni cambio reglamentario que permita la presencia de extranjeros en la Copa Perú. Así, en la actualidad, Gassama solo podría estar vinculado al club como imagen comercial o en partidos de exhibición, pero no como jugador habilitado oficialmente en el torneo.

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Sekou Gassama solo anotó un gol con Universitario en amistoso ante LDU de Quito en el estadio Monumental.

Actualidad de Sekou Gassama en Universitario

El presente de Sekou Gassama en Universitario está marcado por la inestabilidad. Su nombre figura entre los jugadores que podrían abandonar la institución de cara al Torneo Clausura, en medio del proceso de renovación que impulsa la directiva junto al flamante entrenador Héctor Cúper.

Según el periodista Gustavo Peralta, la dirigencia evalúa diversas alternativas para liberar cupos y ajustar el presupuesto, lo que ha puesto en la lista de transferibles a varios futbolistas, incluido Gassama. La posibilidad de que siga su carrera en otro equipo, ya sea dentro o fuera del país, se mantiene abierta, aunque no hay confirmaciones oficiales sobre su destino inmediato.

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El administrador de la 'U' se refirió sobre el futuro de senegalés. (Universitario TV)

Crecimiento de Domingo Dianderas con Jorge Luna

La historia reciente de Domingo Dianderas está ligada a la audacia de Jorge Luna, quien adquirió el club en enero de 2025, después de que no prosperara su intento de comprar Deportivo Municipal. Desde ese momento, la entidad de Chincha experimentó un crecimiento notorio en popularidad y proyección mediática.

La llegada de Luna impulsó la presencia del equipo en redes sociales y atrajo patrocinadores reconocidos. Los partidos disputados en la liga distrital de Copa Perú fueron transmitidos en vivo a través del canal de YouTube, No Somos TV, lo que incrementó su alcance y base de seguidores. En su primer año bajo la gestión del comediante, Domingo Dianderas avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Club Deportivo Lurinchincha tras una derrota por 1-0.

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Durante el 2026, el club ha sumado partidos amistosos frente a equipos de la Liga 3, incluidos Universitario, Alianza Lima y San Martín, entre otros. El objetivo declarado por la directiva es consolidarse y trascender en la próxima edición de la Copa Perú, explorando alternativas para reforzar su imagen institucional y su propuesta comercial.