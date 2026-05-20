Reintegro 5 del Fonavi se continuará pagando en el Banco de la Nación luego del cronograma

Los fonavistas beneficiarios ya se encuentran cobrando el Reintegro 5. Los que aún no lo hagan y no sepan si recibirán sus devoluciones, deben revisar si están incluidos en el padrón. - Crédito Banco de la Nación

La nueva devolución del Fonavi sigue pagandose en el Banco de la Nación. Se aprobó el grupo de pago del Reintegro 5 (Quinto grupo de reintegro), con el cual más de 66 mil de fonavistas que realizaron aportes al extinto fondo de vivienda en la década de los 80 y 90 podrán recibir montos al no haber sido favorecidos por este.

Como se recuerda, el Banco de la Nación difundió un cronograma de pagos con fechas en que los fonavistas que salieron beneficiados en este grupo pueden acercarse para recibir esta devolución. Sin embargo, los que han salido en el padrón no solo podrán cobrar esos días, sino que esas solo son las fechas iniciales.

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Anteriormente ya se ha señalado que el pago del Fonavi no vence, y el dinero del fonavista que haya salido beneficiado se mantiene en el Banco de la Nación. Por lo que anteriores pagos, como el de la Lista 22, aún pueden cobrarse. También el Reintegro 5 se podrá cobrar indefinidamente.

Primero cobrarán los fonavistas vivos, y luego los herederos deberán acreditarse para cobrar por los fallecidos. - Crédito Banco de la Nación

Los beneficiarios del Reintegro 5

Serán 66 mil 644 exfonavistas incluidos en el padrón del Reintegro 5, para el que se destina el monto de S/222 millones 234 mil 70,69, tendrán las siguientes características, según acordó la Comisión Ad Hoc:

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Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago, que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes

Fonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad

Fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026

Los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS

Los que perciban pensión de invalidez de la ONP

Los que tengan enfermedad grave o terminal debidamente acreditada

Deben tener acreditados pagos que les deban del Fonavi en la Secretaría Técnica.

Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Foanvista ya pueden cobrar

Como se recuerda, desde el 14 de mayo ya los exfonavistas pueden acercarse al Banco de la Nación para cobrar una devolución de aportes hechos al Fonavi, como parte del grupo de pago llamado Reintegro 5.

Estos tienen que considerar primero dos detalles antes de ir: deben revisar si han salido en la lista de beneficiarios del padrón de fonavistas en el siguiente enlace https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/ y también deben revisar el cronograma de fechas que ha determinado el banco, según el último dígito del DNI del fonavista titular. Será también el DNI es el único requerimiento que les pedirá y que necesitan al acercarse a cobrar en las oficinas del Banco de la Nación.

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Desde el jueves 14 de mayo 66 mil exfonavistas y herederos pueden acercarse a cobrar una nueva devolución del Fonavi. - Crédito Fenaf Perú

DNI acabado en 0 y 1 : Cobran desde el jueves 14 de mayo

DNI acabado en 2 y 3 : Cobran desde el viernes 15 de mayo

DNI acabado en 4 y 5 : Cobran desde el lunes 18 de mayo

DNI acabado en 6 y 7 : Cobran desde el martes 19 de mayo

DNI acabado en 8 y 9 : Cobran desde el miércoles 20 de mayo

Desde el jueves 21 de mayo los herederos de fonavistas fallecidos pueden acreditarse.

Como se aprecia, ya todos los fonavistas beneficiarios del Reintegro 5 pueden cobrar. Solo los herederos son los que deberán acreditarse desde este jueves 21 de mayo