Héctor Cúper señaló que no le gusta “festejar empates” y explicó el gol errado de Martín Pérez Guedes: “Estaba muy contracturado”

El técnico argentino hizo análisis del empate en Uruguay y del trabajo que lleva en la 'U'. (Video: remandoporelmundo)

Universitario de Deportes logró un empate sin goles frente a Nacional de Uruguay en Montevideo, en el marco de la quinta jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido marcó el debut de Héctor Cúper como entrenador de la ‘U’ y dejó al equipo peruano dependiendo de sí mismo para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Consultado sobre el análisis global del empate, el argentino destacó la respuesta de su plantel en una circunstancia adversa: “La primera cosa importante que tengo que decir es la gran disposición que tuve de los jugadores para poder cambiar estos pequeños momentos que está pasando Universitario, que no son los mejores, debemos reconocerlo”, dijo en primera instancia en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

El propio Cúper reconoció que no es de su agrado celebrar un empate, aunque consideró que el desempeño del plantel dejó señales positivas al margen del resultado. “Uno puede festejar un empate, a mí nunca me gusta festejarlo, pero con todo lo que dije anteriormente, creo que se vio algo importante en el desarrollo del partido y eso me pone contento porque siempre ayuda”, afirmó.

La estrategia del elenco ‘merengue’ priorizó la solidez defensiva, una consigna que Cúper subrayó desde el primer día de trabajo: “Lo primero que hice hincapié fue mucho en el tema defensivo porque Universitario tiene que ir a ganar, y para eso yo siempre creo que uno tiene que ser muy ordenado defensivamente para estar preparado mínimamente”.

PUBLICIDAD

Universitario apeló a la solidez defensiva para sacar un empate ante Nacional en Uruguay. - créditos: Conmebol

El análisis de Héctor Cúper incluyó una referencia a la propuesta de Nacional, un rival que, a su juicio, no pudo desplegar su potencial ofensivo gracias al planteo de la ‘U’. “Nosotros hemos hecho un buen trabajo, no permitiendo ciertas cosas que pudo haber hecho porque esperábamos realmente una buena ofensiva, pero hemos salido a pelear el partido bastante arriba”, explicó.

La igualdad, aunque no los deja clasificados, sí otorga a Universitario la posibilidad de definir en casa su futuro en la Copa Libertadores. El equipo solo depende de sí mismo, un aspecto que, en el contexto de un grupo parejo, adquiere especial relevancia para la afición ‘merengue’ y para la propia plantilla.

PUBLICIDAD

Héctor Cúper sobre el gol errado de Martín Pérez Guedes

En los minutos finales del encuentro, Universitario tuvo la ocasión más clara para llevarse la victoria. El protagonista fue Martín Pérez Guedes, quien no pudo definir con comodidad en la última jugada. Héctor Cúper fue consultado sobre ese momento y aportó su visión sobre lo ocurrido.

El DT señaló que a su equipo le faltó “un poquito más de claridad a la hora de llegar al área”, aunque defendió la intención ofensiva de los suyos pese a las limitaciones temporales para ajustar detalles. Acerca de la acción puntual, Cúper dijo: “En la última jugada que podía haber sido gol, estaba muy contracturado y muy cansado, Pérez Guedes, sino tal vez hubiéramos podido ganar”.

PUBLICIDAD

“Ahora tenemos un poco de tiempo y vamos a aprovechar en aquellas cosas que todavía nos faltan y poder mejorar”, agregó sobre lo que le falta mejorar a la ‘U’.

El cuadro 'crema' rescató un empate de visita y sueña con la clasificación a octavos de final - Crédito: ESPN.

Héctor Cúper sobre duelo ante Deportes Tolima

El próximo desafío para Universitario será el enfrentamiento ante Deportes Tolima, partido que definirá el destino del equipo en la Copa Libertadores 2026. En esa línea, Cúper proyecta una semana de trabajo clave para afianzar conceptos y buscar la victoria que asegure la clasificación.

PUBLICIDAD

“Me hubiera gustado ganar. De todas maneras, por ser el primer partido, yo estoy muy conforme con toda la actitud y la predisposición que han tenido, pero también la atención que se pone en los pequeños trabajos que hemos hecho estos tres días”, expresó.

Eso sí, el argentino advirtió que la tarea no está concluida y que la preparación continuará para el duelo decisivo. “Ahora vamos a seguir ajustando cosas”, anticipó el DT, dejando entrever su optimismo moderado para el encuentro ante el conjunto colombiano.

PUBLICIDAD