Perú

Reintegro 6 y Lista 23 del Fonavi se pagarán este año con fondo de S/385 millones: ¿Cuándo?

La lucha fonavista ha logrado que el Gobierno acuerde con el Banco de Materiales el desembolso para continuar las devoluciones. Ahora falta un paso para que esto se cumpla

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fonavistas recibiendo orientación sobre su pago
Aseguraron el pago de nuevos grupos de Reintegro y Listas del Fonavi. Estos son los detalles. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) ha informado un nuevo hito en el pago de las devoluciones del Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado.

“Gracias a nuestra lucha, se ha logrado que el Poder Ejecutivo atienda el cumplimiento del Artículo. 14 de Ley de Presupuesto 2026. Este dinero es fundamental para programa el Reintegro N° 6 (proyectado para Agosto) y el grupo de pago 23 (proyectado para Diciembre)“, anuncia la federación.

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Así, con este fondo tanto el pago del Reintegro 6, como el de la Lista 23 estarán asegurados. Sin embargo, hay un paso antes. “El Banco de Materiales debe publicar cuanto antes la relación y los Certificados de Cancelación de los prestatarios beneficiados con la condonación”, detalla la Fenaf Perú.

Fonavista parados en cola y logo de Infobae
Finalmente, los padrones incluirán a los fonavistas del Banco de Materiales. - Crédito Infobae/Paula Díaz

Primeros detalles del Reintegro 6 y la Lista 23

La Comisión Ad Hoc logró presupuesto para los pagos de este año del Fonavi. Como se sabe, el pago del Reintegro 5 se proyecta para darse en las dos primeras semanas de mayo; sin embargo, no se contaba con presupuesto para las siguientes devoluciones.

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Ahora sí, tras gestiones entre el Banco de Materiales y el Tesoro Público se ha logrado confirmar que el Gobierno dará el presupuesto contemplado en el Presupuesto Público del 2026 para estos pagos.

“La responsabilidad de la rapidez está ahora en manos del Banmat. No permitiremos más demoras burocráticas que afecten el calendario de pagos”, señalaron desde la Fenaf Perú.

Fonavista no puede cobrar dinero porque su caso está entrampado en el TC (Video: Paula Elizalde)

¿Cuándo se pagan las devoluciones?

Si bien aún no hay fechas confirmadas para los siguientes pagos, sí se ha dado los meses tentativos en que estos se darían y se podrían cobrar en el Banco de la Nación.

  • El pago del Reintegro 5 llegaría entre la primera y segunda semana de mayo de 2026. El presupuesto de este ya estaba asegurado
  • El pago del Reintegro 6 llegaría en agosto de 2026. Faltan unos pasos para que se confirme este presupuesto, pero estaría asegurado
  • El pago de la Lista 23 se dará en diciembre de este 2026. El pago también está asegurado.

Cabe señalar que con respecto al Reintegro 6 y la Lista 23 no se sabe detalles del padrón aún. Sin embargo, la primera siempre suele conformar un padrón de beneficiarios que ya han sido parte de listas anteriores, mientras el segundo tiene un padrón con beneficiarios nuevos, que no han recibido pagos anteriormente.

Fonavista cobrando Lista 22
Pronto inicia del pago del Reintegro 5. - Crédito Andina

Reintegro 5 es el siguiente pago

  • Rango de edad: El padrón del grupo Reintegro N° 5 estará conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026
  • Cantidad de beneficiarios y monto: El padrón estará conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones. No se considerarán a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores
  • Fecha de pago: entre la primera y segunda semana de mayo se podría cobrar en el Banco de la Nación (según señaló, que serían las fecahs tentativas, Milla a Infobae Perú).

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