Reintegro 5 del Fonavi se paga mañana: Este el requisito indispensable para ser parte del padrón

La devolución del Fonavi irá con montos desde los S/40. Este es el mínimo de aportes acreditados para ser beneficiario de alguna de las devoluciones. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿No fuiste incluido en la lista de beneficiarios del padrón de la nueva devolución del Fonavi? Como se sabe, para ser parte del Reintegro 5 hay una serie de características que se tomaron en cuenta. Entre estas se encuentran haber recibido pago como parte de algunas de las listas de la 1 a la 19, tener 67 años de edad o más, entre otros.

Pero esto no significa que si un exfonavista tiene todas estas características estará sin excepción incluido en este nuevo padrón. Esto solo son los parámetros en que se ha escogido a los beneficiarios de esta lista. Es decir, los integrantes del padrón tienen estas características, pero no quiere decir que todo quien las tenga es beneficiario.

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Sobre todo si es que al exfonavista que espera su devolución le falta un requisito esencial para ser parte de las devoluciones del Fonavi: acreditar aportes. Es decir, hacer las gestiones y presentar los documentos para probar algún monto de aportes que haya realizado al extinto fondo de vivienda y poder ser considerado en los grupos de pago.

Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Los beneficiarios del Reintegro 5

Como se sabe, desde mañana jueves 14 de mayo, miles de fonavistas podrán acercarse al Banco de la Nación para cobrar un monto de devolución de sus aportes.

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¿Pero quiénes recibirán este pago? Se sabe que son 66 mil 644 exfonavistas incluidos, para los que se destina el monto total de S/222 millones 234 mil 70,69 y que tendrán las siguientes características, según acordó la Comisión Ad Hoc:

Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago, que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes

Fonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad

Fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026

Los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS

Los que perciban pensión de invalidez de la ONP.

Confirmado. Desde el jueves 14 de mayo 66 mil exfonavistas y herederos podrán acercarse a cobrar una nueva devolución del Fonavi. - Crédito Fenaf Perú

Se debe recordar, sin embargo, que si uno cuenta con todas estas características esto no significa que está asegurado para entrar en la lista de beneficiarios de la devolución.

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Es necesario acreditar pagos primero

Como se sabe, inclusive cuando uno cuenta con todas estas características para ser parte del nuevo grupo de pago del Fonavi, si no ha acreditado que ha pagado aportes a este fondo de vivienda en su momento (o si tampoco su empleador lo ha hecho) —esto es presentar documentos en los que se verifique estos pagos realizados, como boletas de pago en entidades estatales— entonces no habrá manera en que sea incluido en la devolución.

La Comisión Ad Hoc incluye en los padrones a exfonavistas que han acreditado al menos S/40 de aportes realizados en su momento.

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Más de 66 mil exfonavistas podrán cobrar una devolución de sus aportes desde el jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Consulta con DNI si estás en el Reintegro 5

4. Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026 ”. Este es el link: Se deberá ingresar a través de la página web en el módulo de consulta deberás entrar en la opción “”. Este es el link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

Ahí deberás ingresar el número de documento de identidad (DNI) del fonavista titular (este puede ser el tuyo o el de tu familiar fonavista, en caso seas heredero).

Luego debes colocar los caracteres exactos del código CAPTCHA y listo, podrás revisar si eres parte del padrón de este pago.