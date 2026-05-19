¿Cuándo anunciarán la nueva lista de beneficiarios del Fonavi?

La nueva lista estaría conformada por exaportantes que aún no acceden a devoluciones y que tampoco aparecieron en padrones anteriores. Foto: Andina

La Comisión Ad Hoc del Fonavi prevé publicar la lista N° 23 de beneficiarios durante diciembre de este año, según informó Eduardo Gaytán, jefe de la Sub Unidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica. El funcionario indicó que las autoridades trabajan para acelerar el proceso y concretar una nueva etapa de devolución a los exaportantes.

De acuerdo con lo señalado, este nuevo padrón incluiría a los fonavistas que todavía no han recibido ningún pago ni han figurado anteriormente en alguna relación oficial de beneficiarios. La elaboración de la lista implica revisar documentación y validar información correspondiente a aportes realizados hace varias décadas.

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Comisión Ad Hoc proyecta nueva devolución para diciembre

Eduardo Gaytán explicó que la intención de la Comisión Ad Hoc y de la Secretaría Técnica es concretar la publicación del grupo N° 23 antes de finalizar el año. “La Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica están haciendo esfuerzos denodados por tratar de sacarla lo antes posible y esperemos que todo vaya bien y sea para el mes de diciembre”, declaró en Andina Canal Online.

Asimismo, precisó que el nuevo grupo estará dirigido a las personas que aún no han accedido a la devolución de sus aportes. “Estarán en el grupo N° 23 todos aquellos fonavistas que no hayan recibido ningún cobro y no hayan salido en ningún padrón”, agregó.

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Verificación de datos retrasa conformación de padrones

El funcionario recordó que los aportes al Fonavi corresponden al periodo comprendido entre 1980 y julio de 1995, situación que complica la recopilación y validación de la información presentada por los beneficiarios.

Un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

“Entenderán que debemos verificar la información que nos han enviado en su formulario y estamos hablando de data de hace 40 años”, manifestó Gaytán al explicar el trabajo que realiza la Secretaría Técnica antes de aprobar nuevos pagos.

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Pese a ello, destacó los avances alcanzados hasta el momento en el proceso de devolución. Según indicó, más de 1 millón 200 mil personas ya cobraron sus aportes y se desembolsaron más de S/ 3.000 millones. “Eso demuestra que la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica están haciendo todos los esfuerzos para que se complete la devolución”, sostuvo.

Continúan pagos del Quinto Grupo de Reintegro

Gaytán también informó que el Banco de la Nación inició el pasado 14 de mayo el pago correspondiente al Quinto Grupo de Reintegro, en cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 547-2026/CAH-LEY N° 29625.

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Este grupo está integrado por fonavistas que anteriormente formaron parte de los grupos de pago del 1 al 19 y que alcanzaron determinadas edades establecidas por la norma. “Este quinto grupo lo conforman todas aquellas personas que hayan salido en un grupo de pago del 1 al 19 y que hayan cumplido 68 años de edad al 31 de mayo del 2026 o quienes hubieran cumplido 88 años al 31 de mayo del 2026”, explicó.

Además, indicó que desde el 21 de mayo del 2026 los herederos de fonavistas fallecidos podrán iniciar el proceso de acreditación para acceder a los pagos correspondientes.

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A partir del 21 de mayo del 2026, los familiares de fonavistas fallecidos podrán realizar el trámite de acreditación para cobrar los montos correspondientes. Foto: Agencias

Recomiendan verificar el padrón antes de acudir al banco

La Secretaría Técnica recordó que los pagos no tienen una fecha límite de cobro, siempre que el beneficiario figure en el padrón oficial aprobado y presente su DNI físico en las agencias del Banco de la Nación o en los centros MAC.

En ese sentido, Gaytán recomendó a los usuarios consultar previamente la plataforma oficial del Fonavi para confirmar si forman parte de la relación de beneficiarios. “Queremos recomendarles a los usuarios fonavistas que, antes de ir a cobrar, primero ingresen a la página web: www.fonavi-st.gob.pe. Ahí coloquen el DNI del titular fonavista y una vez que hayan verificado que está en la relación, recién pueden acercarse al Banco de la Nación”, señaló.

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El funcionario añadió que los ciudadanos también pueden resolver dudas mediante las líneas telefónicas 640-8655 y 1800 de Alo MAC, además de recibir orientación presencial en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).