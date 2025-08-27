Perú

Reintegro 4 del Fonavi: Estos son los montos máximos y mínimos que se pagarán

Pagos del Fonavi está vez podrán llegar hasta por encima de S/10 mil: 785 beneficiarios recibirán montos mayores a este

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Desde S/40 hasta a más
Desde S/40 hasta a más de S/10 mil. Fonavistas recibirán desde mañana pagos a modo de devolución de los aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda. - Crédito Andina

Todo está listo para la devolución del grupo de pago Reintegro 4 del Fonavi. Desde mañana 28 de agosto cobrarán más de 73 mil 793 fonavistas (entre ellos, cobran 11 mil 493 herederos), quienes aportaron montos de sus sueldos al extinto fondo de vivienda entre la década de los 80 y 90.

Así, según la resolución que autorizó este pago, y que se publicó en el diario oficial El Peruano, los montos que se han aprobado para pagar irán desde los S/40, el cual es el monto mínimo que tuvieron que acreditar los fonavistas para ser incluidos en el padrón también (hubieron otros requisitos).

Sin embargo, ¿cuáles serán los montos máximos que se paguen? Para esto, Infobae Perú consultó con Luis Luzuriaga, el presidente de la Comisión Ad Hoc, quien respondió con los cuadros aprobados en la sesión del martes 26 de agosto. ASí, los montos que se pagarán irán desde los S/40 hasta inclusive más de S/10 mil.

El 28 de agosto empezará
El 28 de agosto empezará el pago de la devolución del Reintegro 4 del Fonavi. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Los montos del Reintegro 4

Los pagos del Reintegro 4 se pagan desde el jueves 28 de agosto en el Banco de la Nación. Es decir, que desde entonces en adelante los fonavistas que estén en el padrón de esta devolución (link de consulta) podrán acercarse a alguna oficina del Banco de la Nación y cobrar el monto que le corresponda.

Sin embargo, hasta que no salga el Cerad del Reintegro 4 —el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista que se entrega de manera virtual—los fonavistas no pueden conocer anteriormente el monto que recibirán. La resolución del pago solo detalla que irá desde los S/40.

No obstante, Luis Luzuriaga reveló a Infobae Perú, que hay beneficiarios que recibirán montos mayores. Según los datos compartidos, estos llegarán hasta más de S/10 mil. Así se configuran estos pagos según cantidad de beneficiarios:

  • 762 fonavistas recibirán menos de S/100
  • 13 mil 658 recibirán entre S/100 y hasta S/1.000
  • 11 mil 276 fonavistas recibirán desde más de S/1.000 y hasta S/3.000
  • 46 mil 362 fonavistas recibirán más de S/3.000 y hasta S/6.000. Este es el grueso de beneficiarios
  • 896 fonavistas recibirán montos de más de S/6.000 hasta S/10.000
  • 785 fonavistas recibirán más de S/10.000.
El Reintegro 4 pagará a
El Reintegro 4 pagará a 785 beneficiarios montos de más de S/10 mil. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Monto mínimo de aportes acreditados

Así, como se ha repetido en los últimos grupos de pago acreditados, los fonavistas ya pueden conocer cuál es el monto mínimo para ser parte de alguna lista o reintegro.

Además de cumplir una serie de requisitos, según el grupo de pago, como tener un límite de edad, la resolución de la Comisión Ad Hoc del Fonavi que autorizó el pago del Reintegro 4 señala claramente que el monto mínimo de aportes acreditados para pagarse es de S/40.

Es decir, que un beneficiario deberá acreditar como mínimo este monto para poder ser incluído en las listas de pago próximas. La siguiente, por ejemplo, es la lista 22, la cual se proyecta pagar en noviembre e irá para fonavistas que aún no hayan recibido devolución alguna por los aportes que realizaron al extinto fondo de vivivienda.

Temas Relacionados

FonaviReintegro 4Banco de la NaciónFonavi 2025peru-economia

Últimas Noticias

Magaly Medina fulmina a Gisela Valcárcel con su frase a Alisson Pastor: “Vivió un momento de crisis y se le cayó la careta”

Con ironía, la conductora aseguró que la ‘señito’ quedó al descubierto tras su discrepancia con el CEO de América TV, aludiendo a su célebre frase dirigida a Alisson Pastor en ‘Reinas del Show’: “En los momentos de crisis es cuando se ve la personalidad de los seres humanos”

Magaly Medina fulmina a Gisela

Magaly Medina explota contra conductores de AH y les dice ‘felpudos’: “Regresaron en filita india”

La conductora reafirmó su independencia y criticó la ‘sobonería ilimitada’ que, según ella, mostraron en el matutino tras su regreso, pese a que Gisela Valcárcel había asegurado que no volverían

Magaly Medina explota contra conductores

‘Cri Cri’ rompe su silencio tras salir de prisión: “Voy a descansar, estar con mi familia y en su momento, declaré”

El primo de Jefferson Farfán recuperó su libertad después de 11 meses en prisión y aseguró que contará su verdad en su momento

‘Cri Cri’ rompe su silencio

Madre de ‘Cri Cri’ destacó apoyo de la madre de Jefferson Farfán: “No hablo con él, pero con mi hermana estoy bien”

Doña Judith Guadalupe reconoció el apoyo incondicional de su hermana tras la liberación de su hijo

Madre de ‘Cri Cri’ destacó

Pamela Franco aclara su relación con Christian Cueva y sorprende con comentario: “Él está en lo suyo y yo en lo mío”

La cantante aseguró que su historia de amor con el futbolista continúa, aunque ambos priorizan sus proyectos personales

Pamela Franco aclara su relación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guillermo Francos: “El Presidente no

Guillermo Francos: “El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”

Una pareja evadió un control policial, los persiguieron y chocaron contra un patrullero en Villa Crespo

Israel y Palestina: cómo empezó todo y dónde estamos hoy

El anquilosaurio más antiguo del mundo tenía una armadura extravagante y fue encontrado en Marruecos

Alerta por la tormenta de Santa Rosa y una nueva ciclogénesis: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
Modi emprenderá una gira por

Modi emprenderá una gira por Asia con paradas en Japón y China

El anquilosaurio más antiguo del mundo tenía una armadura extravagante y fue encontrado en Marruecos

Brasil avanza hacia la regulación de las redes sociales: el Senado aprobó una ley que protege a los menores de una exposición excesiva

El juicio a Jimmy Lai quedó a la espera de sentencia y reabre el debate sobre libertad de prensa en Hong Kong

Frente a los nuevos aranceles de EEUU, India implementó acuerdos de libre comercio

TELESHOW
Tras su separación de Peluca

Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández sorprendió al contar como sueña su boda

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

A un mes de la muerte de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”