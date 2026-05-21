Sporting Cristal vs Cerro Porteño: día, hora y canal TV del choque por clasificación a octavos de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal se enfrentará a Cerro Porteño por la Copa LIbertadores 2026. (Cristal)

La derrota de Sporting Cristal por 3-2 ante Junior en Cartagena ha dejado al club peruano en una posición delicada de cara al cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Zé Ricardo ocupa la tercera posición del Grupo F con seis puntos, mientras que Cerro Porteño lidera con 10 y Palmeiras se ubica segundo con ocho unidades.

El próximo encuentro en Asunción definirá el futuro internacional de los celestes. Una victoria sobre Cerro Porteño aseguraría la clasificación de los ‘cerveceros’ a los octavos de final, independientemente de otros resultados. Si el equipo rimense no logra el triunfo, dependerá del desenlace del partido entre Junior y Palmeiras para conocer su destino.

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Sporting Cristal vs Cerro Porteño: día y hora del duelo por Copa Libertadores 2026

El próximo encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño se disputará el jueves 28 de mayo en el estadio La Nueva Olla de Asunción. Este partido corresponde a la última jornada del Grupo F en la Copa Libertadores 2026 y definirá el futuro inmediato de ambos conjuntos en la competencia internacional.

La programación horaria del duelo contempla distintas franjas para los aficionados de Sudamérica y Estados Unidos. En Perú, Colombia y Ecuador, el inicio está fijado para las 17:00 horas. Por su parte, en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión comenzará a las 18:00 horas. Los hinchas de Uruguay, Paraguay y Brasil podrán seguir el enfrentamiento a partir de las 19:00 horas.

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Sporting Cristal vs Cerro Porteño: partido en el Callao por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: Club Cristal.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026

El esperado duelo entre Sporting Cristal y Cerro Porteño contará con transmisión de ESPN, la cadena internacional responsable de los derechos televisivos de la Copa Libertadores en Perú y el resto de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de esta señal, que garantiza imágenes desde el estadio La Nueva Olla.

Para quienes prefieran plataformas digitales, el partido estará disponible vía streaming mediante Disney+. El acceso se realiza mediante suscripción, lo que permite ver el compromiso en diversos dispositivos, tanto en el hogar como fuera de él.

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Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuto a minuto desde Asunción. El portal informará en tiempo real sobre la previa, las incidencias más relevantes, los goles, el resultado final y la actualización de la tabla de posiciones. También brindará un resumen detallado del rendimiento de Sporting Cristal y su impacto en la definición del Grupo F.

Así quedó Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

La quinta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 dejó a Sporting Cristal con opciones matemáticas, pese a su derrota por 3-2 frente a Junior en Colombia. El equipo colombiano consiguió su primer triunfo en la fase de grupos, mientras que los celestes deberán jugarse todo en el último encuentro.

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El marcador se abrió temprano, con Luis Muriel anotando a los ocho minutos. La ventaja se amplió gracias a un gol de Kevin Pérez a los 27 y un nuevo tanto de Muriel a los 35, consolidando el dominio local en la primera mitad.

Antes del descanso, Yoshimar Yotún descontó para los ‘cerveceros’ al aprovechar los minutos adicionales. En el segundo tiempo, Gustavo Cazonatti acercó aún más al cuadro peruano con su gol al 55, generando expectativa por una posible remontada.

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Pese a la reacción y los goles convertidos, el equipo dirigido por Zé Ricardo no logró revertir el resultado y sumó su segunda derrota en el grupo. El desenlace del partido dejó a los celestes con seis puntos, obligados a buscar la victoria en la última fecha para soñar con los octavos de final.

El cuadro celeste se impuso 1-0 con gol de Felipe Vizeu en el estadio Miguel Grau del Callao - Crédito: ESPN.