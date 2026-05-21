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MTC confirma ingreso de desconocidos a SISMATE para enviar mensajes sobre un “fraude electoral” a celulares de todo el Perú

Según el texto mostrado en el sistema de alerta, los responsables del ataque pertenecen al grupo hacktivista conocido como “Deface Perú”

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Según el texto mostrado en el sistema de alerta, los responsables del ataque pertenecen al grupo hacktivista conocido como “Deface Perú”

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó por medio de un comunicado que el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) sufrió una vulneración a su programa que permitió a agentes desconocidos enviar mensajes a los celulares de todo el Perú relacionados con un supuesto “fraude electoral”.

“El día de hoy, entre las 7 y 8 p. m., se produjo un acceso no autorizado al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), a través de una cuenta del proveedor del sistema, Consorcio Everbridge, desde la cual se emitieron mensajes falsos de alerta de sismo, tsunami, además de contenido que no guardaba relación con la gestión de emergencias ni con las finalidades para las cuales fue creado el sistema”, indica un comunicado emitido por el MTC.

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Según se reportó en redes sociales, Entre los textos recibidos por medio del sistema SISMATE, se encontró el siguiente texto en múltiples celulares: “Mensaje de red 20 may. 7:53 p. m.HOLA PERUANOS LES HABLA DEFACEPERU. FRAUDE ELECTORAL. NO SE QUEDEN CIEGOS. DIVIDE Y VENCERAS.”

MTC confirma ingreso de desconocidos a SISMATE para enviar mensajes sobre un “fraude electoral” a celulares de todo el Perú. (Foto: Alex Febrero)
MTC confirma ingreso de desconocidos a SISMATE para enviar mensajes sobre un “fraude electoral” a celulares de todo el Perú. (Foto: Alex Febrero)

Según el documento del MTC, el Consorcio Everbridge implementó las medidas de seguridad necesarias para identificar el origen de la brecha y delimitar su alcance, enfocándose en proteger la integridad del sistema y prevenir vulnerabilidades futuras. El comunicado del ministerio señaló que la reacción buscó la trazabilidad del incidente y la urgencia en aplicar correctivos internos.

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Tras la intrusión, el ministerio dispuso acciones permanentes de control, contención y revisión para esclarecer lo ocurrido y reforzar la ciberseguridad nacional de alertas. Además, están en marcha procedimientos para deslindar responsabilidades y dilucidar las vías de acceso a los canales de difusión masiva, diseñados para alertas oficiales ante emergencias naturales o incidentes graves.

“Se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales institucionales oficiales como redes sociales y página web”, manifestó el ministerio. Además, advirtió sobre la circulación de mensajes engañosos en grupos de mensajería y pidió descartar cualquier contenido no verificado de fuentes no oficiales.

Sismate - Hackeo - Curwen - Perú - 20 mayo
Composición: Infobae Perú

¿Qué es Deface Perú y cómo opera el grupo señalado tras el hackeo al Sismate?

El nombre “Deface Perú” no es nuevo en el ámbito digital peruano. Se trata de un colectivo de hackers vinculado a acciones de hacktivismo y ataques informáticos contra entidades públicas y plataformas estatales. El grupo opera principalmente a través de Telegram y en los últimos meses ha sido relacionado con filtraciones de documentos y vulneraciones a portales gubernamentales.

Entre los casos más conocidos atribuidos al colectivo figura el ataque a la página web de la Municipalidad de Arequipa en mayo de 2025, donde difundieron mensajes contra la gestión municipal y filtraron archivos internos. Posteriormente, también fueron señalados por intervenir sitios vinculados al Gobierno de Colombia durante el conflicto diplomático por la isla Santa Rosa.

Otro de los episodios que generó mayor repercusión ocurrió en septiembre de 2025, cuando el grupo difundió documentos relacionados con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú y publicó información de agentes destinados a protestas sociales. Además, el colectivo también fue vinculado a ataques contra plataformas estatales como el diario oficial El Peruano.

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