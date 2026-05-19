¿Habrá un nuevo pago del Fonavi para quienes nunca recibieron? Esto se sabe de la Lista 23

Se confirmó el Reintegro 5 para los fonavistas de las listas 1 a la 19. Pero también habrá pago para nuevos beneficiarios. - Crédito Fenaf Perú

El pago el Reintegro 5 del Fonavi ya se está realizando a través de las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional. Este va para exfonavistas que recibieron algún monto anterior de devolución de sus aportes en algunas de las listas anteriores (de la 1 a la 19, no cuentan las 20, 21 y 22).

Sin embargo, como es usual, con una nueva devolución de aportes al Fonavi, se pone en evidencia que aún hay decenas de fonavistas que no han accedido a ningún pago. Pero, sobre esto la Comisión Ad Hoc es clara: si uno no ha acreditado sus aportes, o si la entidad en la que trabajó y le descontaron no lo hizo, no hay manera que se les devuelva algo de lo que aportaron. Es por falta de información.

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Pero ya todo este año se tiene para acreditar el pago del Fonavi. Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc, confirmó en RPP lo que en su momento Infobae Perú difundió: que el pago de la Lista 23 de hará en diciembre y será para quienes no han recibido ni un solo sol de devolución hasta ahora.

Ya se paga a los beneficiarios del Reintegro 5 del Fonavi. - Crédito Andina

Lista 23 se paga en diciembre

En respuesta a una consulta de un exfonavista, Jorge Milla respondió en RPP que la Lista 23 se pagará en diciembre.

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“El tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado. Para las personas que están en evaluación, que no les han pagado, que nunca le dieron nada. Ese grupo se está preparando para fin de año”, aclaró el representante.

Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Sin embargo, detalla también que si un exfonavista lleva esperando su pago desde la lista 1, y en 22 grupos de pago que han pasado, no ha sido considerado, es posible que sea porque falta información (sobre todo si ni el exaportante ni su empleador ha presentado documentación para validar que los descuentos de sus sueldo para aportar al Fonavi se realizaron)

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“Este grupo de diciembre va a ser el grupo 23. Entonces, si en 22 grupos no me han pagado, lo más probable es que es un tema de información. Entonces, el fonavista y los herederos deben preocuparse en acercar esta información a la Secretaría Técnica: los certificados de trabajo, las boletas, información que pueda ayudar a que se pueda incorporar al proceso del grupo de fin de año”, resumió Milla.

Fonavistas piden por mayor presupuesto para las devoluciones. - Crédito Fenaf Perú

Las devoluciones de 2026

Asimismo, Milla confirmó que cada año se habilitan tres grupos de pago del Fonavi, dos de reintegro y uno de lista de nuevos beneficiarios. Si bien aún no hay fechas confirmadas para los siguientes pagos, sí se ha dado los meses tentativos en que estos se darían y se podrían cobrar en el Banco de la Nación.

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El pago de la Lista 23 se dará en diciembre de este 2026. El pago también está asegurado.