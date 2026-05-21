Perú

César Acuña reaparece, culpa a los medios por su fracaso electoral y anuncia que no volverá a postular en La Libertad

El líder de APP se retiró de la contienda en su región y delegó la candidatura a Martín Namay, mientras cuestionó la cobertura mediática tras obtener solo el 1.51% de votos

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César Acuña
César Acuña anunció su retiro de la competencia electoral en La Libertad y descartó volver a postular a la presidencia regional

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, reapareció este jueves para anunciar su retiro de la competencia electoral en La Libertad, región donde ejerció como gobernador hasta su renuncia para postular a la presidencia, y respanzabilizar a los medios de comunicación por su derrota en las urnas.

En su primera aparición ante la prensa tras ubicarse en el puesto 13 del escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el político confirmó que no buscará nuevamente la presidencia regional y precisó que esa responsabilidad recaerá en Martín Namay, exgerente general del Gobierno Regional de La Libertad y funcionario de confianza de su gestión.

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“El partido que más candidatos va a tener en esta región es APP. Son 83 candidatos y, a nivel nacional, de las 25 regiones tenemos 23 candidatos y buenos candidatos. De las 196 provincias, tenemos 167, y a nivel distrital, de los casi 1,800 distritos, tenemos 1,600 candidatos”, señaló.

“Yo me he pasado veinticinco años en la política y normalmente quieren renovación. Creo que la renovación de APP es con Martín Namay, gente joven, 40 años, con experiencia”, agregó al referir que el nuevo liderazgo tendrá la tarea de “limpiar la imagen” de su agrupación política y “tratar de separar a la gente que nos ha hecho mucho daño”.

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Atribuyó su derrota electoral a la actuación de los medios de comunicación, a quienes responsabilizó de difundir información perjudicial en su contra
Atribuyó su derrota electoral a la actuación de los medios de comunicación, a quienes responsabilizó de difundir información perjudicial en su contra

Acuña insistió en señalar a los medios de comunicación como responsables de su fracaso electoral. “Los grandes culpables son los medios de comunicación (...) que han tratado de comunicar cosas que la verdad me ha hecho mucho daño. Es la primera vez en la historia de la política nacional que han difundido una mala información contra un candidato presidencial”, expresó.

“El caso del hermano de Acuña. El caso del gerente, el funcionario de Acuña. El caso del Ministerio de Salud, el responsable es Acuña. El contrato de una persona en Chiclayo, el responsable es Acuña”, indicó. El pueblo dijo: ¿qué pasa con Acuña? ¿Quiénes son los responsables? Los medios de comunicación que se han encargado de malinformar a la población, porque realmente yo no soy corrupto”, avanzó.

Según el conteo de la ONPE al 100%, el exgobernador obtuvo apenas 192,516 votos válidos, equivalentes al 1.51%, cifra que tampoco le permitió superar la valla electoral. Los comicios regionales y municipales se realizarán el 4 de octubre próximo en todo el país para elegir a las autoridades del período 2027-2030.

César Acuña
Las próximas elecciones regionales y municipales están programadas para el 4 de octubre de 2026 en todo el país

Eventual retiro de la política

Luego de la derrota, Kelly Acuña, una de las hijas del excandidato, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que dejó entrever su retiro definitivo de la política. “Estoy convencida de que todo siempre es para mejor. Se cierra un capítulo de muchos años. De trabajo, de ayuda real a miles de personas… y también de momentos duros", se lee en el post.

“Esta última semana pude acompañarlo de una manera distinta, desde el amor y la fe en su trabajo. Nada es por nada. Y confío en que todo lo que llega, incluso lo difícil, siempre deja algo”, agregó.

Kelly señaló que confía en que su padre volverá a sus “orígenes” y que muchos verán nuevamente al ser humano que encontró una oportunidad donde nadie tenía opción. “Hoy solo toca cerrar esta etapa y volver a lo esencial. A lo de siempre: trabajar y cambiar vidas. Te amo infinito, papi. Siempre juntos”, concluyó.

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