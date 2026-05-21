Ignacio Buse emocionó con mensaje tras su histórica semana en Hamburgo: “Los peruanos estamos locos”

Ignacio Buse está experimentando una semana muy especial en Hamburgo. Crédito: Reuters

La histórica campaña de Ignacio Buse en el ATP 500 de Hamburgo continúa dejando momentos inolvidables dentro y fuera de la cancha. Luego de conseguir una espectacular remontada frente al francés Ugo Humbert para clasificar a las semifinales del torneo alemán, el joven tenista peruano se mostró muy emocionado por el apoyo recibido durante toda la semana y dedicó unas sentidas palabras a sus compatriotas.

‘Nacho’ atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. No solo logró meterse entre los cuatro mejores del certamen disputado en el Rothenbaum Tennis Center, sino que además alcanzó el mejor ranking ATP de su trayectoria tras una serie de victorias que sorprendieron al circuito.

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Después de sellar su sufrido triunfo ante Ugo Humbert en tres sets reñidos, Ignacio Buse fue consultado por las sensaciones que le deja una semana épica en Hamburgo. En ese momento, el joven tenista no dudó en acordarse de sus compatriotas y dedicarles un emotivo mensaje por el respaldo recibido durante la competencia.

“Un mensaje para el Perú: gracias por todo el apoyo. Esta semana es una de las más especiales de mi vida. Los peruanos estamos locos, están en todos lados. He recibido muchos mensajes y quiero agradecerles a los fans peruanos”, expresó con evidente emoción.

El tenista nacional se acordó del Perú y envió un especial mensaje a sus compatriotas. (Video: IPD)

Las palabras del tenista nacional rápidamente generaron reacciones positivas en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron no solo su nivel deportivo, sino también la cercanía y humildad que viene mostrando durante su crecimiento en el circuito ATP.

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El apoyo peruano que acompañó a ‘Nacho’ en Hamburgo

A lo largo del torneo, varios hinchas peruanos se hicieron presentes en las tribunas para alentar a Buse en cada uno de sus partidos. En distintos momentos de los encuentros se escucharon banderas, cánticos y mensajes de apoyo para el joven deportista, especialmente en los momentos más complicados.

Durante el partido frente a Humbert, por ejemplo, el peruano llegó a estar 0-3 abajo en el tercer set, escenario que hacía pensar en una eliminación casi segura. Sin embargo, logró reaccionar con gran personalidad y terminó remontando el marcador para quedarse con la victoria. Ese respaldo desde las gradas terminó siendo muy importante para el propio jugador, quien reconoció sentirse acompañado durante toda su participación en Hamburgo.

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No es la primera vez que sucede algo así. En distintos torneos disputados en Europa durante esta temporada, ‘Nacho’ ha recibido el apoyo constante de compatriotas residentes en diferentes ciudades del continente, quienes han acudido a sus partidos para impulsarlo desde las tribunas.

El peruano Ignacio Buse, que partía como no favorito, protagonizó una sorprendente victoria contra Ugo Humbert para avanzar a las semifinales del Abierto de Hamburgo tras una reñida batalla a tres sets.

La mejor semana de la carrera de Ignacio Buse

El ATP 500 de Hamburgo quedará marcado como uno de los torneos más importantes en la carrera de Buse. Antes del certamen ocupaba el puesto 57 del ranking ATP, pero sus triunfos lo llevaron a escalar hasta el puesto 41 del ATP Live Ranking, la mejor ubicación de toda su trayectoria profesional.

En el camino hacia las semifinales consiguió victorias de enorme impacto. Primero derrotó al italiano Flavio Cobolli, vigente campeón del torneo y entonces top 12 del mundo. Luego superó al checo Jakub Menšík (28°), resultado que le permitió ingresar por primera vez al top 50.

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Finalmente, firmó una remontada épica frente a Humbert para seguir haciendo historia en Hamburgo y confirmar que atraviesa el momento más especial de su joven carrera deportiva. Ahora, por un lugar en la gran final, deberá enfrentarse al estadounidense Aleksandar Kovacevic (94°), quien inició el torneo desde la ‘qualy’ y también se ha convertido en una de las grandes sorpresas del certamen alemán.