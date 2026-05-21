Perú

PUCP: estudiantes y autoridades alcanzan acuerdo tras protestas por pensiones y retiro del rectorado culminará este viernes

La universidad se comprometió a elevar al Consejo Universitario el pedido para suspender la reforma de pensiones prevista para ingresantes desde 2027 y abrir una mesa de diálogo sobre becas y costos educativos

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La PUCP y representantes estudiantiles firmaron un acuerdo luego de días de ocupación del rectorado. (Composición: Infobae)
La PUCP y representantes estudiantiles firmaron un acuerdo luego de días de ocupación del rectorado. (Composición: Infobae)

La protesta estudiantil que durante varios días mantuvo ocupadas las oficinas del rectorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) entró en una nueva etapa tras la firma de un acuerdo entre las autoridades universitarias y representantes del cogobierno estudiantil y de distintos gremios. El entendimiento se concretó luego de jornadas de tensión dentro del campus universitario de San Miguel, donde decenas de alumnos exigieron la suspensión del nuevo sistema de pensiones anunciado por la institución.

La discusión sobre el financiamiento universitario y el acceso a la educación superior tomó protagonismo en los últimos días debido a la propuesta de modificación de las escalas de pago para estudiantes que ingresen desde el ciclo 2027-1. La medida generó rechazo entre sectores estudiantiles que cuestionaron el impacto económico de los nuevos montos y alertaron sobre posibles restricciones para postulantes de menores recursos.

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Durante la tarde de este jueves, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió iniciar el retiro voluntario de las personas que permanecían dentro del edificio Dintilhac, sede del rectorado. Según lo establecido en el documento firmado, la desocupación concluirá el viernes 22 a las 9 de la mañana.

Acuerdo entre autoridades y estudiantes

A través de un comunicado institucional, la Pontificia Universidad Católica del Perú informó que el entendimiento se consiguió “basado en el diálogo”. El pronunciamiento precisó que el Equipo Rectoral asumió el compromiso de elevar ante el Consejo Universitario el pedido para suspender la entrada en vigencia del nuevo sistema de pensiones.

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El acuerdo también contempla la conformación de una Mesa de Diálogo destinada a debatir el sistema de pensiones y el esquema de becas. Según la universidad, este espacio trabajará de manera complementaria con la Comisión Asesora sobre el Sistema de Pensiones aprobada previamente por el Consejo Universitario.

En el mismo comunicado, la PUCP señaló: “Asimismo, el Equipo Rectoral acordó evaluar los incidentes ocurridos durante la protesta estudiantil bajo una mirada de justicia restaurativa y no punitiva. A la firma del acuerdo, se inició el retiro voluntario de las personas del edificio Dintilhac, el cual culminará el viernes 22 a las 9 a.m.”.
Comunicado de la PUCP
Comunicado de la PUCP

Las movilizaciones estudiantiles comenzaron días atrás luego de que se difundieran detalles de la reforma del sistema de pensiones. Según información de Exitosa Noticias, alrededor de 50 estudiantes permanecieron dentro de las instalaciones del rectorado, donde instalaron frazadas y pertenencias personales para sostener la medida de protesta.

Cambios en el sistema de pensiones

La reforma anunciada por la PUCP establecía modificaciones para los estudiantes que ingresen desde el ciclo 2027-1. Entre las principales medidas figura la eliminación de las escalas de pago más bajas y la fijación de una pensión mínima mensual de S/ 2.692.

La universidad explicó que la decisión buscaba implementar un nuevo esquema de apoyo económico denominado Mac Gregor. Según la institución, este programa tendrá criterios exclusivamente socioeconómicos y dejará de depender del rendimiento académico de los estudiantes.

De acuerdo con la información difundida por la PUCP, el beneficio cubrirá entre el 50 % y el 60 % del costo real de los estudios y reemplazará las subvenciones correspondientes a las escalas G1, G2 y G3. El nuevo sistema solo aplicará para quienes ingresen desde 2027, mientras que los estudiantes actuales conservarán sus condiciones vigentes.

Argumentos económicos de la universidad

Estudiantes de la PUCP continúan protesta dentro del rectorado y denuncian falta de diálogo con autoridades. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
Estudiantes de la PUCP continúan protesta dentro del rectorado y denuncian falta de diálogo con autoridades. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

La Pontificia Universidad Católica del Perú sostuvo que la reestructuración de las pensiones responde a problemas financieros registrados en los últimos años. Según la institución, las pérdidas económicas superaron los S/ 220 millones durante 2025.

La universidad también resaltó la importancia de los recursos provenientes del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), cuyos aportes alcanzaron cerca de S/ 278 millones entre 2020 y 2025.

Exrepresentantes estudiantiles mencionaron que la reducción en los montos transferidos por Pronabec habría influido en la decisión de modificar la estructura de cobros. Bajo ese escenario, la universidad planteó el nuevo esquema como una medida de sostenibilidad financiera orientada a garantizar la continuidad de los programas de apoyo económico.

Las protestas estudiantiles se desarrollaron en paralelo a las discusiones sobre el acceso a la educación superior y el impacto de los nuevos costos para futuros ingresantes. Mientras continúan las conversaciones entre autoridades y representantes estudiantiles, el Consejo Universitario deberá evaluar el pedido de suspensión de la reforma planteado en el acuerdo firmado este jueves.

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