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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano mientras juega con Mineiro por fecha 5

El ‘papá’ afronta un duro reto en Brasil y buscará sostener su buen momento en la parte alta de la tabla. Revisa cómo se mueven las posiciones del grupo

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Cienciano compite en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano compite en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Prensa club

Cienciano mantiene la ilusión de repetir una campaña histórica a nivel internacional como la del 2003, cuando se consagró campeón de la Copa Sudamericana. En la presente edición del torneo, el ‘papá’ ha mostrado solidez y se ha hecho fuerte en sus presentaciones, aunque aún tiene camino por recorrer en su objetivo de avanzar a la siguiente fase.

Hoy, jueves 21 de mayo, el cuadro cusqueño afrontará un reto exigente en Brasil, donde no la tendrá fácil. Los dirigidos por Horacio Melgarejo buscarán sostener su propuesta en Belo Horizonte y sumar puntos como visitante ante Atlético Mineiro, con la misión de seguir en la pelea por la parte alta de la tabla.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Tras haberse disputado las cuatro primeras jornadas, Cienciano se ha mantenido en la pelea en la parte alta del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cusqueño suma dos victorias, un empate y una derrota, resultados que le permiten alcanzar siete puntos y ubicarse como líder absoluto, aunque sin margen para la confianza.

La pelea en el grupo es ajustada, ya que muy cerca aparecen sus perseguidores: Academia Puerto Cabello, Juventud y Atlético Mineiro. La diferencia entre los equipos es mínima, lo que mantiene la definición completamente abierta y con varios clubes aún con opciones de pelear por la cima.

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Tabla de posiciones del Grupo B previo a la fecha 5 por la Copa Sudamericana 2026
Tabla de posiciones del Grupo B previo a la fecha 5 por la Copa Sudamericana 2026

Cabe recordar que solo el líder del grupo avanzará de manera directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, mientras que el segundo lugar accederá a los playoffs de octavos frente a equipos provenientes de la Copa Libertadores. Por ahora, el ‘papá’ se mantiene en posición de privilegio, pero con la obligación de sostener su rendimiento en las fechas restantes para no ceder terreno en una tabla altamente disputada.

La campaña de Cienciano en el Grupo B

Cienciano inició su participación en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 rescatando un empate valioso en su visita a Uruguay. En la primera jornada, el cuadro cusqueño igualó 1-1 ante Juventud en un partido exigente, donde logró sumar fuera de casa y empezar su camino en el torneo con un resultado positivo.

En la segunda fecha, el ‘papá’ mostró solidez en condición de local y venció 2-0 a Academia Puerto Cabello, resultado que lo impulsó en la tabla. Luego, volvió a hacerse fuerte en el Cusco al imponerse 1-0 ante Atlético Mineiro, firmando una primera ronda de fase de grupos muy sólida y posicionándose como protagonista del grupo.

Sin embargo, en la cuarta jornada Cienciano sufrió un duro revés tras caer goleado 0-3 nuevamente ante Puerto Cabello en Venezuela, resultado que frenó su buen momento. Ahora, el elenco imperial buscará recuperarse en su visita a Atlético Mineiro, en un duelo complicado ante un rival de jerarquía que, pese a no atravesar su mejor posición en el grupo, sigue siendo uno de los más exigentes de la serie.

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