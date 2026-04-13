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La Libertad le da la espalda a César Acuña: queda relegado a “Otros” en la región donde fue gobernador, según boca de urna

El sondeo de Datum coloca a Keiko Fujimori con 19,2% en el primer lugar, mientras el líder de APP no logra posicionarse entre los candidatos más votados en una de las plazas clave del norte

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La Libertad dejó una señal política difícil de pasar por alto en el arranque del escrutinio extraoficial de las Elecciones Generales 2026. De acuerdo con la encuesta a boca de urna de Datum Internacional en la región norteña, César Acuña aparece relegado a “Otros” con 31,9%, una cifra que contrasta con la trayectoria que el líder de Alianza para el Progreso (APP) construyó durante años en ese mismo territorio, donde fue alcalde de Trujillo y gobernador regional.

El dato se vuelve todavía más llamativo porque, en una plaza donde Acuña concentró buena parte de su vida política, la preferencia preliminar fue encabezada por Keiko Fujimori (19,2%), seguida por Jorge Nieto (10,5%), Rosario Fernández (9,3%), Rafael López Aliaga (8,7%), Ricardo Belmont (7,2%), Carlos Álvarez (6,7%) y Roberto Sánchez (6,5%). En paralelo, el candidato de APP enfrentó este mismo día un episodio de rechazo en Trujillo, donde fue recibido con gritos e insultos a la salida de su local de votación, una escena que también terminó amplificando el clima adverso en torno a su figura.

La Libertad marca distancia con César Acuña en boca de urna

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El resultado preliminar difundido por Datum Internacional en La Libertad dejó a César Acuña fuera del grupo de candidatos mejor posicionados en la región. En una medición que concentra la atención política por tratarse de una plaza históricamente relevante para el líder de APP, el dato de 31,9% en “Otros” refleja una dispersión del voto que, por ahora, no lo coloca entre las opciones que marcan el pulso inicial de la contienda.

La lectura política de este registro adquiere mayor peso por el vínculo que Acuña mantuvo con La Libertad durante varios años. Allí desarrolló parte de su carrera pública, tuvo presencia territorial sostenida y convirtió a la región en una de las bases más visibles de su partido. Sin embargo, la boca de urna dibuja otro escenario: el electorado liberteño aparece más inclinado a distribuir sus preferencias entre varios nombres antes que concentrarlas en el exgobernador.

En ese mapa preliminar, Keiko Fujimori lidera con 19,2%, mientras que Jorge Nieto alcanza 10,5% y Rosario Fernández se ubica con 9,3%. Más atrás figuran Rafael López Aliaga con 8,7%, Ricardo Belmont con 7,2%, Carlos Álvarez con 6,7% y Roberto Sánchez con 6,5%. La diferencia entre los primeros puestos y el bloque de “Otros” de Acuña alimenta la idea de una región donde el voto se está moviendo con señales distintas a las que marcó la trayectoria política del exgobernador.

La fotografía electoral, además, aparece en un contexto donde La Libertad ha tenido un peso central en la agenda pública por temas de seguridad, gestión y desgaste político. Esa combinación hace que cualquier lectura sobre la región tenga una carga adicional: no solo mide intención de voto, sino también el nivel de respaldo o castigo hacia figuras que dominaron la escena local durante años.

El rechazo en Trujillo y la sombra de los cuestionamientos políticos

El candidato de Alianza Para el Progreso recibió insultos de la población trujillana, que le gritó "corrupto" y "ladrón". // Video: Noticias Trujillo

El cuadro electoral se conectó este mismo domingo con una escena de alta tensión en Trujillo, donde César Acuña acudió a sufragar en la I.E. 80820 Víctor Larco y fue despedido entre gritos de rechazo de un grupo de ciudadanos. En los exteriores del local de votación se escucharon frases como corrupto sinvergüenza y “Trujillo no te quiere”, en un episodio que rápidamente se difundió en redes sociales y reforzó la imagen de confrontación alrededor de su candidatura.

La jornada ocurrió bajo fuerte resguardo policial y con presencia de prensa. Tras votar, Acuña abandonó el lugar escoltado, mientras algunas personas lo increpaban por su gestión y por su paso por la gobernación regional. La escena no solo dejó ver el nivel de polarización en la región, sino también el peso que han tenido en el debate público las críticas hacia su administración y su forma de hacer política.

En los últimos meses, el nombre de César Acuña ha estado asociado a cuestionamientos sobre su desempeño regional, sus ausencias del cargo y su respuesta frente a la crisis de inseguridad en La Libertad. También ha recibido observaciones por su estrategia de campaña, incluida su cercanía con figuras del mundo digital y el uso de plataformas de streaming para captar votantes jóvenes. Todo ese contexto terminó colocándolo en el centro de un clima hostil que se expresó con fuerza en su propia región.

A ello se suma que Trujillo y otras zonas de La Libertad han vivido episodios constantes de violencia, extorsión y atentados, hechos que han mantenido la discusión sobre seguridad en primer plano. En ese escenario, cualquier candidato que haya tenido responsabilidades de gestión en la región queda expuesto a un mayor escrutinio ciudadano. En el caso de Acuña, ese escrutinio parece haberse trasladado también a las urnas, al menos según la primera fotografía que dejó la boca de urna de Datum.

El comportamiento del voto en La Libertad cobra entonces una dimensión que va más allá de la contienda presidencial. La región, que durante años fue vista como uno de los bastiones más sólidos de APP, aparece ahora como un territorio donde el respaldo a su principal figura política ya no luce automático. La dispersión de preferencias, el lugar de Acuña fuera del pelotón principal y el rechazo visible en Trujillo configuran un escenario que pone a La Libertad como una de las plazas más observadas de la jornada electoral.

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