Perú

Animales amazónicos migrarán a los andes por cambio climático: Perú concentra la mayor cantidad de corredores naturales

Investigadores identificaron más de 2200 rutas ecológicas que permitirían el desplazamiento de especies hacia zonas altas de la cordillera andina frente al aumento de temperaturas en la Amazonía

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Ilustración aérea de un paisaje que transiciona de montañas nevadas y pastizales andinos a una vasta selva amazónica, con ríos, cascadas y fauna diversa.
Una ilustración vibrante muestra los diversos corredores naturales de Perú, conectando la majestuosidad de los Andes nevados con la exuberante biodiversidad de la selva amazónica, esenciales para sus ecosistemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El territorio peruano alberga la mayor concentración de corredores naturales que permitirían a miles de especies amazónicas desplazarse hacia zonas altas de los Andes para sobrevivir al cambio climático, según un reciente estudio científico difundido por Andina Noticias. La investigación advierte que el aumento de las temperaturas en la Amazonía obligará a numerosas especies a buscar refugios climáticos en áreas de mayor altitud.

El estudio fue publicado en la revista científica Global Ecology and Conservation y es considerado el primer análisis regional sobre conectividad ecológica y adaptación climática realizado a escala de toda la Cuenca Amazónica. El trabajo fue desarrollado por científicos de Conservación Amazónica (ACCA), Andes Amazon Fund, Osa Conservation, Climate Corridors, Wake Forest University y la Universidad Icesi.

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De acuerdo con los investigadores, la Amazonía occidental —que incluye gran parte del territorio peruano— concentra las rutas más importantes para la adaptación de especies debido a su cercanía con la Cordillera de los Andes y sus pronunciados gradientes altitudinales. Esto convierte al Perú en un territorio clave para la resiliencia climática de la biodiversidad amazónica, informó Andina Noticias.

Ilustración de un corredor natural entre la Amazonía tropical y los Andes nevados de Perú, con jaguares, tapires, capibaras, cóndores y vicuñas migrando.
Representación gráfica de la migración de fauna amazónica hacia los Andes peruanos a través de corredores naturales, ilustrando el impacto del cambio climático en los ecosistemas y la adaptación animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 2200 rutas naturales

Para desarrollar la investigación, los científicos analizaron más de 6.7 millones de kilómetros cuadrados de bosque amazónico con el objetivo de identificar las rutas naturales que podrían facilitar el desplazamiento de especies hacia refugios climáticos ubicados en zonas más elevadas.

Como resultado, se identificaron más de 2200 rutas potenciales de conectividad ecológica entre áreas protegidas amazónicas y refugios de altura. Además, el estudio detectó 10 corredores prioritarios que todavía no cuentan con protección oficial y cuya mayoría se encuentra en territorio peruano.

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La directora de ACCA, Corine Vriesendorp, explicó que el Perú representa “la oportunidad más grande para conservar corredores climáticos que son claves para el futuro de la Amazonía”. Asimismo, señaló que muchas de estas áreas aún pueden ser protegidas y restauradas antes de perder su capacidad de conectar ecosistemas y facilitar la adaptación de las especies frente a la crisis climática.

Una ilustración detallada representa el mapa de Perú con la Amazonía verde y los Andes nevados. Varios animales, como un jaguar, tapires y monos, caminan por un corredor de tierra desde la selva hacia las montañas.
Ilustración que muestra la ruta de migración de animales amazónicos, como tapires, jaguares y capibaras, moviéndose hacia las montañas de los Andes a través de corredores naturales en Perú debido al cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deforestación y minería ilegal amenazan corredores climáticos

Pese a la importancia ecológica de estos corredores naturales, el estudio advierte que muchos de estos paisajes amazónicos enfrentan amenazas crecientes como la deforestación, la minería ilegal y otras actividades que afectan directamente la conectividad de los ecosistemas.

Los investigadores alertaron que, si estas rutas naturales son fragmentadas o destruidas, miles de especies tendrían mayores dificultades para migrar hacia zonas altas y adaptarse a las nuevas condiciones climáticas generadas por el calentamiento global.

En ese contexto, Andina Noticias informó que el sureste del Perú se ha convertido en una especie de “laboratorio natural” para estudiar el desplazamiento de especies amazónicas. ACCA administra estaciones biológicas como Wayqecha, Manu y Los Amigos, ubicadas a lo largo de distintos pisos altitudinales dentro de uno de los corredores climáticos del país.

Foto: OMI
Foto: OMI

Perú es clave para la adaptación de especies

Corine Vriesendorp destacó que en Madre de Dios existe un entorno privilegiado para comprender cómo reaccionan las especies ante el cambio climático. “A solo 100 kilómetros está el nevado más cercano y contamos con todo un gradiente altitudinal para entender qué es lo que realmente está pasando y cómo se están moviendo las especies”, explicó la especialista sobre la estación biológica Los Amigos.

Los científicos consideran que estos corredores ecológicos serán fundamentales en las próximas décadas, ya que permitirán que animales y otras especies amazónicas puedan desplazarse gradualmente hacia ambientes más fríos y adecuados para su supervivencia.

Ilustración detallada de un paisaje peruano donde la Amazonía verde se fusiona con los Andes nevados, mostrando animales selváticos moviéndose hacia las montañas, con un río y cielo azul.
Una ilustración vívida muestra la migración de animales amazónicos, como jaguares y tapires, a través de corredores climáticos naturales desde la selva hacia los Andes peruanos, impulsada por el cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio concluye que proteger estos corredores naturales no solo contribuirá a preservar la biodiversidad amazónica, sino también a fortalecer la capacidad de adaptación de los ecosistemas frente a los impactos del cambio climático, una problemática que afecta cada vez más a la región sudamericana.

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