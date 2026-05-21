Perú

Daniela Darcourt y Brunella Torpoco se unen para encabezar show dedicado a los papás

Las reconocidas salseras lideran “Rumba para Papá”, el evento musical que reunirá a las voces femeninas más importantes de la salsa peruana.

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Las voces de Brunella Torpoco y Daniela Darcourt brillan juntas en un espectáculo único para celebrar a los padres.
Las voces de Brunella Torpoco y Daniela Darcourt brillan juntas en un espectáculo único para celebrar a los padres.

El próximo 19 de junio, el Centro de Convenciones Scencia de La Molina será el escenario de una velada sin precedentes en la música tropical peruana. Bajo el nombre de “Rumba para Papá”, el espectáculo reunirá por primera vez a las voces más destacadas de la salsa nacional: Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Masiel Málaga y la agrupación cubana La Caro Band. Juntas, preparan un homenaje especial para celebrar el Día del Padre con energía, emoción y los grandes éxitos que han marcado sus carreras.

La expectativa por este encuentro es alta, ya que significa la primera vez que estas artistas compartirán escenario en una misma noche dedicada a la música tropical y al público capitalino. La gala promete una experiencia inolvidable para los asistentes, quienes podrán disfrutar de una propuesta musical de primer nivel, ideal para cantar, bailar y celebrar en familia.

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Una cartelera femenina de lujo

El show cuenta con la participación de Brunella Torpoco, una de las voces más representativas de la salsa peruana actual. Torpoco, quien acaba de lanzar su nuevo tema “Amor Vuelve”, se mostró entusiasmada por la oportunidad de formar parte de este homenaje. “Este show es especial, ya que celebraremos el día del Papito como se merece, mis grandes éxitos, con toda mi orquesta completa haremos vibrar el Scencia de la Molina. Así que ya lo saben los espero para poder bailar como se debe”, expresó la cantante, invitando al público a sumarse a esta noche de fiesta.

Brunella Torpoco se coloca en el puesto 1 del Top 50 Perú Tropical con su “Mix Chelero 4”
Brunella Torpoco es una de las figuras más representativas de la salsa peruana.

A su lado estará Daniela Darcourt, reconocida por su talento y proyección internacional. La salsera ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes de la salsa en el Perú, llevando su música a escenarios internacionales y colaborando con artistas de renombre. Su presencia en “Rumba para Papá” garantiza un repertorio cargado de sentimiento y potencia vocal.

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La cartelera se completa con Masiel Málaga, joven intérprete que ha ganado notoriedad por su versatilidad y carisma en el escenario, y La Caro Band, agrupación cubana que ha conquistado al público local con su propuesta de salsa y ritmos caribeños. La unión de estas artistas representa un hito para la música tropical femenina en el país, posicionando el evento como uno de los más esperados de la temporada.

¿Dónde comprar las entradas?

“Rumba para Papá” no solo será un espectáculo musical, sino también un emotivo tributo a los padres, pensado para reunir a familias y amigos en una celebración diferente. El repertorio incluirá los temas más populares de cada artista, así como colaboraciones especiales y sorpresas preparadas para la ocasión. La producción ha anunciado un despliegue técnico de alta calidad, garantizando una experiencia sonora y visual a la altura de los grandes conciertos internacionales.

Las entradas estarán disponibles desde el 21 de mayo a las 9:00 a. m., con promociones especiales por tiempo limitado. La preventa promete facilitar el acceso a quienes deseen asegurar su lugar en una noche que se anticipa como una de las más concurridas y celebradas por el Día del Padre.

La organización del evento ha puesto énfasis en ofrecer un espectáculo seguro y accesible, con todas las medidas necesarias para el bienestar de los asistentes. Además, la propuesta de reunir a las máximas exponentes de la salsa nacional y caribeña responde al interés creciente del público por espectáculos donde la diversidad y el talento femenino sean protagonistas.

El Centro de Convenciones Scencia de La Molina, conocido por su moderna infraestructura y capacidad para grandes espectáculos, se vestirá de gala para recibir a los asistentes. El evento busca convertirse en una tradición para el público limeño, ofreciendo una alternativa original para festejar una fecha especial en el calendario familiar.

Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Masiel Málaga y La Caro Band en noche histórica de salsa en Lima
Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Masiel Málaga y La Caro Band en noche histórica de salsa en Lima

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