Perú Deportes

Renato Espinosa concluye su era goleadora en Rumania con el doloroso descenso del Unirea Slobozia

A pesar de que el delantero peruano ofreció una renta goleadora interesante, poco pudo hacer para evitar que su club perdiera la categoría. Consumado el desastre, buscará otros horizontes

Guardar
Google icon
Renato Espinosa se convirtió en el goleador del Unirea Slobozia, aunque no pudo evitar el descenso. - Crédito: Difusión
Renato Espinosa se convirtió en el goleador del Unirea Slobozia, aunque no pudo evitar el descenso. - Crédito: Difusión

Renato Espinosa se ha descarrilado con el Unirea Slobozia. A pesar de haber demostrado una campaña esplendorosa, la primera en su carrera profesional, poco sirvió para que los suyos se mantuvieran en el máximo circuito de Rumanía. Una serie de resultados desfavorables en la liguilla del descenso consumaron la caída a la división de honor.

La constatación final de la caída a los infiernos fue el tropiezo cumbre contra FC UTA Arad por el cierre del Grupo C. La anotación decisiva de Richard Odada (70’) fue el mazazo para el conjunto de Claudiu Niculescu, quien fracasó en su intento de hacer reaccionar a los suyos.

PUBLICIDAD

Renato Espinosa, jugador más valioso de su equipo con seis tantos en trece partidos de la campaña regular. Crédito: Unirea 04 Slobozia.
Renato Espinosa, jugador más valioso de su equipo con seis tantos en trece partidos de la campaña regular. Crédito: Unirea 04 Slobozia.

Lo más llamativo del descalabro es que el goleador Espinosa no fue considerado en los planes. De hecho, lleva más de dos semanas afuera del Unirea Slobozia, al que ayudó en el Grupo de Descenso con tres anotaciones y otras seis en la Superliga. Con la pérdida de categoría se estima que el peruano no siga en la institución.

Y en esa posición de salida también se encuentra el DT Claudiu Niculescu. Por más que las autoridades de la entidad intentaron contar con él para la siguiente campaña en la división de plata, el profesional se mantuvo en su firme en su postura.

PUBLICIDAD

Unirea Slobozia sufrió una nueva caída en la Liga de Rumania - Prima Sport

Aprietos

El Unirea Slobozia no solo ha perdido la categoría en la Romanian Superliga, también ha perdido el derecho de participar en cualquier nivel del fútbol local, dado que no se le ha validado la licencia oficial para participar de la siguiente campaña doméstica. La situación ha ocasionado un alboroto total en la institución.

Al no contar con esa documentación, el Unirea Slobozia se encuentra en la obligación de solicitar la certificación de la Liga 2 para así disputar el periodo 2026/27. Mientras ese detalle no se resuelva, el equipo queda absolutamente al margen del circuito futbolístico de Rumanía.

El gol de Renato Espinosa con Unirea Slobozia 04. - Crédito: Difusión
Renato Espinosa con Unirea Slobozia 04. - Crédito: Difusión

El Unirea Slobozia 04 nunca pudo despegar de los últimos lugares de la clasificación. Por más que llegó a reforzarse con un ariete como Renato Espinosa, le costó demasiado sostenerse en medio de un contexto que siempre fue desfavorable. Ni siquiera pudo zafarse del sótano en el Grupo de Descenso.

Confirmado el descenso, el equipo presentará una enorme fuga de puntuales, entre ellos el peruano Espinosa, a quien se le vence el contrato en el último día de mayo. Una vez que tenga su carta de libertad a la mano, analizará opciones ya sea para prolongar su carrera en Rumanía o probar suerte en otro horizonte.

El delantero peruano suma cuatro goles en 11 partidos y celebra junto a su entrenador Ion Vladoiu. | X / @gianfzelaya

Temas Relacionados

Renato EspinosaUnirea SloboziaSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por fecha 5 de Copa Sudamericana 2026

El cuadro cusqueño buscará un triunfo en tierras brasileñas para seguir en lo más alto de la tabla del Grupo B. Sigue todas las incidencias

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por fecha 5 de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro HOY: partido en Brasil por fecha 5 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ se juega mucho en esta penúltima jornada en un escenario complicado, donde la pasada temporada pudo sacar un empate que le sirvió para la clasificación directa. Conoce los horarios

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro HOY: partido en Brasil por fecha 5 de la Copa Sudamericana 2026

Ignacio Buse emocionó con mensaje tras su histórica semana en Hamburgo: “Los peruanos estamos locos”

‘Nacho’ se acordó del Perú y agradeció el apoyo incondicional de sus compatriotas en medio de la semana más importante de su carrera, luego de clasificar a las semifinales del ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse emocionó con mensaje tras su histórica semana en Hamburgo: “Los peruanos estamos locos”

Arley Rodríguez confiesa la verdadera razón de su abrupta salida de FC Cajamarca: “Nos tenían amenazados”

El delantero colombiano afirmó que el club intentó recortarle 30% del sueldo, usó excusas deportivas para despedirlo y, según su relato, hubo amenazas a jugadores para forzar rescisiones sin pagar

Arley Rodríguez confiesa la verdadera razón de su abrupta salida de FC Cajamarca: “Nos tenían amenazados”

Ignacio Buse recibe grandes elogios del prestigioso Hamburger Morgenpost, en cuyas páginas se aseguró que “solicitó un pasaporte alemán”

El diario más importante de la ciudad de Hamburgo ha reportado el emocionante recorrido del ‘Colo’ en el ATP Rothenbaum al tiempo que ha revelado un paso burocrático del peruano en Alemania

Ignacio Buse recibe grandes elogios del prestigioso Hamburger Morgenpost, en cuyas páginas se aseguró que “solicitó un pasaporte alemán”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez tras caer en encuesta frente a Keiko Fujimori: “Estamos seguros de que se revertirá, vamos a reorientar nuestras acciones”

Roberto Sánchez tras caer en encuesta frente a Keiko Fujimori: “Estamos seguros de que se revertirá, vamos a reorientar nuestras acciones”

Sicarios asesinan a balazos Víctor Hugo Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura: su chofer y seguridad están graves

Fuerza Popular reconoce que no se le pagará a personeros: “El incentivo es amar a tu país”

César Acuña y Rafael López Aliaga aparecen como personeros de Fuerza Popular para la segunda vuelta

En plena audiencia ante el TC, la JNJ modifica su demanda contra el PJ por el caso de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Santos Bravos desata euforia tras llegar a Lima: fans los esperaron en aeropuerto y se alistan para su concierto en la Costa Verde

Santos Bravos desata euforia tras llegar a Lima: fans los esperaron en aeropuerto y se alistan para su concierto en la Costa Verde

Daniela Darcourt y Brunella Torpoco se unen para encabezar show dedicado a los papás

Paloma Fiuza confesó que le gusta Mario Hart luego de ser relacionados sentimentalmente: “Me encanta y me gusta”

Premios CapeMúsica 2026: Christian Meier, Grupo 5 y Corazón Serrano entre los nominados

Carlos Álvarez y Jorge Benavides juntos otra vez en ‘JB Noticias’ y crecen los pedidos por su regreso permanente: “Él está dispuesto y yo también”

DEPORTES

Cienciano 0-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por fecha 5 de Copa Sudamericana 2026

Cienciano 0-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por fecha 5 de Copa Sudamericana 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano mientras juega con Mineiro por fecha 5

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro HOY: partido en Brasil por fecha 5 de la Copa Sudamericana 2026

Ignacio Buse emocionó con mensaje tras su histórica semana en Hamburgo: “Los peruanos estamos locos”

Arley Rodríguez confiesa la verdadera razón de su abrupta salida de FC Cajamarca: “Nos tenían amenazados”