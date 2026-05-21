Renato Espinosa concluye su era goleadora en Rumania con el doloroso descenso del Unirea Slobozia

Renato Espinosa se convirtió en el goleador del Unirea Slobozia, aunque no pudo evitar el descenso. - Crédito: Difusión

Renato Espinosa se ha descarrilado con el Unirea Slobozia. A pesar de haber demostrado una campaña esplendorosa, la primera en su carrera profesional, poco sirvió para que los suyos se mantuvieran en el máximo circuito de Rumanía. Una serie de resultados desfavorables en la liguilla del descenso consumaron la caída a la división de honor.

La constatación final de la caída a los infiernos fue el tropiezo cumbre contra FC UTA Arad por el cierre del Grupo C. La anotación decisiva de Richard Odada (70’) fue el mazazo para el conjunto de Claudiu Niculescu, quien fracasó en su intento de hacer reaccionar a los suyos.

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Renato Espinosa, jugador más valioso de su equipo con seis tantos en trece partidos de la campaña regular. Crédito: Unirea 04 Slobozia.

Lo más llamativo del descalabro es que el goleador Espinosa no fue considerado en los planes. De hecho, lleva más de dos semanas afuera del Unirea Slobozia, al que ayudó en el Grupo de Descenso con tres anotaciones y otras seis en la Superliga. Con la pérdida de categoría se estima que el peruano no siga en la institución.

Y en esa posición de salida también se encuentra el DT Claudiu Niculescu. Por más que las autoridades de la entidad intentaron contar con él para la siguiente campaña en la división de plata, el profesional se mantuvo en su firme en su postura.

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Unirea Slobozia sufrió una nueva caída en la Liga de Rumania - Prima Sport

Aprietos

El Unirea Slobozia no solo ha perdido la categoría en la Romanian Superliga, también ha perdido el derecho de participar en cualquier nivel del fútbol local, dado que no se le ha validado la licencia oficial para participar de la siguiente campaña doméstica. La situación ha ocasionado un alboroto total en la institución.

Al no contar con esa documentación, el Unirea Slobozia se encuentra en la obligación de solicitar la certificación de la Liga 2 para así disputar el periodo 2026/27. Mientras ese detalle no se resuelva, el equipo queda absolutamente al margen del circuito futbolístico de Rumanía.

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Renato Espinosa con Unirea Slobozia 04. - Crédito: Difusión

El Unirea Slobozia 04 nunca pudo despegar de los últimos lugares de la clasificación. Por más que llegó a reforzarse con un ariete como Renato Espinosa, le costó demasiado sostenerse en medio de un contexto que siempre fue desfavorable. Ni siquiera pudo zafarse del sótano en el Grupo de Descenso.

Confirmado el descenso, el equipo presentará una enorme fuga de puntuales, entre ellos el peruano Espinosa, a quien se le vence el contrato en el último día de mayo. Una vez que tenga su carta de libertad a la mano, analizará opciones ya sea para prolongar su carrera en Rumanía o probar suerte en otro horizonte.

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El delantero peruano suma cuatro goles en 11 partidos y celebra junto a su entrenador Ion Vladoiu. | X / @gianfzelaya