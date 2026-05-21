Cuatro choferes asesinados en una semana: transportistas viven bajo amenaza de sicarios y extorsionadores en Lima y Callao

Un conductor murió tras ser baleado en SJL y otro pasajero quedó en estado crítico. El caso se suma a otros homicidios ocurridos recientemente contra trabajadores del volante // Video: 24 Horas

La violencia contra los trabajadores del transporte público no se detiene en Lima. En menos de una semana, al menos cuatro choferes fueron asesinados en distintos ataques armados registrados en San Juan de Lurigancho, Ate, Comas y Callao. Los crímenes, ejecutados por sicarios a bordo de motocicletas y vehículos, han vuelto a poner en evidencia el miedo con el que miles de conductores salen diariamente a trabajar en medio de amenazas, cobros de cupos y organizaciones criminales que operan en las rutas más transitadas de la capital.

El caso más reciente ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde un conductor de miniván fue asesinado a balazos mientras realizaba su recorrido habitual por la avenida Las Lomas, en la zona de Zárate. El ataque dejó además a un pasajero gravemente herido y desató nuevamente las alarmas sobre la creciente inseguridad que golpea al sector transporte. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la frialdad con la que actuaron los atacantes, quienes dispararon contra la unidad en plena vía pública antes de escapar.

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Sicarios atacaron miniván en SJL y dejaron un muerto

Composición: Infobae Perú

La víctima mortal fue identificada como Jorge Cárdenas Gavilán, de 51 años, quien conducía una de las unidades conocidas popularmente como “los amarillos”, minivanes que cubren la ruta entre Puente Nuevo y Jicamarca. El atentado ocurrió durante la madrugada a la altura del paradero informal de Puente Las Lomas.

De acuerdo con las imágenes de seguridad, dos sujetos esperaban en la berma central de la avenida. Uno permanecía junto a una motocicleta con el casco puesto, mientras el otro caminó hacia la unidad como si fuera un pasajero más. Segundos después abrió fuego directamente contra el conductor y los ocupantes de la miniván. Tras los disparos, ambos escaparon rumbo a El Agustino.

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El conductor y un pasajero identificado como Jesús Manuel Rojas Castro, de 44 años, fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Sin embargo, los médicos confirmaron la muerte de Cárdenas minutos después debido a la gravedad de las heridas.

El pasajero permanece internado en estado crítico tras recibir dos impactos de bala, uno en el tórax y otro cerca del oído. Familiares contaron que el hombre viajaba en el asiento del copiloto cuando ocurrió el ataque.

Poco después del atentado, efectivos policiales intervinieron a un sujeto sospechoso en los alrededores de Zárate. Según las primeras informaciones, el hombre llevaba un arma de fuego escondida entre sus prendas y permanece detenido mientras continúan las diligencias para determinar si participó en el ataque.

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Familiares del conductor asesinado también revelaron que días antes Jorge Cárdenas había tenido una discusión con un pasajero que lo amenazó de muerte. Por ello, pidieron a las autoridades identificar a esa persona para esclarecer si existe relación con el crimen.

Extorsiones y asesinatos golpean al transporte público en Lima

Autoridades policiales y del Serenazgo de Ate investigan el hallazgo del cuerpo de un joven transportista con impactos de bala en una zona rocosa y desolada de Huaycán, en Lima, Perú. (Captura Latina Noticias)

El asesinato ocurrido en SJL se suma a una serie de ataques armados registrados en las últimas horas contra choferes de transporte público y colectiveros en distintos distritos de Lima y Callao.

Uno de los casos ocurrió en Ate, donde el conductor de una combi de la línea 505 fue asesinado por sicarios en el cruce de las avenidas Los Virreyes y Las Nueces. La víctima, conocida entre sus compañeros como “Chiquito”, trabajaba desde hacía más de dos décadas en el transporte público.

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Según testigos, dos sujetos en motocicleta interceptaron la unidad cuando recogía pasajeros. Uno de ellos descendió y disparó varias veces contra el chofer antes de escapar. Horas después se confirmó su fallecimiento en el hospital de Ate Vitarte.

Compañeros de la empresa denunciaron que desde hace aproximadamente tres años vienen siendo víctimas de amenazas y extorsiones. Incluso aseguraron que al menos seis conductores de esa línea han sido asesinados en los últimos meses por negarse a pagar cupos exigidos por organizaciones criminales.

Los trabajadores indicaron que inicialmente los delincuentes pedían pagos diarios de 10 soles, pero actualmente las exigencias económicas llegan hasta los 500 soles para permitirles continuar operando. También denunciaron que reciben mensajes de WhatsApp con amenazas de muerte.

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Otro atentado ocurrió en Comas, donde Franklin Fernando Sánchez Watanabe, conductor de la empresa informal El Líder, fue asesinado tras recibir más de diez disparos mientras manejaba su combi en la avenida Revolución, en Collique.

El ataque provocó escenas de desesperación entre los pasajeros, quienes intentaron escapar de la unidad mientras el vehículo retrocedía fuera de control. Dos personas resultaron heridas durante el atentado.

Horas después, en el Callao, otro conductor identificado como Alan Rojas Villacorta murió tras ser atacado desde un automóvil blanco mientras manejaba una combi en la avenida Miguel Grau.

A estos casos se suma el asesinato de Diego Eduardo Quispe Castro, un joven colectivero de 25 años que fue baleado dentro de su automóvil en Huaycán, Ate. Testigos señalaron que un sujeto descendió de un vehículo y disparó varias veces antes de huir.

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Los recientes crímenes han incrementado el temor entre choferes y cobradores, quienes denuncian que continúan trabajando bajo amenazas constantes de mafias dedicadas a la extorsión. En varios distritos, conductores aseguran que muchos trabajadores evalúan abandonar las rutas por miedo a convertirse en nuevas víctimas de ataques armados.