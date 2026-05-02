Perú

Dejan féretro con foto de César Acuña y mensaje “corrupto” en estadio de César Vallejo en Trujillo

El macabro hallazgo se registró en los exteriores del estadio César Acuña, horas antes del partido frente a Carlos A. Mannucci por la Liga 2

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Ataúd de cartón naranja con logo "USB" y foto pequeña, cartel "Acuña Corrupto", arreglo floral y banner UCV frente a pared roja de un estadio
Un ataúd de cartón con un logo "USB" y un cartel que acusa a "Acuña corrupto" se exhiben junto a un arreglo floral y un banner de UCV, frente al Estadio César Acuña Peralta. (Sol TV)

La escena mostró una protesta simbólica de fuerte contenido político y deportivo: en las horas previas al duelo por la Liga 2, se difundieron imágenes de una ofrenda floral, un féretro y la fotografía del excandidato presidencial César Acuña con el lema “corrupto”, colocados en los exteriores del estadio del Club Deportivo Universidad César Vallejo, en Trujillo, región La Libertad.

Según reportes de medios locales como Sol TV, el perturbador hallazgo sorprendió a los vecinos del centro poblado El Milagro quienes han señalado que sujetos desconocidos abandonaron dichos objetos en el ingreso del recinto deportivo, en un claro acto de amedrentamiento.

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El hecho ocurre justo antes del enfrentamiento ante su clásico rival, el Carlos A. Mannucci, en un partido clave por la Liga 2 del fútbol peruano. La impactante puesta en escena fue rápidamente viralizada en redes sociales, generando reacciones divididas entre hinchas y usuarios.

Hasta el momento, ni el club César Vallejo ni el entorno de César Acuña se han pronunciado sobre lo ocurrido. Tampoco se ha informado si se tomarán acciones para identificar a los responsables de esta intervención en los exteriores del estadio que lleva el nombre del excandidato presidencial.

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Las polémicas de César Acuña y APP

En el ámbito político, la figura de César Acuña y Alianza para el Progreso (APP) han estado rodeadas en los últimos años por una cadena de cuestionamientos políticos y denuncias públicas que terminaron erosionando su imagen antes de las elecciones generales de 2026.

Uno de los episodios más comentados fue el caso EsSalud, donde sindicatos y reportajes periodísticos denunciaron la presencia de funcionarios vinculados a APP en puestos estratégicos dentro de la institución. Las críticas apuntaban a presuntos nombramientos direccionados y copamiento político en una entidad que administra un multimillonario presupuesto público. Incluso se pidió la salida del entonces presidente ejecutivo, Segundo Acho.

César Acuña

A ello se sumó otra controversia cuando investigaciones periodísticas revelaron que personas cercanas al entorno familiar de Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, habrían ocupado cargos en el Congreso y luego en EsSalud, además de aparecer vinculadas a contratos con el Estado. El caso volvió a poner bajo reflectores la influencia del entorno familiar del líder apepista.

Otro foco permanente de críticas fue la presunta cuota de poder de APP dentro del Ejecutivo. Diversos reportes señalaron la presencia de militantes, exafiliados o personas cercanas al partido en ministerios y entidades públicas durante el gobierno de Dina Boluarte, lo que alimentó cuestionamientos sobre acuerdos políticos y reparto de espacios de poder.

Sin embargo, uno de los temas más sensibles fue la criminalidad en La Libertad, región que César Acuña gobierna y principal bastión político de APP. Durante su gestión regional, Trujillo y otras provincias enfrentaron una fuerte ola de extorsiones, asesinatos y violencia ligada al crimen organizado. En medio de las críticas, Acuña fue cuestionado por deslindar responsabilidades y señalar reiteradamente que la lucha contra la delincuencia dependía principalmente del Ejecutivo, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, lo que para sus detractores evidenciaba falta de liderazgo frente a la crisis.

A ello se añadieron sus vacaciones, viajes y ausencias continuas en momentos especialmente delicados para la región. Cada salida del país o descanso reactivaba los cuestionamientos sobre sus prioridades como gobernador, sobre todo cuando coincidían con estados de emergencia o episodios de violencia en Trujillo.

Toda esa acumulación de polémicas terminó pasando factura en las urnas. En las elecciones generales de 2026, APP sufrió uno de los peores resultados de su historia reciente, mientras Acuña quedó relegado con una votación mínima incluso en su propia región. El desafío ahora será comprobar si ese desgaste también impacta a sus candidatos en los comicios de octubre.

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