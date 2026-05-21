Operativo antidrogas en el Vraem deja un suboficial de la PNP fallecido y otro herido de gravedad

Operativo antidrogas en el Vraem deja un suboficial de la PNP fallecido y otro agente herido de gravedad tras un enfrentamiento en la zona de Vizcatán del Ene, en la región Junín.. Fuente: Canal Na

Un suboficial de la Policía Nacional del Perúmurió y otro quedó herido de gravedad durante un enfrentamiento registrado en el centro poblado de Palmeras de Mazángaro, en el distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, región Junín. El hecho ocurrió cuando agentes del Frente Policial Vraem, vinculados a la Dirección Antidrogas, ejecutaban un operativo de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

De acuerdo con la información difundida por Canal N, la patrulla policial decomisó un cargamento de estupefacientes y otros elementos asociados a actividades ilegales. Al retornar del operativo con la droga incautada, el convoy fue atacado y se produjo un enfrentamiento que terminó con la muerte de un efectivo y dejó a otro agente herido en estado grave.

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La primera versión conocida indicó que el ataque provino de un grupo de pobladores que emboscó al contingente con piedras, palos y armas de fuego. Comuneros de la zona, por su parte, plantearon una lectura distinta y denunciaron un presunto abuso de autoridad durante la intervención, en un episodio que volvió a colocar al Vraem en el foco por la violencia asociada al narcotráfico.

Suboficial de la PNP muere en enfrentamiento armado en el Vraem

Según el reporte de Canal N, el suboficial falleció en el lugar del enfrentamiento, mientras que el otro policía herido fue evacuado de emergencia a un centro de salud, donde permaneció bajo pronóstico grave. La intervención se produjo en Palmeras de Mazángaro, una zona del distrito de Vizcatán del Ene donde el despliegue policial suele ser complejo por la geografía y la presencia de economías ilegales.

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Agentes del Frente Policial Vraem de la Dirección Antidrogas participan en un operativo contra el narcotráfico en Palmeras de Mazángaro, Junín, donde se registró un enfrentamiento con bajas policiales. (Foto: Facebook / Alex Lizaraso Oré)

La información televisiva también indicó que los agentes pertenecían al Frente Policial Vraem y que el operativo tuvo carácter antidrogas. En esa línea, se señaló que la patrulla había logrado decomisar estupefacientes y otros elementos vinculados a la actividad ilegal antes de ser atacada durante el repliegue.

En el plano operativo, el ataque obligó a activar acciones de apoyo para extraer o evacuar a las patrullas desplegadas en la zona, según la narración en vivo difundida por el canal. Hasta ese momento, también se informó que no existía un comunicado oficial de la Policía Nacional del Perú con una versión institucional completa sobre la secuencia de lo ocurrido.

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El episodio dejó, además, un impacto inmediato en el dispositivo policial de interdicción en el Vraem, porque implicó una baja mortal y un herido grave en una operación contra el tráfico ilícito de drogas. La muerte de un suboficial en estas circunstancias suele derivar en el refuerzo de medidas de seguridad, relevo de personal y acciones de inteligencia para identificar a quienes participaron del ataque, en coordinación con las autoridades competentes.

PNP y Fiscalía inician investigación para esclarecer fallecimiento de policía

Canal N informó que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la secuencia de los hechos, identificar a los autores materiales de la emboscada y determinar responsabilidades penales por el ataque. El foco, según el reporte, está en reconstruir cómo se produjo la agresión contra el convoy tras la incautación del cargamento.

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Por su parte, Diario Correo recogió una versión policial que atribuyó la violencia a una emboscada ejecutada por pobladores que atacaron a los efectivos con piedras, palos y presuntamente armas de fuego. En esa lectura, el enfrentamiento se desencadenó luego del decomiso de estupefacientes y de otros elementos vinculados a actividades ilegales en el área del Vraem.

En el Vraem también hay carreteras que son usadas por las economías ilegales - crédito Andina

No obstante, el mismo medio reportó testimonios de comuneros que denunciaron un presunto abuso de autoridad. Según esas versiones, algunos policías habrían estado vestidos de civil, lo que elevó la tensión, y durante el altercado se habrían realizado disparos disuasivos y se habría lanzado gas lacrimógeno, con afectación a niños y adultos mayores.

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Los pobladores también sostuvieron que uno de los disparos habría impactado contra un comunero y que ello habría provocado su muerte, aunque no existía confirmación oficial sobre esa denuncia al momento del reporte. El avance de las diligencias oficiales será determinante para establecer si el enfrentamiento respondió a una emboscada vinculada al narcotráfico, a un choque con la población por la intervención o a una combinación de factores en una zona marcada por la conflictividad.