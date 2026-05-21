Perú

Emergencia en Real Plaza Primavera: caen vidrios de la fachada y cierran vía en Av. Angamos de San Borja

Según información municipal citada por RPP, una persona desconocida habría lanzado un perdigón contra la fachada y provocó la rotura de las lunas

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San Borja

La caída de vidrios de la fachada del centro comercial Real Plaza Primavera obligó este jueves al cierre parcial de la vereda y la vía en la cuadra 25 de la avenida Angamos Este, en San Borja. Personal de seguridad restringió el tránsito ante el riesgo generado por los fragmentos que continuaron desprendiéndose de la estructura.

Según información de la municipalidad citada por la emisora RPP, una persona desconocida habría lanzado un perdigón contra la fachada, lo que provocó la rotura de los vidrios. Desde el inicio de la emergencia, continuaron cayendo fragmentos en la vía pública, lo que llevó a ampliar el cierre y restringir por completo el tránsito en ese sector para evitar riesgos a los transeúntes.

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Personal del establecimiento intentó limpiar los restos de vidrio, pero la persistencia de la caída obligó a suspender las labores. Los usuarios del establecimiento utilizan la vereda del frente para evitar la zona afectada, mientras que la entrada principal permanece parcialmente habilitada.

Las autoridades y el personal de seguridad mantienen el resguardo en el área, ante la preocupación de quienes transitan y salen del lugar.

En desarrollo.

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