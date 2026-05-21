Perú

Fuerza Popular reconoce que no se le pagará a personeros: “El incentivo es amar a tu país”

Luis Dyer Fernández dijo que solo se garantizará que personeros cuenten con refrigerio. “Queremos peruanas y peruanos de corazón”, apuntó

Guardar
Google icon
Miembros de mesa cuentan cédulas de votación en un aula escolar. Un personero de Fuerza Popular con chaleco naranja graba el proceso con un smartphone.
Miembros de mesa realizan el conteo de votos de las cédulas electorales, mientras un personero de Fuerza Popular graba el proceso con un smartphone, asegurando la transparencia electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer Fernández, reconoció que el partido no desembolsará ni un sol para costear a los personeros a nivel nacional, los mismos a los que se les pedirá grabar el escrutinio.

En entrevista con Canal N, se le consultó a Dyer Fernández si, al igual como lo tienen los miembros de mesa, Fuerza Popular ha previsto alguna contraprestación para sus personeros. “(¿Cuál es el incentivo, si es que lo hay, para un personero?) Amar a tu país. (¿No hay contraparte?) No hay", respondió.

“Lo que estamos haciendo, coordinando con los comandos regionales como distritales es ver el tema de los alimentos, consideramos que es importante porque obviamente, si no hay alimentos, un personero tiene el derecho de salir, ir a comer o almorzar y regresar, o inclusive algunos llevarán su lonchera”, agregó.

PUBLICIDAD

El jefe de personeros del fujimorismo indicó que quienes se sumen a su equipos tendrá que estar desde las 7 de la mañana en el centro de votación hasta que termine el escrutinio.

“Estamos hablando de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí son 10 horas. Y de ahí, cuando el escrutinio inicie, calculamos (...) va a ser entre una hora y hora y media. O sea que uno debe estar terminando esta jornada entre las 6 y 6:30 de la tarde. Ojo, yo sé que es un sacrificio, es un domingo, pero háganlo por su país. Eso es lo más importante, queremos peruanas y peruanos de corazón”, dijo.

PUBLICIDAD

Luis Dyer Fernández dice que no hay ninguna ley que impida que se grabe el escrutinio. Foto: Fuerza Popular
Luis Dyer Fernández dice que no hay ninguna ley que impida que se grabe el escrutinio. Foto: Fuerza Popular

¿Filmarán a miembros de mesa?

Luis Dyer Fernández, jefe de personeros del partido, reiteró en declaraciones que “no hay ley que impida filmar el conteo de votos” y que la decisión busca devolverle la confianza a los peruanos en el proceso electoral.

Según detalló en entrevista con RPP Noticias, la grabación se limitará al conteo de votos y no abarcará el acto de votación, ya que esto último está prohibido por la normativa electoral, incluyendo la toma de fotografías. El representante de Fuerza Popular explicó que la legislación permite a los personeros ubicarse a una distancia de tres metros de la mesa, desde donde podrán observar y filmar el escrutinio, e incluso transmitirlo en vivo con el apoyo de un personero digital.

Luis Dyer Fernández, jefe de personeros del fujimorismo, afirma que no hay ninguna ley que impida que se grabe el conteo de votos en mesas de votación. Video: Fuerza Popular

“Durante el conteo de votos, donde hay un personero, inclusive hay una distancia que manda la ley que son tres metros, pueda él en ese momento no solo mirar, sino también filmar. Y en ese momento estar conectado inclusive con un personero digital y poder en vivo y en directo transmitir el conteo de votos”, indicó.

Ante la posibilidad de que los miembros de mesa se nieguen a aparecer en las grabaciones, Dyer Fernández precisó que la filmación se centrará únicamente en la cédula de votación mostrada por el presidente de mesa. “Enfocar solamente la cédula de votación. Es lo que vamos a hacer”, afirmó. El partido presentó un oficio a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para solicitar una mayor claridad sobre este procedimiento.

Temas Relacionados

Fuerza PopularSegunda vuelta electoralElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Decanos de San Marcos piden levantar la huelga, mientras dirigentes exigen la vacancia de Jeri Ramón en medio de crisis universitaria

El conflicto al interior de la principal universidad pública del país mantiene las clases presenciales suspendidas y ha generado el retraso de exámenes, afectando la continuidad de actividades académicas y administrativas para miles de alumnos

Decanos de San Marcos piden levantar la huelga, mientras dirigentes exigen la vacancia de Jeri Ramón en medio de crisis universitaria

Migraciones busca emitir 1.000 pasaportes al día: Colas reemplazan a las citas para obtener el documento electrónico

El nuevo sistema presencial permitirá a los ciudadanos tramitar el documento sin reserva previa y por orden de llegada

Migraciones busca emitir 1.000 pasaportes al día: Colas reemplazan a las citas para obtener el documento electrónico

Barranco y San Isidro tienen los precios de alquiler más altos de Lima: ambos superan los S/ 4.200 mensuales en promedio

El mercado inmobiliario limeño mantiene una tendencia alcista en 2026, con incrementos en los alquileres por encima de la inflación y fuertes diferencias entre los distritos más exclusivos y las zonas con precios más accesibles

Barranco y San Isidro tienen los precios de alquiler más altos de Lima: ambos superan los S/ 4.200 mensuales en promedio

SIS requiere bachilleres y titulados para cubrir plazas de hasta S/ 9.000 en salarios

La entidad habilitó vacantes en Lima para especialistas en presupuesto, logística, tesorería y gestión en salud. Las postulaciones se realizarán de forma virtual hasta el 3 de junio de 2026

SIS requiere bachilleres y titulados para cubrir plazas de hasta S/ 9.000 en salarios

Carlos Álvarez y Jorge Benavides juntos otra vez en ‘JB Noticias’ y crecen los pedidos por su regreso permanente: “Él está dispuesto y yo también”

Este sábado, la pareja más icónica del humor peruano estrenará dos nuevas secuencias en el programa de Jorge Benavides, mientras los fans piden el regreso permanente de ‘El Especial del humor’.

Carlos Álvarez y Jorge Benavides juntos otra vez en ‘JB Noticias’ y crecen los pedidos por su regreso permanente: “Él está dispuesto y yo también”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña y Rafael López Aliaga aparecen como personeros de Fuerza Popular para la segunda vuelta

César Acuña y Rafael López Aliaga aparecen como personeros de Fuerza Popular para la segunda vuelta

En plena audiencia ante el TC, la JNJ modifica su demanda contra el PJ por el caso de Delia Espinoza

Minjus anuncia investigación por el hackeo al SISMATE para difundir mensaje sobre “fraude electoral”

Elecciones 2026: ¿Cuál es el rol de los personeros en esta segunda vuelta electoral?

Podemos Perú disuelve su bancada y sus congresistas quedan como independientes: “Nadie se va a atrincherar”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Álvarez y Jorge Benavides juntos otra vez en ‘JB Noticias’ y crecen los pedidos por su regreso permanente: “Él está dispuesto y yo también”

Carlos Álvarez y Jorge Benavides juntos otra vez en ‘JB Noticias’ y crecen los pedidos por su regreso permanente: “Él está dispuesto y yo también”

Organizadores de ‘Vibra Perú’ cuestionan salida de Corazón Serrano y denuncian show propio y el mismo día

Ed Sheeran conquistó Lima: una noche de clásicos, nostalgia, sorpresas y orgullo nacional con Christian Meier

Los Mirlos, Hermanos Yaipén y Combinación de la Habana en concierto: cuándo y dónde es el Buenazo Fest 2

Corazón Serrano se retira del Festival Vibra Perú 2026 y anuncian nuevo concierto

DEPORTES

Ignacio Buse recibe grandes elogios del prestigioso Hamburger Morgenpost, en cuyas páginas se aseguró que “solicitó un pasaporte alemán”

Ignacio Buse recibe grandes elogios del prestigioso Hamburger Morgenpost, en cuyas páginas se aseguró que “solicitó un pasaporte alemán”

Zé Ricardo decepcionado por los errores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “Tuvimos el empate”

Cienciano vs Atlético Mineiro: ¿Qué pasa si el ‘papá’ gana, empata o pierde rumbo a clasificación a octavos de la Copa Sudamericana 2026?

Ignacio Buse vs Andrey Rublev: programación del debut del peruano en Roland Garros 2026

¿Gastar S/ 4.200 en el álbum Panini del Mundial 2026? Peruano en TikTok explica cómo llenarlo con menos de mil soles