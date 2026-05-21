Fuerza Popular reconoce que no se le pagará a personeros: “El incentivo es amar a tu país”

Miembros de mesa realizan el conteo de votos de las cédulas electorales, mientras un personero de Fuerza Popular graba el proceso con un smartphone, asegurando la transparencia electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer Fernández, reconoció que el partido no desembolsará ni un sol para costear a los personeros a nivel nacional, los mismos a los que se les pedirá grabar el escrutinio.

En entrevista con Canal N, se le consultó a Dyer Fernández si, al igual como lo tienen los miembros de mesa, Fuerza Popular ha previsto alguna contraprestación para sus personeros. “(¿Cuál es el incentivo, si es que lo hay, para un personero?) Amar a tu país. (¿No hay contraparte?) No hay", respondió.

“Lo que estamos haciendo, coordinando con los comandos regionales como distritales es ver el tema de los alimentos, consideramos que es importante porque obviamente, si no hay alimentos, un personero tiene el derecho de salir, ir a comer o almorzar y regresar, o inclusive algunos llevarán su lonchera”, agregó.

PUBLICIDAD

El jefe de personeros del fujimorismo indicó que quienes se sumen a su equipos tendrá que estar desde las 7 de la mañana en el centro de votación hasta que termine el escrutinio.

“Estamos hablando de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí son 10 horas. Y de ahí, cuando el escrutinio inicie, calculamos (...) va a ser entre una hora y hora y media. O sea que uno debe estar terminando esta jornada entre las 6 y 6:30 de la tarde. Ojo, yo sé que es un sacrificio, es un domingo, pero háganlo por su país. Eso es lo más importante, queremos peruanas y peruanos de corazón”, dijo.

PUBLICIDAD

Luis Dyer Fernández dice que no hay ninguna ley que impida que se grabe el escrutinio. Foto: Fuerza Popular

¿Filmarán a miembros de mesa?

Luis Dyer Fernández, jefe de personeros del partido, reiteró en declaraciones que “no hay ley que impida filmar el conteo de votos” y que la decisión busca devolverle la confianza a los peruanos en el proceso electoral.

Según detalló en entrevista con RPP Noticias, la grabación se limitará al conteo de votos y no abarcará el acto de votación, ya que esto último está prohibido por la normativa electoral, incluyendo la toma de fotografías. El representante de Fuerza Popular explicó que la legislación permite a los personeros ubicarse a una distancia de tres metros de la mesa, desde donde podrán observar y filmar el escrutinio, e incluso transmitirlo en vivo con el apoyo de un personero digital.

PUBLICIDAD

Luis Dyer Fernández, jefe de personeros del fujimorismo, afirma que no hay ninguna ley que impida que se grabe el conteo de votos en mesas de votación. Video: Fuerza Popular

“Durante el conteo de votos, donde hay un personero, inclusive hay una distancia que manda la ley que son tres metros, pueda él en ese momento no solo mirar, sino también filmar. Y en ese momento estar conectado inclusive con un personero digital y poder en vivo y en directo transmitir el conteo de votos”, indicó.

Ante la posibilidad de que los miembros de mesa se nieguen a aparecer en las grabaciones, Dyer Fernández precisó que la filmación se centrará únicamente en la cédula de votación mostrada por el presidente de mesa. “Enfocar solamente la cédula de votación. Es lo que vamos a hacer”, afirmó. El partido presentó un oficio a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para solicitar una mayor claridad sobre este procedimiento.

PUBLICIDAD