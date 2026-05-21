Murió Pitito, el payaso más longevo del Perú, a los 102 años: figura clave del circo y la infancia

A los 102 años falleció esta semana el reconocido payaso peruano Pitito, figura emblemática del entretenimiento infantil y del arte circense nacional. Su muerte marca el final de una trayectoria que abarcó más de siete décadas dedicadas al espectáculo, con un legado que llegó a varias generaciones de peruanos.

Pitito, cuyo nombre real era Ricardo Farfán Iturre, murió en la ciudad de Huánuco. Su vida estuvo marcada por una presencia constante en los escenarios, donde debutó a los 27 años. A lo largo de su carrera, participó en 25 montajes teatrales, consolidando su imagen como uno de los payasos más queridos y longevos del país.

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Murió Pitito, el payaso más longevo del Perú, a los 102 años: figura clave del circo y la infancia. Foto: Agencia Andina

Durante su carrera, Pitito recibió más de 30 premios y reconocimientos por su aporte a la cultura popular y el arte circense. Grabó 25 discos de música infantil y trabajó junto a unos 50 artistas. Varias generaciones crecieron con sus actuaciones en vivo, donde su figura llegó a simbolizar la alegría y la inocencia infantil.

La noticia de la muerte de Pitito suscitó reacciones en distintos ámbitos del espectáculo. Colegas y excompañeros destacaron su vocación y el ejemplo que dejó para quienes aspiraban a vivir del arte popular.

Murió Pitito, el payaso más longevo del Perú, a los 102 años: figura clave del circo y la infancia. Foto: Agencia Andina

Homenajes y mensajes de despedida a Pitito

La Comunidad Artística SACITE Perú rindió homenaje póstumo a su decano, declarando tres días de duelo institucional:

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“La Comunidad Artística SACITE Perú rinde homenaje póstumo a nuestro decano, señor Ricardo Farfán Iturre, conocido cariñosamente como ‘Pitito’, declarando tres días de duelo institucional. Fue un artista multifacético, con una trayectoria invaluable, que dedicó su talento y carisma al arte más difícil: ser payaso. Con su entrega logró arrancar sonrisas a varias generaciones. Nos deja a los 102 años, con un amplio legado para nuestro gremio circense. Su recuerdo quedará siempre en los corazones de quienes tuvimos el honor de conocerlo. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Que brille para él la luz perpetua”.

El impacto de Pitito se reflejó en los múltiples mensajes de admiradores y colegas. Un seguidor escribió:

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“Ya descansa en paz un grande, un destacado Payaso Peruano que en vida se ganó el respeto, aprecio y admiración de muchos de nosotros, su vida es parte de la Historia del Payaso Peruano y del Circo Peruano, no siento tristeza, sigo sintiendo esa fuerte admiración por un gran ser humano y gran artista, homenajeado en vida, agradecidos quedamos muchos con todo lo que dejó, se ganó el cielo, Ricardo Farfán Iturre ‘Pitito’ siempre vivirá en nuestros corazones. Mis condolencias a la familia, sientan orgullo de haber tenido entre ustedes a una persona que se volverá inmortal, Pitito presente, Pitito presente, Pitito presente”.

Murió Pitito, el payaso más longevo del Perú, a los 102 años: figura clave del circo y la infancia. Foto: Agencia Andina

Desde la cuenta de Circo Perejil en redes sociales, también se sumaron las despedidas:

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“Un dolor muy grande enterarnos de tu partida, gran amigo de mi padre y de mi familia, un maestro, bondadoso y muy alegre, muchas gracias por todo lo que nos diste y mil disculpas por lo poco que te devolvimos. Hasta siempre Ricardo Farfán ‘Pitito’”.

El payasito Ximichurry expresó:

“Hoy el circo está de luto por la partida de Ricardo Farfán Iturri, ‘Tony PITITO’, gran maestro del payaso y el circo. Deja un legado de sonrisas, enseñanzas y amor por el arte que vivirá por siempre en quienes lo admiraron. Las leyendas nunca mueren… solo se vuelven eternas”.

Desde Artistas Con Propósito también hubo palabras de reconocimiento:

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“Siempre estuviste pendiente de nuestras invitaciones y de nuestras visitas, varias veces celebramos el Día del Payaso Decano en tu honor en la fecha de tu cumpleaños, mucha amabilidad de tu parte y de tu familia hacia nosotros. Una gran pena nos embarga, nuestro más sentido pésame a la familia Farfán y al circo peruano. Hasta siempre maestro Ricardo Farfán ‘Pitito’”.

Pitito contribuyó de manera decisiva a la consolidación de la industria del entretenimiento infantil en Perú. Su legado permanece en la memoria colectiva del país y en el corazón de quienes compartieron con él el arte del circo.

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