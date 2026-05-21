¿Guillermo Viscarra dejará Alianza Lima tras el Torneo Apertura de Liga 1 2026? Agente del ‘Billy’ descarta cualquier movimiento

Guillermo Viscarra lleva dos temporadas en La Victoria, aunque la primera fue la más destacada. - Crédito: Alianza Lima

La participación de Guillermo Viscarra en la portería de Alianza Lima se ha vuelto totalmente nula. Ha pasado de indiscutido a relegado de un año a otro. No ha sido por aptitudes deportivas, sino por cuestiones circunstanciales que acabaron por condenarlo a la banca de suplentes durante la Liga 1 2026.

A partir de ese contexto, han comenzado a surgir toda clase de rumores que ubican en la rampa de salida a ‘Billy’. No es menos cierto que su situación debe ser apremiante, considerando que es un arquero de talla internacional que requiere rodaje, pero por su mente solo pasa la idea de contribuir, desde la posición en la que esté, en el éxito institucional.

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Guillermo Viscarra ha perdido notoriedad en la Liga 1 2026. - Crédito: Alianza Lima

Entonces, ¿cómo ha aparecido la especulación de un intento de marcha de La Victoria? Guillermo Viscarra no lo sabe ni su agente tampoco. De hecho, para intentar zanjar el asunto, Daniel Gonzales ha descartado con rotundidad cualquier movimiento del guardameta durante la campaña. “Tiene contrato hasta diciembre”, dijo a Infobae.

Con la revalidación de la continuidad de ‘Billy’, tan solo le queda seguir entrenándose en EGB a la espera de una nueva oportunidad, que podría llegar en las próximas semanas con el arranque de la Copa Caliente. Se estima que en ese panorama, el DT Pablo Guede eche mano de una alineación distinta, en la que el boliviano podría encajar y así pueda recuperar minutos.

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El portero de Alianza Lima ha salvado en reiteradas oportunidades a los suyos en el plano internacional. | VIDEO: CONMEBOL

Vuelco total

Guillermo Viscarra tuvo que trabajar como el que más para convencer a los simpatizantes de Alianza Lima de que era el hombre ideal para velar por la seguridad de su portería. Por su calidad de extranjero, inicialmente, no convencía, pero con mucho esfuerzo logró cambiar esa postura equivocada.

El cénit de su rendimiento como ‘blanquiazul’ llegó muy pronto cuando se plantó como uno de los héroes de La Bombonera al conjurar el penal definitivo de Alan Velasco y así eliminar a Boca Juniors, con toda su gente presente, de la Fase Preliminar de la CONMEBOL Libertadores 2025.

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Guillermo Viscarra ha perdido protagonismo en su segunda temporada en el fútbol peruano. - Crédito: Alianza Lima

Con algunos detalles de solvencia, ‘Billy’ mantuvo la titularidad en Alianza Lima tanto en el Torneo Apertura como Clausura de la pasada edición. Y ni qué decir de la Copa Sudamericana, donde también ofreció un rendimiento plausible.

Con todo ello, era lógico creer que Viscarra seguiría firme debajo de los tres maderos en La Victoria. No obstante, una lesión muscular lo alejó un tiempo de los planes de Pablo Guede. Lo que no vio venir es que ese periodo sería indeterminado por el ascenso meritorio de Alejandro Duarte, actualmente el nuevo ‘1’ de Matute.

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Alianza Lima dejó sin Copa Libertadores a los de Fernando Gago. (Video: ESPN)

Marcada frustración

La clasificación de Bolivia a la repesca intercontinental para la Copa del Mundo 2026 generó una ola de emoción a lo largo de todo el país. En el proceso de preparación para este desafío, el cuerpo técnico de la selección nacional decidió convocar a Guillermo Viscarra, quien logró recuperarse en tiempo récord de una dolencia muscular para integrarse a la expedición de la verde.

Aunque ‘Billy’ figuraba originalmente como suplente en la fase final del proceso eliminatorio, el cuerpo técnico de Bolivia optó por ascenderlo a la titularidad para los partidos de la repesca.

Guillermo Viscarra descolgando un balón lanzado por Irak. - Crédito: FIFA

Durante estos encuentros trascendentales, el arquero se destacó como uno de los valores más altos del plantel nacional, realizando atajadas de mérito que sobresalieron en el desempeño colectivo y en la evaluación de la FIFA.

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A pesar de su actuación, los esfuerzos de Guillermo Viscarra quedaron sin recompensa tras la eliminación del equipo frente a Irak, resultado que puso fin al sueño mundialista de la selección boliviana.